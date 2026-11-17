Arista Networks liefert Hochleistungs-Switches und Software für Rechenzentren, Cloud-Anbieter und Unternehmensnetze. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 58,5 Prozent auf 3,66 Milliarden US-Dollar, das stärkste Wachstum seit dem Börsengang.

Für das vierte Quartal erwartet Arista 3,9 bis 4,0 Milliarden US-Dollar Umsatz, für das Gesamtjahr 2026 rund 13,3 Milliarden US-Dollar. Es war die vierte Anhebung der Jahresprognose.