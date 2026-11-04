Arista Networks Aktie: 58,5% Umsatzwachstum und 49,1% operative Marge - Wachstum beeindruckt

Der US-Netzwerkspezialist Arista Networks habe für das dritte Quartal 2026 ein herausragendes Zahlenwerk vorgelegt, das die Konsensschätzungen der Wall Street auf breiter Front übertroffen habe. Angetrieben von massiven Investitionen globaler Hyperscaler in Rechenzentren und KI-Infrastruktur seien die Konzernerlöse im Jahresvergleich um 58,5% auf 3,66 Milliarden USD geklettert - die höchste Wachstumsrate des Unternehmens seit seinem Börsengang im Jahr 2014. Mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 1,20 USD (Konsens: 1,08 bis 1,10 USD) und einem überraschend optimistischen Ausblick auf das vierte Quartal untermauere der Konzern seine strategische Schlüsselrolle im weltweiten Technologierennen. Für die Arista Networks Aktie würden die vorgelegten Quartalszahlen ein starkes fundamentales Fundament liefern, das sich nachbörslich in einem deutlichen Kurssprung widergespiegelt habe.