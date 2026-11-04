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Arista Networks Quartalszahlen: Rekordwachstum, Prognose zum vierten Mal erhöht – und ein Ausblick, der die Wall Street überrollt

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 09:18 9 Min.

58,5 Prozent Umsatzwachstum – so schnell ist Arista Networks seit dem Börsengang 2014 nie gewachsen. Die Arista Networks Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026 übertreffen die Erwartungen der Analysten beim Umsatz um fast 10 Prozent, die Prognose für das vierte Quartal liegt rund 300 Millionen US-Dollar über dem Konsens. Den eigentlichen Paukenschlag liefert aber der erste Ausblick auf 2027: rund 18,5 Milliarden US-Dollar Umsatz, gut 2 Milliarden mehr, als die Wall Street bisher auf dem Zettel hatte. Die Aktie sprang nachbörslich um 9,63 Prozent auf 186,28 US-Dollar.

Bild: ki-generiert

Arista Networks Quartalszahlen: Rekordwachstum, Prognose zum vierten Mal erhöht – und ein Ausblick, der die Wall Street überrollt Redaktion, aktiencheck.de | 04.11.2026 | Arista Networks, Inc. | ISIN: US0404132054 | WKN: A40V33 | US-Symbol: ANET (NYSE) Arista Quartalszahlen Q3 2026 auf einen Blick Umsatz: 3,66 Mrd. USD (Vorjahr: 2,31 Mrd. USD, +58,5 %; Vorquartal +20,5 %) Produktumsatz: 3,19 Mrd. USD (+66,9 %) Serviceumsatz: 468 Mio. USD (+17,9 %) Bruttomarge bereinigt: 64,0 % (Vorquartal: 63,4 %; Vorjahr: 65,2 %) Operative Marge bereinigt: 49,1 % (Vorjahr: 48,6 %); GAAP: 44,9 % Gewinn je Aktie bereinigt: 1,20 USD (Vorjahr: 0,77 USD, +55,8 %) Gewinn je Aktie GAAP: 1,22 USD (Vorjahr: 0,67 USD) Nettogewinn: 1,53 Mrd. USD (41,9 % vom Umsatz) Abgegrenzte Umsätze: rund 6,8 Mrd. USD (Vorquartal: 6,9 Mrd. USD) Liquidität und Wertpapiere: 14,4 Mrd. USD Prognose Q4 2026: Umsatz 3,9–4,0 Mrd. USD, bereinigtes EPS 1,26–1,30 USD, Bruttomarge 63–64 % Prognose 2026: Umsatz knapp über 13,3 Mrd. USD (+48 %) Erster Ausblick 2027: Umsatz rund 18,5 Mrd. USD (+38 bis 40 %), davon KI-Netzwerke rund 7 Mrd. USD; operative Marge rund 49 % Arista Zahlen gegen die Erwartungen der Analysten Umsatz: 3,66 Mrd. USD gegenüber einem Konsens von rund 3,33 Mrd. USD und einer eigenen Prognose von 3,3 Mrd. USD. Deutlich übertroffen, um knapp 10 Prozent. Gewinn je Aktie bereinigt: 1,20 USD gegenüber erwarteten 1,07 bis 1,08 USD. Übertroffen, um rund 11 Prozent. Bruttomarge bereinigt: 64,0 Prozent gegenüber einer Prognose von rund 63 Prozent. Übertroffen. Umsatzprognose Q4: 3,9 bis 4,0 Mrd. USD gegenüber rund 3,6 Mrd. USD Konsens. Rund 10 Prozent darüber. Umsatzprognose 2026: über 13,3 Mrd. USD gegenüber rund 12,7 Mrd. USD Konsens. Über den Erwartungen. Umsatzausblick 2027: rund 18,5 Mrd. USD gegenüber rund 16,4 Mrd. USD Konsens. Rund 13 Prozent darüber. Abgegrenzte Umsätze: leicht rückläufig auf 6,8 Mrd. USD. Der Wermutstropfen der Arista Quartalszahlen. Quelle: Arista Networks, Pressemitteilung und Telefonkonferenz vom 03.11.2026; Konsensschätzungen laut GuruFocus, TIKR, EBC und Zhitong Finance. Die Schätzungen der Datenanbieter weichen teilweise