Laut einem Bericht von The Motley Fool hat SemiAnalysis am Wochenende seinen institutionellen Kunden deutlich gesenkte Umsatzschätzungen für KI-Beschleuniger übermittelt: für 2027 um 19 Prozent, für 2028 um 28 Prozent, für 2029 um 41 Prozent und für 2030 um 40 Prozent gegenüber der bisherigen Sicht. Wachstum erwarten die Analysten zwar weiterhin in jedem Jahr, aber auf niedrigerem Niveau. Der Großteil der Kürzung entfällt auf die Preisgestaltung bei Nvidia – und Arm ist über seine Lizenzen auch in Nvidias Vera-Prozessor vertreten.