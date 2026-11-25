Die Arm Holdings Aktie (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, US-Handelssymbol: ARM) setzt ihren Absturz fort. Zum Handelsstart am Mittwoch verliert der britische Chipdesigner 9,43 Prozent auf 146,32 Dollar und gehört damit zu den größten Nasdaq100 Verlierern. Das Hoch der vergangenen zwölf Monate lag bei 452,70 Dollar. Seither hat das Papier rund zwei Drittel seines Wertes eingebüßt.
Arm Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 9 Prozent – zwei Drittel unter dem Jahreshoch
Die Arm Holdings Aktie zählt zum Handelsstart zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Der Chipdesigner fällt um 9,43 Prozent auf 146,32 Dollar. Hohe Bewertung, Insiderverkäufe und der Absturz des Großaktionärs SoftBank kommen zusammen. Die Analyse zeigt, warum Arm so empfindlich reagiert.
Die Gründe für den Kursverlust
Teuer bewertet, schnell verkauft
Eine neue Unternehmensnachricht gibt es am Mittwoch nicht. Arm fällt mit dem gesamten Chipsektor, den höhere Inflation, neue Zollpläne und die Abkehr von KI-Aktien belasten. Bei Arm kommen zwei Besonderheiten hinzu.
Die erste ist der Großaktionär. Der japanische Technologiekonzern SoftBank hält die Mehrheit an Arm. In Tokio brach die SoftBank-Aktie am Mittwoch um rund 15 Prozent ein. Die zweite sind Verkäufe aus der Führungsetage: Finanzchef Jason Child trennte sich in der vergangenen Woche von 10.400 Aktien.
Ausverkauf im Chipsektor
Nvidia, AMD und Micron verlieren zum Handelsstart zwischen 8 und 10 Prozent.
Absturz bei SoftBank
Fällt der Mehrheitseigner, wächst die Sorge, er könnte Anteile zu Geld machen müssen.
Insiderverkäufe
Verkäufe durch Vorstände wirken in einem fallenden Markt als zusätzliches Warnsignal.
Montagsrally verpufft
Am Montag war die Aktie zweistellig gestiegen, nachdem Konzernchef Rene Haas seinen Vertrag bis 2033 verlängert hatte. Dieser Gewinn ist vollständig weg.
Einordnung
Ein Geschäftsmodell mit hohen Erwartungen
Arm stellt keine Chips her. Das Unternehmen entwirft die Baupläne, nach denen fast alle Smartphone-Prozessoren und immer mehr Server-Chips gebaut werden, und kassiert dafür Lizenzgebühren. Das Modell wirft hohe Margen ab und wurde an der Börse entsprechend hoch bewertet.
Hohe Bewertungen vertragen keine Zweifel. Im jüngsten Quartal übertraf Arm zwar die Erwartungen, Anleger störten sich aber an der schwer planbaren Entwicklung der Lizenzerlöse. Steigen dazu die Zinsen, sinkt der Wert künftiger Gewinne. Für den Nasdaq100 Verlierer ist das eine ungünstige Mischung. Die Arm Aktie hat allein im vergangenen Monat mehr als ein Fünftel verloren.
Häufige Fragen zur Arm Aktie
Warum ist die Arm Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Der Chipsektor steht am 25. November 2026 wegen höherer Inflation, Zollplänen und der Abkehr von KI-Aktien unter Druck. Bei Arm kommen der Kurssturz des Großaktionärs SoftBank und Insiderverkäufe hinzu. Die Aktie fällt zum Handelsstart um 9,43 Prozent.
Wie weit ist die Arm Aktie vom Hoch entfernt?
Das 52-Wochen-Hoch lag bei 452,70 Dollar. Bei 146,32 Dollar beträgt der Abstand rund 68 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Arm Aktie?
Die ISIN lautet US0420682058, die WKN A3EUCD. An der Nasdaq wird die Aktie unter ARM gehandelt.
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