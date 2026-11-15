argenx Aktie: Vyvgart-Umsatz plus 54 Prozent, Kurs plus 22 Prozent im Monat – Aktienanalyse: Kommt der nächste Biotech-Schub?

Ganz ohne Schatten war das Quartal nicht. Für das Gesamtjahr rechnet argenx nun mit Forschungs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten von rund 4 Milliarden Dollar. Die operative Marge lag bei 28,2 Prozent, ohne die Kosten der Forte-Übernahme bei 37 Prozent. Unmittelbar nach den Zahlen gab die Aktie daher zunächst nach. Seitdem hat sich das Bild gedreht: Der Monatsgewinn von gut 22 Prozent zeigt, dass Anleger wieder auf das Wachstum und die anstehenden Studiendaten setzen. Die Bewertung bleibt anspruchsvoll – sie hängt am Erfolg der Pipeline.