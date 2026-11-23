Arm lizenziert Prozessorarchitekturen, auf denen ein Großteil der Smartphone-Chips und zunehmend auch Rechenzentrumsprozessoren beruht. Die Strategie hängt stark an der Führung: Haas trieb den Börsengang 2023 an der Nasdaq voran, den Reuters mit einem Volumen von 65 Milliarden US-Dollar beziffert. Ein langfristig gebundener Chef gilt am Markt als Signal für Kontinuität, gerade nach den Gerüchten um einen möglichen Wechsel zu Nvidia.

Die zusätzliche SoftBank-Rolle verknüpft Arm zugleich enger mit der Mehrheitseignerin. Einen genauen Anteil nennen die gesichteten Quellen nicht. Wie sich die Doppelfunktion auf die Unabhängigkeit von Arm im Verhältnis zu Kunden und Minderheitsaktionären auswirkt, bleibt abzuwarten.