Arm Aktie: Plus 16 Prozent – Goldmans Verkaufsziel liegt jetzt zehn Prozent unter dem Kurs

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:51 3 Min.

Die Arm Aktie schließt am Montag 16,08 Prozent höher bei 176,67 Dollar und komplettiert die zehn größten Gewinner im Nasdaq 100. Der Chipdesigner hat den Einbruch nach den Quartalszahlen mehr als aufgeholt. Der Streit der Analysten wird dadurch schärfer.

Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5480), auf 1200 x 675 skaliert

Wer einer Verkaufsempfehlung gefolgt ist, hatte am Montag einen schlechten Tag. Die Arm Aktie beendet den Handel bei 176,67 Dollar, 16,08 Prozent über dem Freitagsschluss von rund 152 Dollar (eigene Rechnung). Im Nasdaq 100 ist das Platz zehn. Goldman Sachs rät bei dem britischen Chipdesigner zum Verkauf und nennt ein Kursziel von 160 Dollar. Der Schlusskurs liegt nun rund zehn Prozent darüber (eigene Rechnung). Schlusskurs der Arm Aktie 176,67 USD Tagesgewinn, Platz 10 im Nasdaq 100 +16,08 % Kursziel von Goldman Sachs 160 USD Kursziel von Barclays 325 USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:45 Uhr MEZ; Motley Fool; Tikr Der Streit Zwischen 160 und 325 Dollar liegt eine ganze Welt Selten gehen die Urteile zweier großer Häuser so weit auseinander. Barclays hat das Kursziel nach den Quartalszahlen Anfang November zwar von 360 auf 325 Dollar gesenkt, bleibt aber optimistisch. Goldman Sachs bestätigte zur selben Zeit die Verkaufsempfehlung. Der Kern des Streits: Die laufenden Gebühren, die Arm für jeden verkauften Chip erhält, wuchsen zuletzt nur um acht Prozent, weil der Smartphone-Absatz schwächelt. Gleichzeitig wachsen die Gebühren aus Rechenzentren nach Angaben von Konzernchef Rene Haas dreistellig. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Kurs Die Arm Aktie hat den Zahlenschock hinter sich Am 5. November war die Arm Aktie nach Rekordzahlen um 13 Prozent auf rund 165 Dollar gefallen. Im anschließenden KI-Ausverkauf ging es weiter abwärts. Mit dem heutigen Schluss notiert das Papier rund sieben Prozent über jenem Niveau (eigene Rechnung). Schon am Nachmittag hatte das Plus bei gut 13 Prozent gelegen, bis zum Handelsende kamen knapp drei Prozentpunkte hinzu. Billig ist die Aktie damit nicht: Anfang November lag die Bewertung beim 82-Fachen des erwarteten Gewinns. Was für die Arm Aktie spricht Einbruch nach den Zahlen mehr als aufgeholt

Lizenzerlöse zuletzt um 50 Prozent gestiegen

Rechenzentren als Wachstumsmotor

Gewinne bis zum Schluss ausgebaut Was Anleger bedenken sollten Sehr hohe Bewertung

Smartphone-Gebühren stagnieren

Goldman Sachs rät zum Verkauf

Großaktionär SoftBank hält die Mehrheit Einordnung der Redaktion: Die Arm Aktie ist heute mit dem Sektor gestiegen, eigene Nachrichten gab es nicht. Der Kurssprung macht die Bewertungsfrage dringlicher. Wer wie Barclays auf das Rechenzentrum setzt, sieht sich bestätigt. Wer wie Goldman Sachs auf die schwachen Handy-Gebühren schaut, findet die Aktie nach einem solchen Tag erst recht zu teuer. Entschieden wird dieser Streit erst mit den nächsten Quartalszahlen. FAQ Häufige Fragen zur Arm Aktie Wie hat die Arm Aktie heute geschlossen?

Bei 176,67 Dollar, 16,08 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Womit verdient Arm Geld?

Mit Lizenzen für Chip-Baupläne und mit laufenden Gebühren für jeden Chip, der danach gebaut wird. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Arm Aktie?

ISIN US0420682058 (Hinterlegungsschein), WKN A3EUCD. Handelssymbol an der Nasdaq: ARM. Handelssymbol an deutschen Börsen: O9T.

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