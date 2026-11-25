Eine neue Unternehmensnachricht gibt es am Mittwoch nicht. Arm fällt mit dem gesamten Chipsektor, den höhere Inflation, neue Zollpläne und die Abkehr von KI-Aktien belasten. Bei Arm kommen zwei Besonderheiten hinzu.

Die erste ist der Großaktionär. Der japanische Technologiekonzern SoftBank hält die Mehrheit an Arm. In Tokio brach die SoftBank-Aktie am Mittwoch um rund 15 Prozent ein. Die zweite sind Verkäufe aus der Führungsetage: Finanzchef Jason Child trennte sich in der vergangenen Woche von 10.400 Aktien.