voneinander ab. Das große Bild: Arista baut die Datenautobahnen der KI Wenn über den KI-Boom gesprochen wird, fallen meist die Namen NVIDIA und AMD. Doch ein Rechenzentrum mit Zehntausenden Grafikprozessoren ist nur so schnell wie das Netzwerk, das sie verbindet. Genau hier verdient Arista Networks sein Geld: mit Hochleistungs-Switches auf Ethernet-Basis und dem eigenen Betriebssystem EOS. Die Arista Networks Quartalszahlen zeigen, wie stark diese Rolle inzwischen gefragt ist. CEO Jayshree Ullal spricht von einem „KI-Superzyklus“. Bis Ende 2027 rechnet sie mit KI-Rechenzentren von mehr als 10 Gigawatt Leistung, ausgestattet mit Beschleunigern von mehr als zehn Anbietern. Für Arista ist das ein Vorteil: Ethernet ist ein offener Standard, und Arista arbeitet mit allen Chipherstellern zusammen. Im Quartal stellte das Unternehmen gemeinsam mit AMD, Arm, Broadcom, d-Matrix, Meta, Microsoft und Qualcomm offene Rack-Architekturen für KI-Netzwerke vor. Die Botschaft an die Kunden: Wer sich nicht an NVIDIAs eigene Netzwerktechnik binden will, findet bei Arista die Alternative. Arista unterscheidet drei Arten von KI-Netzwerken. „Scale-out“ verbindet die Server innerhalb eines Rechenzentrums und macht 2026 rund 70 Prozent des KI-Geschäfts aus. „Scale-across“ verbindet ganze Rechenzentren miteinander und soll 2027 mindestens ein Drittel erreichen. „Scale-up“, die Verbindung der Chips innerhalb eines Racks, ist der nächste große Markt, wird laut Management aber erst ab 2028 nennenswert zum Umsatz beitragen. Der Ausblick 2027: Warum die Arista Zahlen die Wall Street überrollen Noch vor den Arista Quartalszahlen rechneten Analysten für 2027 mit rund 16,4 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem Wachstum von knapp 30 Prozent. Jetzt nennt das Management 38 bis 40 Prozent auf rund 18,5 Milliarden. Das KI-Geschäft soll sich auf rund 7 Milliarden US-Dollar verdoppeln, das Campus-Geschäft mit Netzwerken für Büros und Unternehmensstandorte um 60 Prozent auf rund 2 Milliarden steigen. Wie schnell sich die Ziele verschieben, zeigt das laufende Jahr. Vor zwölf Monaten hatte Arista für 2026 rund 10,65 Milliarden US-Dollar Umsatz und 20 Prozent Wachstum angepeilt. Viermal wurde die Prognose seitdem angehoben, jetzt sind es mehr als 13,3 Milliarden und 48 Prozent Wachstum. Bemerkenswert ist, dass dabei die Profitabilität hält: Die bereinigte operative Marge liegt bei 49 Prozent und soll auch 2027 dort bleiben. Arista ist damit eines der profitabelsten Hardware-Unternehmen der Welt. Was Analysten an den Arista Zahlen kritisch sehen Abgegrenzte Umsätze sinken leicht. Die abgegrenzten Umsätze, also bereits bezahlte, aber noch nicht verbuchte Erlöse, gingen von 6,9 auf rund 6,8 Milliarden US-Dollar zurück, im Produktbereich um 86 Millionen. Mehrere Analysten fragten in der Telefonkonferenz, ob der starke Ausblick davon abhängt, dieses Polster abzubauen. Finanzchefin Chantelle Breithaupt verwies darauf, dass Arista diese Größe nicht prognostiziere, erwartet aber zum Jahresende einen höheren Stand als im Vorjahr. Ullal betonte, der Ausblick beruhe auf breiter Nachfrage und