Die Arm Aktie (Ticker ARM, Nasdaq; ISIN US0420682058) zählt zum Wochenstart zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 11:59 Uhr Ortszeit New York (17:59 Uhr MEZ) kostet ein Papier des britischen Chipdesigners 178,16 US-Dollar, ein Abschlag von 6,49 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss. Zwei Kräfte drücken gleichzeitig: Der Ausverkauf bei Halbleiterwerten geht weiter – und an der Wall Street wird darüber spekuliert, ob Nvidia Arm-Chef Rene Haas als Nachfolger von Jensen Huang holen will.
Arm Aktie Nasdaq100 Verlierer: Chip-Ausverkauf trifft auf Rätselraten um Rene Haas – verliert Arm seinen Chef an Nvidia?
Die Arm Aktie gehört am Montag zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) notiert das Papier bei 178,16 US-Dollar und damit 6,49 Prozent im Minus. Neben dem breiten Ausverkauf bei Chipwerten belastet die Spekulation, Nvidia könnte Arm-Chef Rene Haas abwerben.
Eine eigene Unternehmensmeldung von Arm gibt es am Montag nicht. Der Kursrutsch ist damit vor allem eine Mischung aus Branchenstimmung, offener Führungsfrage und hoher Bewertung.
Nasdaq100 Verlierer am Mittag
Warum fällt die Arm Aktie heute – und was hat Nvidia damit zu tun?
Spekulation um Rene Haas
Laut einem Bericht der Financial Times vom Freitag hat der Nvidia-Verwaltungsrat Haas als möglichen Nachfolger von Jensen Huang angesprochen, dessen Rücktritt Nvidia am 12. November bekanntgegeben hatte. Ein Angebot gibt es demnach nicht; Arm äußerte sich nicht, Nvidias Board nannte Spekulationen über einzelne Kandidaten verfrüht. Am Prognosemarkt Kalshi lag Haas am Montag laut TIKR mit 23 Prozent vorn.
Druck aus Washington
US-Finanzminister Scott Bessent sprach sich laut Reuters am Sonntag bei Fox News dafür aus, dass Nvidia einen externen Chef sucht. Das hält die Debatte um externe Kandidaten wie Haas am Köcheln – eine Einordnung, keine bestätigte Personalie.
Chip-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen
Schon in Asien gaben Halbleiterwerte deutlich nach, Taiwans Leitindex verlor mehr als 4 Prozent. In New York rutschten am Vormittag auch Micron, Intel und Marvell kräftig ab. Am Dienstag legt Nvidia nach US-Börsenschluss Zahlen vor – erstmals ohne Huang an der Spitze.
Neue Regel zum Fernzugriff auf Chips
Das US-Handelsministerium hat am Montag eine Regel zum Fernzugriff auf fortschrittliche Chips vorgestellt. Sie soll verhindern, dass Exportgrenzen über Rechenzentren im Ausland umgangen werden. Arm selbst führt Exportkontrollen in seinen Unterlagen als Risiko.
Wie stark hängt Arm an Rene Haas?
Haas führt Arm seit Februar 2022, hat den Konzern 2023 an die Börse gebracht und leitet seit April zusätzlich in Teilzeit SoftBank Group International. Vor seinem Wechsel zu Arm im Jahr 2013 arbeitete er sieben Jahre bei Nvidia. Arm schreibt im eigenen Jahresbericht, besonders von der Führungsmannschaft einschließlich Haas abhängig zu sein. Schon am Freitag hatte die Aktie nach dem FT-Bericht rund 4,6 Prozent verloren – etwa doppelt so viel wie Nvidia.
Hinzu kommt die Verflechtung mit dem Großaktionär: SoftBank hält rund 86 Prozent an Arm. Laut Bloomberg hat der japanische Konzern im September einen mit Arm-Aktien besicherten Kredit auf 25 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Für das Ende September abgelaufene Quartal meldete SoftBank einen Nettoverlust von 1,12 Billionen Yen, auch wegen gesunkener Kurse bei Arm. Eine neue SoftBank-Meldung zu Arm liegt am Montag nicht vor; das Thema dürfte Anleger in einem fallenden Markt aber zusätzlich beschäftigen.
