Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie von Arista Networks Inc. (ISIN: US0404132054, WKN: A40V33, Ticker-Symbol: 1170, NYSE-Symbol: ANET) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe.
Arista Networks Aktie: 58,5% Umsatzwachstum und 49,1% operative Marge - Wachstum beeindruckt
Die Arista Networks Aktie nimmt nach überraschend starken Quartalszahlen Kurs auf die 180 USD-Marke: Ein Umsatzsprung von 58,5% auf 3,66 Milliarden USD, deutlich übertroffene Gewinnerwartungen und ein optimistischer Ausblick auf das vierte Quartal sorgen für Rückenwind - auch charttechnisch könnte mit der Rückeroberung des EMA200 ein wichtiges Kaufsignal entstehen
Der US-Netzwerkspezialist Arista Networks habe für das dritte Quartal 2026 ein herausragendes Zahlenwerk vorgelegt, das die Konsensschätzungen der Wall Street auf breiter Front übertroffen habe. Angetrieben von massiven Investitionen globaler Hyperscaler in Rechenzentren und KI-Infrastruktur seien die Konzernerlöse im Jahresvergleich um 58,5% auf 3,66 Milliarden USD geklettert - die höchste Wachstumsrate des Unternehmens seit seinem Börsengang im Jahr 2014. Mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 1,20 USD (Konsens: 1,08 bis 1,10 USD) und einem überraschend optimistischen Ausblick auf das vierte Quartal untermauere der Konzern seine strategische Schlüsselrolle im weltweiten Technologierennen. Für die Arista Networks Aktie würden die vorgelegten Quartalszahlen ein starkes fundamentales Fundament liefern, das sich nachbörslich in einem deutlichen Kurssprung widergespiegelt habe.
Q3 2026 Quartalszahlen im Detail: Starkes Erlöswachstum und robuste Margen
Die vorgelegten Finanzergebnisse für das abgelaufene Quartal würden die anhaltende Dynamik unterstreichen, mit der Cloud- und Rechenzentrumsbetreiber Netzwerkausrüstung nachfragen würden:
Umsatzentwicklung: Die Erlöse hätten 3,66 Milliarden USD gegenüber den erwarteten 3,33 Milliarden USD erreicht, was einem Zuwachs von 58,5% im Jahresvergleich entspreche und das Konsensniveau um knapp 10% übertroffen habe.
Ertragskraft: Das bereinigte Betriebsergebnis (Non-GAAP Operating Income) habe sich auf 1,80 Milliarden USD (Erwartung: 1,62 Mrd. USD) belaufen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) sei bei 1,20 USD gelandet, verglichen mit Schätzungen von 1,08 USD.
Margenstruktur: Die bereinigte Bruttomarge habe sich auf 64,0% (Konsens: 62,9%) belaufen. Zwar habe dies einen leichten Rückgang um 1,2 Prozentpunkte im Jahresvergleich dargestellt, doch die operative Marge sei dank straffer Kostenkontrolle und Skaleneffekten um 0,5 Prozentpunkte auf 49,1% geklettert.
Entwicklung der Rechnungsabgrenzungsposten: Als einziger verhaltener Indikator im Bericht sei der Bestand an passiver Rechnungsabgrenzung (Deferred Revenue) im Quartalsvergleich um 26 Millionen USD auf 6,84 Milliarden USD zurückgegangen. Dies habe den ersten sequenziellen Rückgang nach zwölf aufeinander folgenden Quartalen mit Zuwächsen markiert. Dieser Umstand müsse jedoch nicht zwingend auf eine Abkühlung künftiger Auftragseingänge hindeuten, sondern könnte schlicht den zügigen Projektfortschritt und die planmäßige Umsatzrealisierung bereits kontraktierter Aufträge widerspiegeln.
Mehr als nur Hardware: EOS und der strukturelle Wettbewerbsvorteil
Im Gegensatz zu klassischen Chipherstellern wie NVIDIA oder AMD fokussiere sich Arista Networks nicht auf die Produktion von KI-Beschleunigern, sondern auf das informationstechnische Rückgrat moderner Supercomputer:
Kritische Bandbreiten und Latenzen: Würden Tausende von GPUs in Rechenzentren zusammengeschaltet, würden Netzwerkdurchsatz, minimale Latenzzeiten und Ausfallsicherheit über die Gesamteffizienz des KI-Trainings entscheiden. Aristas Hochleistungsswitches und optische Lösungen würden hierbei als neuralgisches Bindeglied fungieren.
Extensible Operating System (EOS): Ein wesentlicher Pfeiler des Geschäftsmodells liege in der Softwareplattform EOS. Sie erlaube es Betreibern großer Serverfarmen, komplexe Netzwerke über eine konsistente, einheitliche Architektur automatisiert zu steuern.
Investitionseffizienz für Cloud-Giganten: Da Netzwerkausfälle erhebliche Kosten verursachen würden, helfe Aristas Software-Architektur den großen Hyperscalern dabei, den Ertrag ihrer milliardenschweren Investitionsausgaben (CapEx) abzusichern. Dies verschaffe dem Konzern eine technologische Differenzierung gegenüber reinen Hardware-Zulieferern.
