Arm Aktie Nasdaq100 Verlierer: Chip-Ausverkauf trifft auf Rätselraten um Rene Haas – verliert Arm seinen Chef an Nvidia?

Haas führt Arm seit Februar 2022, hat den Konzern 2023 an die Börse gebracht und leitet seit April zusätzlich in Teilzeit SoftBank Group International. Vor seinem Wechsel zu Arm im Jahr 2013 arbeitete er sieben Jahre bei Nvidia. Arm schreibt im eigenen Jahresbericht, besonders von der Führungsmannschaft einschließlich Haas abhängig zu sein. Schon am Freitag hatte die Aktie nach dem FT-Bericht rund 4,6 Prozent verloren – etwa doppelt so viel wie Nvidia.

Hinzu kommt die Verflechtung mit dem Großaktionär: SoftBank hält rund 86 Prozent an Arm. Laut Bloomberg hat der japanische Konzern im September einen mit Arm-Aktien besicherten Kredit auf 25 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Für das Ende September abgelaufene Quartal meldete SoftBank einen Nettoverlust von 1,12 Billionen Yen, auch wegen gesunkener Kurse bei Arm. Eine neue SoftBank-Meldung zu Arm liegt am Montag nicht vor; das Thema dürfte Anleger in einem fallenden Markt aber zusätzlich beschäftigen.