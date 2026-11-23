Arm Aktie: Plus 13 Prozent – das Handy schwächelt, das Rechenzentrum boomt, und Goldman rät weiter zum Verkauf

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:22 3 Min.

Die Arm Aktie steigt am Montag um 13,3 Prozent auf 172 Dollar und schafft es unter die zehn größten Gewinner im Nasdaq 100. Der britische Chipdesigner steckt in fast jedem Smartphone und zunehmend in KI-Servern. Vor drei Wochen stürzte die Aktie nach Rekordzahlen um 13 Prozent ab. Jetzt ist der Verlust wieder aufgeholt. Die Analyse.

Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5480), auf 1200 x 675 skaliert

Arm baut keinen einzigen Chip selbst und verdient trotzdem an Milliarden von ihnen. Das britische Unternehmen entwirft die Baupläne, nach denen Apple, Qualcomm, Nvidia und viele andere ihre Prozessoren entwickeln. Die Arm Aktie steht um 16:09 Uhr deutscher Zeit bei 172,42 Dollar, 13,29 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 152 Dollar (eigene Rechnung). Das ist Platz zehn im Nasdaq 100. Damit hat sie den Kurs von rund 165 Dollar wieder überschritten, auf den sie Anfang November nach den Quartalszahlen gefallen war. Arm Aktie, 16:09 Uhr MEZ 172,42 $ Plus gegenüber Freitag +13,29 % Wachstum der Lizenzerlöse +50 % Wachstum der laufenden Gebühren +8 % Quelle : comdirect/Société Générale, Arm, Tikr; Stand 23. November 2026 Die Zahlen Rekordumsatz mit einem Schönheitsfehler Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 27 Prozent auf den Rekordwert von 1,44 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um ein Drittel zu. Getragen wurde das Wachstum von neuen Lizenzverträgen, die um 50 Prozent zulegten. Die laufenden Gebühren, die Arm für jeden verkauften Chip erhält, wuchsen dagegen nur um 8 Prozent. In Aussicht gestellt waren rund 13 Prozent. Der Grund liegt bei den Smartphones: Teure Speicherchips bremsen den Absatz, und Handys stehen für gut 40 Prozent der Gebühren. Für das laufende Quartal erwartet Arm dort nur noch ein kleines Plus. Der Streit Zwei Banken, zwei Welten An der Wall Street gehen die Meinungen weit auseinander. Barclays senkte das Kursziel nach den Zahlen von 360 auf 325 Dollar und bleibt optimistisch. Goldman Sachs rät dagegen weiter zum Verkauf und nennt 160 Dollar. Die Arm Aktie liegt mit dem heutigen Sprung rund 8 Prozent über diesem Ziel (eigene Rechnung). Konzernchef Rene Haas hält dagegen: Die Gebühren aus Rechenzentren wachsen nach seinen Worten dreistellig, und der Anteil von Arm an den Servern der größten Cloudkonzerne habe sich auf mehr als 50 Prozent verdreifacht. Bewertet ist die Aktie mit dem 82-Fachen des erwarteten Gewinns. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Arm Aktie spricht Rekordumsatz und 27 Prozent Wachstum

Lizenzerlöse um 50 Prozent gestiegen

Rechenzentren als zweiter Wachstumsmotor

Verlust nach den Zahlen wieder aufgeholt Was Anleger bedenken sollten Gebühren aus dem Smartphone-Geschäft stagnieren

Sehr hohe Bewertung

Goldman Sachs rät zum Verkauf

Großaktionär SoftBank hält die Mehrheit Einordnung der Redaktion: Die Arm Aktie ist teuer, und wer so bewertet ist, darf sich keine Schwäche leisten. Die Enttäuschung bei den Gebühren hat das Anfang November gezeigt. Heute hilft die allgemeine Erleichterung über Nvidia. Auf Dauer muss Arm beweisen, dass das Geschäft mit Rechenzentren schnell genug wächst, um die Flaute bei den Handys auszugleichen. Die Lizenzverträge von heute sind die Gebühren von morgen. Ob diese Rechnung aufgeht, zeigt sich in den nächsten Quartalen. FAQ Häufige Fragen zur Arm Aktie Womit verdient Arm Geld?

Mit Lizenzen für Chip-Baupläne und mit laufenden Gebühren für jeden Chip, der danach gebaut wird. Warum steigt die Arm Aktie heute?

Nach der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia erholen sich die Halbleiterwerte auf breiter Front. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Arm Aktie?

ISIN US0420682058 (Hinterlegungsschein), WKN A3EUCD, Handelssymbol O9T (Deutschland), US-Handelssymbol ARM (Nasdaq).

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.