Die argenx Aktie ist zurück in der Offensive. Mit einem Wochenplus von 7,67 Prozent belegt der belgisch-niederländische Biotechkonzern Platz vier der Euro-Stoxx-50-Gewinner der Woche. Noch beeindruckender ist der Monatsvergleich: plus 22,24 Prozent. Treiber ist ein Medikament, das zur Erfolgsgeschichte der europäischen Biotechbranche geworden ist: Vyvgart. Diese argenx Aktienanalyse zeigt, wie stark das Geschäft wächst, welche Katalysatoren anstehen und was die argenx Aktienprognose bestimmt.
argenx Aktie: Vyvgart-Umsatz plus 54 Prozent, Kurs plus 22 Prozent im Monat – Aktienanalyse: Kommt der nächste Biotech-Schub?
Die argenx Aktie gewinnt in der Woche 7,67 Prozent und belegt Platz vier im Euro Stoxx 50, auf Monatssicht steht sogar ein Plus von 22 Prozent. Das Muskelschwäche-Medikament Vyvgart wächst mit 54 Prozent, die Pipeline liefert, und im Dezember stehen wichtige Studiendaten an. Unsere argenx Aktienanalyse zeigt Zahlen, Pipeline, Risiken und was die argenx Aktienprognose bestimmt.
Das Geschäft
Ein Blockbuster, der weiter beschleunigt: was die argenx Aktie antreibt
argenx macht seinen Umsatz im Wesentlichen mit einem einzigen Wirkstoff – Efgartigimod, vermarktet als Vyvgart. Und der wächst schneller als von vielen erwartet.
Im dritten Quartal stieg der Vyvgart-Umsatz um 54 Prozent auf 1,721 Milliarden Dollar, gegenüber dem Vorquartal um 13 Prozent. In den USA wurden 1,471 Milliarden Dollar umgesetzt. Der Gewinn kletterte auf 506 Millionen Dollar oder 7,80 Dollar je Aktie, nach 344 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Nach neun Monaten liegt der Umsatz bei 4,534 Milliarden Dollar, nach 2,866 Milliarden im Vorjahr. Einen wichtigen Schub brachte die erweiterte US-Zulassung für seronegative Patienten mit generalisierter Myasthenia gravis, die Vyvgart einer deutlich größeren Patientengruppe öffnet.
Myositis als neues Feld
Die Phase-3-Studie ALKIVIA zeigte positive Ergebnisse bei Myositis-Formen. Der Zulassungsantrag für IMNM soll bis Jahresende eingereicht werden.
Neue Zulassungen in Reichweite
Für Kinder mit generalisierter Myasthenia gravis entscheidet die FDA bis zum 18. Februar 2027, ein Antrag für die okuläre Myasthenia gravis ist eingereicht.
Nächster Wirkstoff
Für Empasiprubart werden im Dezember Phase-3-Daten in der Nervenerkrankung MMN erwartet.
Zukauf für die nächste Welle
Mit der Übernahme von Forte Biosciences für rund 2,2 Milliarden Dollar kam der Antikörper FB102 hinzu, der nun in Phase 3 bei Zöliakie geht.
Vision 2030
Bis 2030 will argenx 50.000 Patienten behandeln und zehn zugelassene Indikationen erreichen.
Die Geschichte von argenx ist eine Geschichte von Innovation, Wachstum und Wirkung.
Die Bewertung
Wachstum hat seinen Preis: die Kostenseite im Blick
Ganz ohne Schatten war das Quartal nicht. Für das Gesamtjahr rechnet argenx nun mit Forschungs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten von rund 4 Milliarden Dollar. Die operative Marge lag bei 28,2 Prozent, ohne die Kosten der Forte-Übernahme bei 37 Prozent. Unmittelbar nach den Zahlen gab die Aktie daher zunächst nach. Seitdem hat sich das Bild gedreht: Der Monatsgewinn von gut 22 Prozent zeigt, dass Anleger wieder auf das Wachstum und die anstehenden Studiendaten setzen. Die Bewertung bleibt anspruchsvoll – sie hängt am Erfolg der Pipeline.
Die Szenarien
argenx Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Studiendaten überzeugen
Positive Empasiprubart-Daten im Dezember und weitere Zulassungen würden die Wachstumsstory verlängern und die Aktie in Richtung Rekordhoch tragen.
Szenario 2: Konsolidierung
Nach dem Monatsplus von 22 Prozent nehmen Anleger Gewinne mit, bis die Daten vorliegen.
Szenario 3: Rückschlag
Enttäuschende Studiendaten oder stärker steigende Kosten würden die Bewertung infrage stellen.
Häufige Fragen zur argenx Aktienanalyse
Warum gehört die argenx Aktie zu den Gewinnern der Woche?
Das Papier setzte seine starke Erholung fort und gewann 7,67 Prozent, auf Monatssicht sogar 22,24 Prozent. Grundlage ist das kräftige Wachstum von Vyvgart.
Wie viel Umsatz macht argenx mit Vyvgart?
Im dritten Quartal 2026 waren es 1,721 Milliarden Dollar, ein Plus von 54 Prozent.
Welche Termine sind wichtig?
Phase-3-Daten zu Empasiprubart im Dezember 2026 und die FDA-Entscheidung zur Kinderzulassung bis 18. Februar 2027.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.