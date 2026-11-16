Die Arm Aktie gehört am Montagabend zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Die Hinterlegungsscheine des britischen Chipdesigners (Ticker: ARM, Nasdaq; ISIN: US0420682058) schlossen mit einem Minus von 8,12 Prozent bei 175,05 US-Dollar. Am Freitag hatte der Kurs bei 190,53 US-Dollar gelegen. Neben dem allgemeinen Ausverkauf bei Chipwerten vor den Nvidia-Zahlen belastete eine deutliche Senkung von Branchenprognosen durch das Analysehaus SemiAnalysis. Der Nasdaq 100 verlor 2,67 Prozent.
Arm Aktie Nasdaq100 Verlierer: SemiAnalysis kappt die KI-Prognosen, die Aktie schließt 8,12 Prozent tiefer – wie viel Bewertung hält der Chipdesigner noch aus?
Die Arm Aktie fällt bis zum Handelsschluss um 8,12 Prozent auf 175,05 US-Dollar (16:00 Uhr Ortszeit, 22:00 Uhr MEZ) und ist viertgrößter Nasdaq100 Verlierer. Gesenkte Branchenprognosen für KI-Beschleuniger treffen auf eine hohe Bewertung – und auf Spekulationen um Arm-Chef Rene Haas.
ARMARM
Auslöser
Warum fällt die Arm Aktie heute stärker als der Markt?
Laut einem Bericht von The Motley Fool hat SemiAnalysis am Wochenende seinen institutionellen Kunden deutlich gesenkte Umsatzschätzungen für KI-Beschleuniger übermittelt: für 2027 um 19 Prozent, für 2028 um 28 Prozent, für 2029 um 41 Prozent und für 2030 um 40 Prozent gegenüber der bisherigen Sicht. Wachstum erwarten die Analysten zwar weiterhin in jedem Jahr, aber auf niedrigerem Niveau. Der Großteil der Kürzung entfällt auf die Preisgestaltung bei Nvidia – und Arm ist über seine Lizenzen auch in Nvidias Vera-Prozessor vertreten.
Hohe Bewertung
Selbst nach dem Kursrutsch wird Arm laut Motley Fool mit dem 77,5-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Sinkende Wachstumsannahmen treffen solche Titel besonders hart.
Chipsektor unter Druck
Laut dpa-AFX verloren Sandisk, Arm, Micron und Marvell zum Handelsschluss jeweils zwischen 7,3 und 8,6 Prozent; Nvidia gab 4,1 Prozent nach.
Fragezeichen hinter dem Chef
Laut einem FT-Bericht vom 13. November hat Nvidias Verwaltungsrat Arm-Chef Rene Haas als möglichen Nachfolger von Jensen Huang angesprochen. Haas gilt als einer von mehreren Kandidaten, Arm äußerte sich nicht.
Auf dem Prognosemarkt Kalshi stieg die Wahrscheinlichkeit, dass Haas Nvidia-Chef wird, laut TikR von 7 Prozent am 12. November auf 23 Prozent am 16. November. Für Arm-Aktionäre wäre ein Abgang des Konzernchefs eine zusätzliche Unsicherheit.
Fundament
Wie robust ist das Geschäft der Arm Aktie?
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Zahlen vom 4. November) stieg der Umsatz um 27 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar. Treiber waren die Lizenzerlöse mit einem Plus von 50 Prozent auf 773 Millionen US-Dollar. Die Lizenzgebühren aus verkauften Chips – das Kerngeschäft – wuchsen dagegen nur um 8 Prozent auf 670 Millionen US-Dollar, das langsamste Wachstum seit acht Quartalen; die Erlöse aus Rechenzentren haben sich allerdings etwa verdoppelt. Für das Dezemberquartal stellt das Management rund 1,54 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht.
|Rang
|Verlierer
|Veränderung
|Gewinner
|Veränderung
|1
|Astera Labs (202,34 $)
|-8,79 %
|Kraft Heinz (25,07 $)
|+2,41 %
|2
|Sandisk (809,11 $)
|-8,58 %
|Starbucks (108,72 $)
|+2,14 %
|3
|Lumentum (546,00 $)
|-8,48 %
|Paychex (117,77 $)
|+1,81 %
|4
|Arm (175,05 $)
|-8,12 %
|Comcast (25,60 $)
|+1,75 %
|5
|Strategy (103,03 $)
|-7,70 %
|AppLovin (415,22 $)
|+1,50 %
Quelle: finanzen.ch, Schlussbericht 16.11.2026; Kurse in US-Dollar, Stand 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ)
Chartbild
Wie weit ist die Arm Aktie vom Hoch entfernt?
Die 52-Wochen-Spanne reicht von 100,02 bis 452,70 US-Dollar. Mit 175,05 US-Dollar notiert Arm mehr als 60 Prozent unter dem Hoch, aber noch deutlich über dem Tief. Bereits am Freitag hatte die Aktie 4,6 Prozent verloren – zusammen mit dem Montag summiert sich der Rückgang innerhalb von zwei Handelstagen auf mehr als zwölf Prozent.
Ausblick
Was sollten Anleger der Arm Aktie jetzt beachten?
Am Dienstag nach US-Börsenschluss legt Nvidia Zahlen vor – für Arm doppelt relevant, als Indikator für die KI-Nachfrage und wegen der offenen Chefsuche. Am Mittwoch folgt die Preisfestsetzung des Anthropic-Börsengangs. Eigene Zahlen legt Arm voraussichtlich Anfang Februar vor.
FAQ zur Arm Aktie
Warum fällt die Arm Aktie heute? Gesenkte Branchenprognosen von SemiAnalysis, der Chip-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen und Spekulationen um einen Wechsel von Arm-Chef Rene Haas zu Nvidia belasteten. Schluss: 175,05 US-Dollar, minus 8,12 Prozent.
Wie lauten Ticker und ISIN? Ticker ARM an der Nasdaq (Hinterlegungsscheine), ISIN US0420682058.
Wie hoch ist die Umsatzprognose für das Dezemberquartal? Rund 1,54 Milliarden US-Dollar.
Wird Rene Haas Nvidia-Chef? Laut FT-Bericht wurde er angesprochen und gilt als einer von mehreren Kandidaten; eine Entscheidung ist nicht bekannt.
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