Bewertung und Chartbild
Ist die Arm Aktie nach dem Absturz noch teuer?
Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal (Anfang November) zeigten ein gemischtes Bild: Der Umsatz stieg um 27 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar, die Lizenzerlöse sprangen um 50 Prozent auf 773 Millionen. Die Lizenzgebühren pro Chip (Royalties) legten aber nur um 8 Prozent auf 670 Millionen zu und blieben unter dem zuvor angepeilten Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich. Gleichzeitig ist die Bewertung hoch: Laut TIKR wurde die Aktie am 13. November mit dem rund 74-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Charttechnisch liegt das Papier deutlich unter der 50-Tage-Linie (rund 248 US-Dollar) und der 200-Tage-Linie (rund 232 US-Dollar).
Seit Jahresbeginn steht laut 24/7 Wall St. dennoch ein Plus von rund 60 Prozent zu Buche – ein großer Teil der Gewinne aus dem KI-Boom ist im vergangenen Monat aber wieder abgeschmolzen. Mehrere Analysehäuser haben ihre Kursziele nach den Quartalszahlen gesenkt und dabei vor allem auf die niedrigeren Bewertungen in der gesamten Chipbranche verwiesen.
|Platz
|Gewinner
|Kurs (USD)
|Veränderung
|Verlierer
|Kurs (USD)
|Veränderung
|1
|Adobe
|251,07
|+3,29 %
|Strategy
|103,71
|-7,09 %
|2
|Intuit
|350,95
|+2,71 %
|Lumentum
|554,80
|-7,01 %
|3
|Autodesk
|270,58
|+2,33 %
|Sandisk
|827,52
|-6,50 %
|4
|Comcast
|25,71
|+2,19 %
|Arm
|178,16
|-6,49 %
|5
|Paychex
|118,34
|+2,28 %
|Intel
|55,91
|-6,29 %
Paychex: Kurs laut finanzen.net (Handelsplatz BTT), Stand 19:02 Uhr MEZ (13:02 Uhr ET); übrige Werte Stand 17:59 Uhr MEZ.
Quelle: finanzen.at, Stand 17:59 Uhr MEZ; Paychex: finanzen.net, Stand 19:02 Uhr MEZ
Was Anleger der Arm Aktie jetzt beachten sollten
Der wichtigste Termin folgt schon am Dienstag: US-Einzelhandelsumsätze um 8:30 Uhr Ortszeit, nach US-Börsenschluss gegen 16:20 Uhr Ortszeit die Nvidia-Quartalszahlen. Einen Tag später soll laut Reuters der Börsengang von Anthropic gepreist werden, am Mittwoch kommen zudem die Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung. Für Arm selbst steht das nächste Quartalsupdate nach Einschätzung von Beobachtern Anfang Februar an. Bis dahin dürfte jede Nachricht zur Nvidia-Chefsuche direkt auf die Arm Aktie durchschlagen.
Häufige Fragen zur Arm Aktie
Warum fällt die Arm Aktie heute? Die Aktie (Ticker ARM, ISIN US0420682058) leidet unter dem breiten Ausverkauf bei Chipwerten vor den Nvidia-Zahlen sowie unter Berichten, wonach Nvidia Arm-Chef Rene Haas als neuen CEO angesprochen haben soll. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie viel verliert die Arm Aktie am Montag? Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) notiert sie bei 178,16 US-Dollar und damit 6,49 Prozent im Minus. Damit liegt sie auf Platz 4 der Nasdaq100 Verlierer.
Wann gibt es neue Impulse für die Arm Aktie? Kurzfristig mit den Nvidia-Quartalszahlen am Dienstag, 17. November, nach US-Börsenschluss und mit möglichen Nachrichten zur Nvidia-Chefsuche.
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