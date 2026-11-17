Das Netzwerk hinter der KI wächst rasant: Barclays-Analyst Tim Long bestätigt für die Arista-Networks-Aktie das Rating „Overweight“ und das Kursziel von 236 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 187,02 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 26 Prozent.
Arista-Networks-Aktie: KI-Netzwerke wachsen um fast 60 Prozent – Barclays sieht rund 26 Prozent Potenzial
Arista Networks wächst dank KI-Rechenzentren so stark wie nie seit dem Börsengang. Barclays-Analyst Tim Long bleibt bei „Overweight“ für die Arista-Networks-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Arista Networks, Inc.
- Handelssymbol
- ANET (NYSE)
- Analyst
- Tim Long
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 236 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Arista-Networks-Aktie
Rekordwachstum – Long bleibt positiv
Tim Long hält an seiner positiven Einschätzung fest. Arista profitiert vom Ausbau der KI-Rechenzentren.
Arista Networks liefert Hochleistungs-Switches und Software für Rechenzentren, Cloud-Anbieter und Unternehmensnetze. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 58,5 Prozent auf 3,66 Milliarden US-Dollar, das stärkste Wachstum seit dem Börsengang.
Für das vierte Quartal erwartet Arista 3,9 bis 4,0 Milliarden US-Dollar Umsatz, für das Gesamtjahr 2026 rund 13,3 Milliarden US-Dollar. Es war die vierte Anhebung der Jahresprognose.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Tim Long zu lesen ist:
KI-Nachfrage
Der Ausbau von KI-Rechenzentren treibt die Nachfrage nach Netzwerktechnik.
Prognose angehoben
Arista hat die Jahresprognose 2026 bereits zum vierten Mal erhöht.
Hohe Marge
Die bereinigte operative Marge lag im dritten Quartal bei rund 49 Prozent.
Abstand zum Ziel
Das Kursziel liegt rund 26 Prozent über dem Schlusskurs vom 16. November.
Abhängig von wenigen Großkunden
Ein großer Teil des Umsatzes stammt von wenigen Cloud-Konzernen. Arista selbst nennt Kundenkonzentration und Zölle als Risiken.
Barclays begleitet die Aktie seit Jahren mit „Overweight“.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Tim Long. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 236 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Arista Networks, Inc. (ANET): Kaufen, Kursziel 236,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Tim Long, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:27 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:27 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Tim Long, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.