nicht auf einem Abbau der Abgrenzungen. Marge unter Druck durch den KI-Mix. Die bereinigte Bruttomarge lag mit 64,0 Prozent zwar über der Prognose, aber 1,2 Prozentpunkte unter dem Vorjahr. Große Cloud- und KI-Kunden kaufen in riesigen Mengen und drücken die Preise. Für 2027 nennt Arista einen Korridor von 62 bis 64 Prozent. Steigt der KI-Anteil wie geplant von etwa einem Viertel auf rund 38 Prozent des Umsatzes, dürfte die Marge eher am unteren Ende landen. Langsameres Wachstum außerhalb von KI und Campus. Wenn KI um 100 und Campus um 60 Prozent wachsen, das Gesamtunternehmen aber nur um 38 bis 40 Prozent, wächst der Rest deutlich langsamer. Ullal erwartet dennoch in allen Bereichen zweistellige Zuwächse. Abhängigkeit von wenigen Großkunden. Zu den größten Kunden zählen seit Jahren Microsoft und Meta. Der Anteil des Auslandsgeschäfts sank im Quartal von 23 auf 18,6 Prozent des Umsatzes, das Wachstum kommt also vor allem von den US-Hyperscalern. Kürzt einer von ihnen sein Investitionsbudget, spüren das die Arista Zahlen unmittelbar. GAAP-Gewinn durch Sondereffekte gestützt. Der GAAP-Gewinn je Aktie lag mit 1,22 US-Dollar über dem bereinigten Wert. Laut Marktberichten haben Gewinne aus Finanzanlagen das ausgewiesene Ergebnis erhöht. Für die Bewertung des operativen Geschäfts ist daher der bereinigte Wert aussagekräftiger. Bewertung: Was kostet das KI-Netzwerk? Die Arista Networks Aktie schloss am 3. November bei 169,91 US-Dollar (+3,5 Prozent) und stieg nachbörslich auf 186,28 US-Dollar. Bei rund 1,26 Milliarden Aktien entspricht das einem Börsenwert von etwa 235 Milliarden US-Dollar. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 217,41 US-Dollar, das Tief bei 114,52 US-Dollar. Auf Basis der bisherigen Konsensschätzung für 2026 von rund 3,79 US-Dollar Gewinn je Aktie ergibt sich ein KGV von knapp 50. Für 2027 ist die Rechnung freundlicher: Setzt man den neuen Ausblick mit 18,5 Milliarden US-Dollar Umsatz, 49 Prozent operativer Marge und 21 Prozent Steuerquote an, ergibt sich nach einer eigenen Überschlagsrechnung ein Gewinn je Aktie von grob 5,50 bis 6,00 US-Dollar. Das KGV 2027 läge damit bei rund 31 bis 34. Für ein Unternehmen, das fast 40 Prozent wächst und die Hälfte des Umsatzes als operativen Gewinn behält, ist das kein Schnäppchen, aber auch keine Übertreibung. Stimmen der Analysten Die Wall Street ist bei Arista nahezu einhellig optimistisch. Vor den Arista Quartalszahlen lautete das Konsensurteil von 30 Analysten „Strong Buy“, das durchschnittliche Kursziel lag bei 245,50 US-Dollar, die Spanne reichte von 205 bis 290 US-Dollar. Kurz vor den Zahlen hatten Evercore ISI (Outperform, 250 US-Dollar), Bernstein (Outperform, 250 US-Dollar), Citi (Kaufen, 248 US-Dollar) und UBS (Kaufen, 259 US-Dollar) ihre positiven Einschätzungen bekräftigt. Nach den Arista Zahlen hob JPMorgan sein Kursziel von 250 auf 270 US-Dollar an. Weitere Anpassungen dürften im Tagesverlauf folgen. Worauf Anleger nach den Arista Networks Quartalszahlen achten sollten Abgegrenzte Umsätze zum Jahresende: Liegen sie wie angekündigt über dem Vorjahr, ist die Debatte um den Ausblick 