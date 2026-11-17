aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 19:50 5 Min.

Die Arm Aktie gehört zur Mittagszeit an der Wall Street zu den größten Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 11:58 Uhr Ortszeit (17:58 Uhr MEZ) steigt sie um 2,13 Prozent auf 178,77 US-Dollar, obwohl der Nasdaq 100 1,59 Prozent verliert. Gestützt wird sie von höheren Gewinnschätzungen bei Morgan Stanley und der Spekulation um Arm-Chef Rene Haas.

Die Arm Aktie behauptet sich am Dienstagmittag unter den größten Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 11:58 Uhr New Yorker Zeit (17:58 Uhr MEZ) notieren die American Depositary Shares des britischen Chipdesigners (Ticker: ARM, Nasdaq; ISIN: US0420682058) 2,13 Prozent höher bei 178,77 US-Dollar. Damit hat Arm zwar einen Teil des Morgenplus abgegeben, hält sich aber deutlich besser als der Nasdaq 100, der zur selben Zeit 1,59 Prozent auf 26.764,53 Punkte verliert.

ARM ARM — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen

Arm Aktie gegen 11:58 Uhr ET (17:58 Uhr MEZ) +2,13 % Kurs zum selben Zeitpunkt 178,77 USD Schlusskurs Montag (-8,12 %) 175,05 USD Nasdaq 100 zur selben Zeit -1,59 % Quelle : finanzen.at, Stand 17.11.2026, 17:58 Uhr MEZ; Schlusskurs 16.11.: finanzen.net/onvista

Arm Aktie Nasdaq100 Gewinner Warum steigt die Arm Aktie heute – während der Markt fällt?

Zum Handelsstart lag die Arm Aktie noch fast vier Prozent im Plus. Dass sie auch am Mittag im grünen Bereich notiert, obwohl der Index nachgibt, hat mehrere Gründe – einer davon ist eine Gegenbewegung nach dem Kurssturz vom Montag.

01 Höhere Gewinnschätzungen bei Morgan Stanley Die US-Bank hat nach Berichten von Investing.com und ad-hoc-news ihre mittelfristigen Gewinnschätzungen für Arm angehoben. Als Treiber nennt sie die Nachfrage aus KI-Rechenzentren und zusätzlichen CPU-Bedarf durch KI-Agenten. 02 Gegenbewegung nach dem Absturz Am Montag war die Aktie um 8,12 Prozent auf 175,05 US-Dollar gefallen, als SemiAnalysis seine Umsatzschätzungen für KI-Beschleuniger kappte (Motley Fool). Der Halbleiterindex SOX notierte laut Reuters am Dienstagmorgen nach dem Minus von 5,3 Prozent am Vortag wieder leicht fester. 03 Spekulation um Rene Haas Arm-Chef Rene Haas wird in Medienberichten als möglicher Nachfolger des zurückgetretenen Nvidia-Chefs Jensen Huang gehandelt.

Was hat die Nvidia-Chefsuche mit der Arm Aktie zu tun?

Seit vergangener Woche kursiert ein Bericht der Financial Times, wonach der Nvidia-Verwaltungsrat Haas angesprochen haben soll. Der Yahoo-Finance-Liveblog nennt ihn am Dienstag erneut als möglichen externen Kandidaten. Nach Reuters erwägt der Nvidia-Verwaltungsrat nicht, Huang zurückzuholen – trotz einer Kampagne, hinter der unter anderem Elon Musk steht. Für Arm ist das eine zweischneidige Geschichte: Ein Wechsel von Haas würde das Unternehmen enger an seinen wichtigsten KI-Partner binden, Arm aber zugleich den Architekten seiner Strategie kosten.

Wichtig: Es handelt sich um Medienberichte, nicht um eine bestätigte Personalentscheidung. Beide Unternehmen haben sich dazu nicht geäußert.

Wie stark sind die Zahlen von Arm?

Operativ liefert Arm. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis Ende September) stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung um 27 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar. Die Lizenzerlöse kletterten um 50 Prozent auf 773 Millionen US-Dollar, die Royalties lagen bei 670 Millionen US-Dollar – laut TradingKey unter den Erwartungen von rund 720 Millionen US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 33 Prozent auf 0,52 US-Dollar. Für das laufende Quartal stellt Arm 1,49 bis 1,59 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht.

Arm: Kennzahlen Q2 GJ 2027 (bis 30.09.2026) Kennzahl Wert Veränderung Umsatz 1,44 Mrd. USD +27 % Lizenzerlöse 773 Mio. USD +50 % Royalty-Erlöse 670 Mio. USD – Bereinigtes EPS 0,52 USD +33 % Prognose Q3 Umsatz 1,49–1,59 Mrd. USD – Quelle : Arm Newsroom, 04.11.2026; Earnings-Call-Transkript (Motley Fool)

Wo steht die Arm Aktie im Chartbild?

Die Schwankungsbreite bleibt extrem: Die 52-Wochen-Spanne reicht von 100,02 bis 452,70 US-Dollar. Selbst nach der Erholung notiert die Aktie rund 60 Prozent unter dem Rekord vom Juni. Der Schlusskurs vom Montag bei 175,05 US-Dollar ist nun die erste Marke, die Anleger im Blick behalten dürften – fällt die Aktie darunter, wäre die Erholung vom Dienstag aufgezehrt. Die Bewertung liegt laut Motley Fool beim rund 77-fachen des erwarteten Gewinns.

Was gegen eine nachhaltige Erholung spricht Die Nvidia-Zahlen nach US-Börsenschluss können den gesamten KI-Komplex in beide Richtungen bewegen.

Die Royalty-Erlöse blieben im letzten Quartal hinter den Erwartungen.

Eine Jury hat laut TradingKey festgestellt, dass Arm seine Lizenzvereinbarung mit Qualcomm verletzt hat.

Die offene Personalfrage um Rene Haas sorgt für Unsicherheit.

Was sollten Anleger bei der Arm Aktie jetzt beachten?

Der Abend ist entscheidend: Nvidia legt nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal vor, die Telefonkonferenz leitet Interimschefin Colette Kress. Laut Yahoo Finance rechnen Analysten mit 2,47 US-Dollar Gewinn je Aktie bei 109,15 Milliarden US-Dollar Umsatz. Am Donnerstag folgt der Börsengang von Anthropic. Arm selbst legt die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal voraussichtlich Anfang Februar vor; eine Dividende zahlt das Unternehmen nicht.

Fazit Die Arm Aktie ist am Dienstagmittag Nasdaq100 Gewinner – getragen von höheren Gewinnschätzungen bei Morgan Stanley, einer Gegenbewegung nach dem Montagsabsturz und der Fantasie um Rene Haas. Ob die relative Stärke hält, entscheidet sich wohl mit den Nvidia-Zahlen am Abend.

FAQ zur Arm Aktie