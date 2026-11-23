Die Arm-Aktie (Nasdaq: ARM, ISIN US0420682058) bekommt Klarheit an der Konzernspitze: Rene Haas bleibt Chef des britischen Chipdesigners, und zwar bis 2033. Das teilte Arm am Montag mit. Zugleich übernimmt Haas ab dem 1. Dezember 2026 zusätzlich den Posten des Vice Chairman bei der Mehrheitseignerin SoftBank Group, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.
Arm-Aktie: Haas bleibt bis 2033 und wird SoftBank-Vize – Absage an Nvidia?
Arm-Chef Rene Haas verlängert seinen Vertrag bis 2033 und wird ab 1. Dezember Vice Chairman von SoftBank. Was die Entscheidung nach den Berichten über Nvidias Nachfolgesuche für Arm-Aktionäre bedeutet.
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Der Zeitpunkt hat Gewicht. Erst in diesem Monat hatte die Financial Times laut Reuters berichtet, der Nvidia-Verwaltungsrat sei bei der Suche nach einem Nachfolger für Jensen Huang auf Haas zugegangen. Inzwischen ist Huang laut Berichten von CNN und anderen Medien wieder als Nvidia-Chef eingesetzt. Für Anleger der Arm-Aktie schließt sich damit ein Kapitel, das zuletzt für Unruhe sorgte.
Was hat Arm angekündigt?
Haas verlängert seinen Vertrag als Chief Executive Officer bis 2033. Er führt Arm seit Februar 2022 und war zuvor rund sieben Jahre bei Nvidia tätig. Zu Arm kam er nach Angaben der Berichte bereits 2013. Hinzu kommt die neue Rolle bei SoftBank, die am 1. Dezember 2026 beginnt. Das Unternehmen sprach laut Yahoo Finance von einer abgestimmten Mitteilung mit SoftBank.
I've never been more confident about Arm's future.
Warum ist die Personalie für die Arm-Aktie wichtig?
Arm lizenziert Prozessorarchitekturen, auf denen ein Großteil der Smartphone-Chips und zunehmend auch Rechenzentrumsprozessoren beruht. Die Strategie hängt stark an der Führung: Haas trieb den Börsengang 2023 an der Nasdaq voran, den Reuters mit einem Volumen von 65 Milliarden US-Dollar beziffert. Ein langfristig gebundener Chef gilt am Markt als Signal für Kontinuität, gerade nach den Gerüchten um einen möglichen Wechsel zu Nvidia.
Die zusätzliche SoftBank-Rolle verknüpft Arm zugleich enger mit der Mehrheitseignerin. Einen genauen Anteil nennen die gesichteten Quellen nicht. Wie sich die Doppelfunktion auf die Unabhängigkeit von Arm im Verhältnis zu Kunden und Minderheitsaktionären auswirkt, bleibt abzuwarten.
Wie hat die Arm-Aktie reagiert?
Die Arm-Aktie legte am Montag deutlich zu; Kurs-Anzeigen der Quellen sahen sie zeitweise rund 16 bis 17 Prozent im Plus. Ein Zusammenhang mit der Vertragsverlängerung ist damit nicht belegt, denn am selben Tag erholten sich Nvidia und der gesamte Chipsektor nach der Rückkehr von Huang kräftig. SoftBank-Papiere gaben in Tokio dagegen zeitweise deutlich nach.
Was bedeutet das für Anleger?
Kurzfristig liefert die Meldung vor allem Planungssicherheit: Die Strategie von Haas, Arm stärker im Rechenzentrum und bei KI-Chips zu positionieren, wird mindestens bis 2033 von derselben Person verantwortet. Ob das die Bewertung trägt, hängt wie bisher von Lizenzumsätzen, Lizenzgebühren je Chip und der Nachfrage nach KI-Hardware ab. Die Quartalszahlen und der Ausblick bleiben die entscheidenden Orientierungspunkte.
FAQ zur Arm-Aktie
Wie lange bleibt Rene Haas Arm-Chef? Nach der Ankündigung vom 23. November 2026 bis 2033.
Welche Funktion übernimmt Haas bei SoftBank? Er wird zum 1. Dezember 2026 Vice Chairman der SoftBank Group, der Mehrheitseignerin von Arm.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Arm-Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Kürzel ARM; die ISIN lautet laut Angabe US0420682058 (noch zu prüfen).
Was hatte es mit dem Nvidia-Bericht auf sich? Laut Financial Times, zitiert von Reuters, sprach der Nvidia-Verwaltungsrat Haas bei der Nachfolgesuche für Jensen Huang an. Bestätigt hat das keines der Unternehmen.
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