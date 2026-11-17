aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 16:20 5 Min.

Die Arm Aktie ist zum US-Handelsstart größter Nasdaq100 Gewinner: Gegen 9:59 Uhr Ortszeit (15:59 Uhr MEZ) notiert das Papier 3,86 Prozent höher bei 181,81 US-Dollar. Rückenwind kommt von angehobenen Gewinnschätzungen bei Morgan Stanley und einer Gegenbewegung nach dem Minus von 8,12 Prozent am Montag – wenige Stunden vor den Nvidia-Zahlen.

Die Arm Aktie ist am Dienstagmorgen an der Wall Street der größte Nasdaq100 Gewinner: Gegen 9:59 Uhr New Yorker Zeit (15:59 Uhr MEZ) steigen die American Depositary Shares des britischen Chipdesigners (Ticker: ARM, Nasdaq; ISIN: US0420682058) um 3,86 Prozent auf 181,81 US-Dollar. Auslöser sind nach Berichten von Investing.com angehobene mittelfristige Gewinnschätzungen der US-Bank Morgan Stanley sowie eine technische Gegenbewegung nach dem kräftigen Ausverkauf vom Vortag.

Arm Aktie gegen 9:59 Uhr ET (15:59 Uhr MEZ) +3,86 % Kurs zum selben Zeitpunkt 181,81 USD Schlusskurs Montag (-8,12 %) 175,05 USD Nasdaq 100 bei 27.201 Punkten (15:59 Uhr MEZ) +0,01 % Quelle : finanzen.at, Stand 17.11.2026, 15:59 Uhr MEZ; Schlusskurs 16.11.: finanzen.net/onvista

Arm Aktie Nasdaq100 Gewinner Warum steigt die Arm Aktie heute – und warum gerade jetzt?

Der Nasdaq 100 tritt zum Handelsstart praktisch auf der Stelle: Um 15:59 Uhr MEZ lag der Auswahlindex mit 27.201 Punkten nur 0,01 Prozent über dem Vortagesschluss. Dass die Arm Aktie dennoch an der Spitze der Nasdaq100 Gewinner steht, spricht für einen titelspezifischen Impuls. Im frühen Handel erreichte das Papier laut Investing.com zeitweise 184,93 US-Dollar.

01 Morgan Stanley hebt die Gewinnpfade an Die Bank hat nach übereinstimmenden Berichten von Investing.com und ad-hoc-news ihre mittelfristigen Gewinnschätzungen für Arm erhöht. Begründet wird das mit der Nachfrage nach KI-Rechenzentren und mit zusätzlichem CPU-Bedarf durch KI-Agenten. Die Originalstudie ist nicht öffentlich. 02 Gegenbewegung nach dem Ausverkauf Am Montag war die Arm Aktie um 8,12 Prozent auf 175,05 US-Dollar eingebrochen. Der gesamte Halbleitersektor geriet unter Druck, nachdem das Analysehaus SemiAnalysis seine Umsatzschätzungen für KI-Beschleuniger deutlich gesenkt hatte (Motley Fool). Investing.com bezeichnet die Aktie als „deutlich überverkauft“. 03 Positionierung vor den Nvidia-Zahlen Nvidia legt am Dienstagabend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor – die ersten seit dem Rücktritt von Jensen Huang als Konzernchef. Arm ist als Lizenzgeber der Nvidia-CPU-Architektur eng mit dem KI-Zyklus verknüpft.

Was hat die Spekulation um Rene Haas mit der Arm Aktie zu tun?

Seit vergangener Woche kursiert ein Bericht der Financial Times, wonach der Nvidia-Verwaltungsrat Arm-Chef Rene Haas als möglichen Nachfolger Huangs angesprochen haben soll. Haas gilt demnach als einer von mehreren Kandidaten; ob ein Angebot folgt oder angenommen würde, ist offen, beide Unternehmen äußerten sich nicht. Einige Marktbeobachter deuten die Personalie laut Investing.com als mögliche Grundlage einer noch engeren Zusammenarbeit – für Arm-Aktionäre wäre der Verlust des Vorstandschefs aber zugleich ein Unsicherheitsfaktor.

Wichtig für die Einordnung: Es handelt sich um einen Medienbericht, nicht um eine bestätigte Personalentscheidung.

Wie stark ist das Geschäft von Arm wirklich?

Operativ liefert Arm. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis Ende September) stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung vom 4. November um 27 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar. Die Lizenzerlöse kletterten um 50 Prozent auf 773 Millionen US-Dollar, die Royalties lagen bei 670 Millionen US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich um 33 Prozent auf 0,52 US-Dollar. Für das laufende Quartal stellt das Management 1,49 bis 1,59 Milliarden US-Dollar Umsatz und 0,52 bis 0,60 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht.

Arm: Kennzahlen Q2 GJ 2027 (bis 30.09.2026) Kennzahl Wert Veränderung Umsatz 1,44 Mrd. USD +27 % Lizenzerlöse 773 Mio. USD +50 % Royalty-Erlöse 670 Mio. USD – Bereinigtes EPS 0,52 USD +33 % Prognose Q3 Umsatz 1,49–1,59 Mrd. USD – Quelle : Arm Newsroom, 04.11.2026; Earnings-Call-Transkript (Motley Fool)

Wo steht die Arm Aktie im Chartbild?

Die Schwankungsbreite ist enorm: Die 52-Wochen-Spanne reicht von 100,02 bis 452,70 US-Dollar, das Hoch wurde im Juni erreicht. Selbst nach der Erholung notiert die Arm Aktie damit rund 60 Prozent unter dem Rekord. Seit Jahresbeginn bleibt dennoch ein deutliches Plus: Ende Oktober lag es nach Daten von TIKR bei rund 88 Prozent, auf dem aktuellen Niveau dürfte es grob bei zwei Dritteln liegen.

Die hohe Bewertung – rund 77-faches erwartetes Ergebnis laut Motley Fool – macht die Aktie besonders empfindlich für jede Verschiebung der KI-Erwartungen. Das erklärt sowohl den Absturz am Montag als auch die schnelle Gegenreaktion.

Was gegen eine nachhaltige Erholung spricht Die Nvidia-Zahlen am Abend können den gesamten KI-Komplex in beide Richtungen bewegen.

SemiAnalysis hat seine Umsatzschätzungen für KI-Beschleuniger bis 2030 teils um rund 40 Prozent gekürzt.

Die Bewertung bleibt im Branchenvergleich sehr ambitioniert.

Die offene Personalfrage um Rene Haas sorgt für zusätzliche Unsicherheit.

Was sollten Anleger bei der Arm Aktie jetzt beachten?

Kurzfristig entscheidet der Abend: Die Nvidia-Bilanz nach US-Börsenschluss wird zeigen, ob die KI-Investitionen der großen Rechenzentrumsbetreiber im bisherigen Tempo weiterlaufen. Für Arm folgt der nächste eigene Termin mit den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal Anfang Februar; eine Dividende zahlt das Unternehmen nicht.

Fazit Die Arm Aktie ist am Dienstagmorgen der stärkste Nasdaq100 Gewinner – getragen von höheren Gewinnschätzungen bei Morgan Stanley und einer Gegenbewegung nach dem Kurssturz vom Montag. Ob daraus mehr wird als eine Atempause, dürfte sich bereits mit den Nvidia-Zahlen am Abend entscheiden.

FAQ zur Arm Aktie