Offener Ethernet-Standard: Angriff auf proprietäre Netzwerke mit Etherlink SU-144
Ein wesentlicher strategischer Treiber für die künftige Marktposition sei die Etablierung offener Netzwerkstandards innerhalb anspruchsvoller KI-Umgebungen:
Einführung der Etherlink SU-144 Architektur: Im Oktober habe Arista seine neue Scale-Up-Architektur vorgestellt. Das System ermögliche es, bis zu 144 Beschleuniger innerhalb einer zusammenhängenden Kommunikationsdomäne zu verknüpfen und über Rack-Verbindungen auf bis zu 1.024 Recheneinheiten (XPUs) zu skalieren.
Starke Partnerallianz: Entwickelt werde die Technologie in enger Kooperation mit Branchenschwergewichten wie Meta, Microsoft, Broadcom, AMD, Arm und QUALCOMM.
Ethernet vs. proprietäre Architekturen: Das Konzept ziele darauf ab, Kunden eine flexible Alternative zu geschlossenen, proprietären Netzwerklösungen (wie Nvidias InfiniBand) zu bieten. Sollte sich der offene Ethernet-Standard in großem Stil durchsetzen, könnte dies das adressierbare Marktvolumen von Arista über das traditionelle Server-Netzwerk hinaus deutlich erweitern.
Angehobene Prognose und Bewertung: Was die Guidance für 2027 bedeuten könnte
Für das vierte Quartal 2026 habe das Management eine unerwartet kräftige Beschleunigung in Aussicht gestellt:
Umsatzerlöse: 3,90 bis 4,00 Milliarden USD (Konsens: 3,60 Mrd. USD). Der Mittelwert von 3,95 Milliarden USD impliziere ein sequenzielles Wachstum von rund 7,9% und ein Plus von fast 59% im Vorjahresvergleich.
Bereinigtes EPS: 1,26 bis 1,30 USD (Konsens: ca. 1,15 USD).
Operative Marge (Non-GAAP): 48% bis 49%, was die Beibehaltung einer außergewöhnlich hohen Profitabilität signalisiere.
Aus den ersten drei Quartalen und dem Mittelwert der Q4-Prognose ergäbe sich rechnerisch ein Jahreserlös von rund 13,3 bis 13,4 Milliarden USD - ein Wert, der frühere Unternehmensziele spürbar in den Schatten stellen würde.
Der im laufenden Jahr vollzogene Aufstieg in den US-Leitindex S&P 100 unterstreiche den Wandel vom spezialisierten Nischenanbieter hin zum systemrelevanten Infrastrukturlieferanten, erhöhe jedoch zugleich die Visibilität und die Anforderungen institutioneller Anleger an die Ertragskonstanz.
Aus Bewertungssicht bleibe maßgeblich, wie nachhaltig der Investitionszyklus der Cloud-Giganten verlaufe. Risikofaktoren wie eine hohe Kundenkonzentration auf wenige Großkunden, potenzielle Verschiebungen bei Bauprojekten oder steigende Komponentenkosten könnten künftig für Schwankungen sorgen.
Chartanalyse (D1): Vorbörslicher Sprung über den EMA200
Im Tageschart vollziehe die Arista Networks Aktie nach Vorlage der Quartalszahlen eine bemerkenswerte technische Wende:
Bisherige Ausgangslage: Das Papier habe die vorangegangene reguläre Handelssitzung unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts (EMA200) beendet und habe rund 25% unterhalb seines Allzeithochs notiert.
Nachbörsliche Dynamik: Erste nachbörsliche Indikationen hätten die Aktie im Bereich um 180 USD taxiert. Sollte das Papier zur regulären Eröffnung dieses Niveau behaupten können, würde dies einen direkten Ausbruch über den EMA200 und eine wichtige charttechnische Widerstandszone bedeuten.
Historisches Verhaltensmuster: In den vergangenen Jahren sei der Titel mehrfach kurzzeitig unter den EMA200 abgetaucht, habe diesen gleitenden Durchschnitt jedoch meist zügig zurückerobern und die übergeordnete Aufwärtsstruktur wieder aufnehmen können.
Indikatoren: Der Relative-Stärke-Index (RSI) habe kurz vor einer Erholung aus einer überverkauften Zone gestanden, während der MACD-Indikator vor einem zügigen bullischen Schnittmuster stehen könnte.
Fazit: Arista Networks Aktie behaupte Ausnahmestellung im KI-Segment
Die aktuellen Quartalszahlen würden den Beleg dafür liefern, dass Arista Networks zu den operativen Gewinnern der globalen Digitalisierungs- und KI-Welle zähle. Dem Unternehmen gelinge der anspruchsvolle Spagat, ein Erlöswachstum von nahezu 59% mit einer operativen Marge von fast 50% zu kombinieren. Während andere Technologieunternehmen mit schrumpfenden Cashflows oder schwer kalkulierbaren Vorleistungen zu kämpfen hätten, profitiere Arista von real abgerufenen Infrastrukturaufträgen. Sollte es dem Konzern gelingen, die neue Etherlink-Architektur gemeinsam mit seinen Großpartnern als dominierenden Standard im Rechenzentrum zu etablieren, könnte dies der Arista Networks Aktie mittelfristig weitere Wachstumsspielräume eröffnen. Gleichwohl bliebe die Abhängigkeit von den Investitionsbudgets weniger Großkunden ein Faktor, den Marktbeobachter im Falle einer konjunkturellen Abkühlung aufmerksam verfolgen dürften, so Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, in einer aktuellen Marktanalyse. (Analyse vom 04.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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