2027 weitgehend entschärft. Bruttomarge: Hält Arista trotz steigendem KI-Anteil 63 Prozent und mehr, bleiben die Gewinnschätzungen stabil. Investitionsbudgets der Hyperscaler: Die Pläne von Microsoft, Meta, Google und Oracle für 2027 bestimmen direkt, wie realistisch die 18,5 Milliarden sind. Wettbewerb mit NVIDIA: NVIDIA verkauft mit Spectrum-X eigene Ethernet-Netzwerke. Wie viele KI-Kunden sich für offene Lösungen von Arista entscheiden, ist die strategische Kernfrage. Scale-up ab 2028: Gelingt Arista der Einstieg in die Vernetzung innerhalb der Racks, öffnet sich ein zusätzlicher Milliardenmarkt. Arista Networks auf einen Blick Arista Networks, Inc. mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, wurde 2004 von Andy Bechtolsheim, David Cheriton und Ken Duda gegründet und ging 2014 an die Börse. Das Unternehmen entwickelt Netzwerk-Switches, Router und Software für Cloud- und KI-Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke und Campus-Umgebungen. Jayshree Ullal führt Arista seit 2008 als CEO, Chantelle Breithaupt ist Finanzchefin. Die Aktie ist im S&P 500 gelistet und wird an der New York Stock Exchange unter dem Symbol ANET gehandelt (ISIN US0404132054, WKN A40V33). FAQ zu den Arista Networks Quartalszahlen Wie fielen die Arista Networks Quartalszahlen für Q3 2026 aus? Der Umsatz stieg um 58,5 Prozent auf 3,66 Milliarden US-Dollar, erwartet waren rund 3,33 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,20 US-Dollar nach erwarteten rund 1,08 US-Dollar. Welche Prognose gab Arista mit den Zahlen? Für das vierte Quartal 3,9 bis 4,0 Milliarden US-Dollar Umsatz, für 2026 knapp über 13,3 Milliarden und für 2027 rund 18,5 Milliarden US-Dollar, davon rund 7 Milliarden aus KI-Netzwerken. Was ist die ISIN und das US-Symbol der Arista Networks Aktie? ISIN US0404132054, WKN A40V33, NYSE-Symbol ANET. Was sehen Analysten an den Arista Zahlen kritisch? Die leicht gesunkenen abgegrenzten Umsätze, die niedrigere Bruttomarge im Vorjahresvergleich, die Abhängigkeit von wenigen Großkunden und den gesunkenen Auslandsanteil. Fazit Die Arista Networks Quartalszahlen sind ein Statement. Rekordwachstum, eine Marge von fast 50 Prozent, eine erneut angehobene Prognose und ein Ausblick auf 2027, der deutlich über den Schätzungen liegt: Arista hat sich vom Nischenanbieter für Cloud-Switches zu einer tragenden Säule der KI-Infrastruktur entwickelt. Die Debatte um die abgegrenzten Umsätze und die Bruttomarge wird bleiben, und die Abhängigkeit von wenigen Hyperscalern ist real. Doch die Arista Zahlen zeigen, dass die KI-Rechenzentren der Welt ohne schnelle Netzwerke nicht funktionieren, und dass Arista dabei einer der wichtigsten Lieferanten ist. Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Aktien sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Die genannten Daten beruhen auf Angaben des Unternehmens sowie auf Marktdaten und Analystenschätzungen, die sich kurzfristig ändern können. Kurse: NYSE-Schlusskurs vom 03.11.2026 sowie nachbörslicher Handel; Stand Redaktionsschluss. Redaktion, aktiencheck.de

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