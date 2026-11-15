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argenx Aktie: Vyvgart-Umsatz plus 54 Prozent, Kurs plus 22 Prozent im Monat – Aktienanalyse: Kommt der nächste Biotech-Schub?

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

Die argenx Aktie gewinnt in der Woche 7,67 Prozent und belegt Platz vier im Euro Stoxx 50, auf Monatssicht steht sogar ein Plus von 22 Prozent. Das Muskelschwäche-Medikament Vyvgart wächst mit 54 Prozent, die Pipeline liefert, und im Dezember stehen wichtige Studiendaten an. Unsere argenx Aktienanalyse zeigt Zahlen, Pipeline, Risiken und was die argenx Aktienprognose bestimmt.

Titelgrafik im aktiencheck-Design: goldener Antikörper in Y-Form als Linienzeichnung auf dunkelblauem Grund, aktiencheck.de-Logo, Kicker Euro Stoxx 50 Gewinner der Woche und die Überschrift der argenx Aktienanalyse
Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Die argenx Aktie ist zurück in der Offensive. Mit einem Wochenplus von 7,67 Prozent belegt der belgisch-niederländische Biotechkonzern Platz vier der Euro-Stoxx-50-Gewinner der Woche. Noch beeindruckender ist der Monatsvergleich: plus 22,24 Prozent. Treiber ist ein Medikament, das zur Erfolgsgeschichte der europäischen Biotechbranche geworden ist: Vyvgart. Diese argenx Aktienanalyse zeigt, wie stark das Geschäft wächst, welche Katalysatoren anstehen und was die argenx Aktienprognose bestimmt.

Wochenplus, Platz 4 im Euro Stoxx 50
+7,67 %
Vyvgart-Umsatz im dritten Quartal, plus 54 Prozent
1,721 Mrd. $
Quartalsgewinn, Vorjahr 344 Millionen Dollar
506 Mio. $
Kursplus auf Sicht von fünf Jahren
+224,85 %
Quelle: Euro-Stoxx-50-Kursliste, Stand 15. November 2026; argenx, Mitteilung zum dritten Quartal vom 22. Oktober 2026

Das Geschäft

Ein Blockbuster, der weiter beschleunigt: was die argenx Aktie antreibt

argenx macht seinen Umsatz im Wesentlichen mit einem einzigen Wirkstoff – Efgartigimod, vermarktet als Vyvgart. Und der wächst schneller als von vielen erwartet.

Im dritten Quartal stieg der Vyvgart-Umsatz um 54 Prozent auf 1,721 Milliarden Dollar, gegenüber dem Vorquartal um 13 Prozent. In den USA wurden 1,471 Milliarden Dollar umgesetzt. Der Gewinn kletterte auf 506 Millionen Dollar oder 7,80 Dollar je Aktie, nach 344 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Nach neun Monaten liegt der Umsatz bei 4,534 Milliarden Dollar, nach 2,866 Milliarden im Vorjahr. Einen wichtigen Schub brachte die erweiterte US-Zulassung für seronegative Patienten mit generalisierter Myasthenia gravis, die Vyvgart einer deutlich größeren Patientengruppe öffnet.

  1. Myositis als neues Feld

    Die Phase-3-Studie ALKIVIA zeigte positive Ergebnisse bei Myositis-Formen. Der Zulassungsantrag für IMNM soll bis Jahresende eingereicht werden.

  2. Neue Zulassungen in Reichweite

    Für Kinder mit generalisierter Myasthenia gravis entscheidet die FDA bis zum 18. Februar 2027, ein Antrag für die okuläre Myasthenia gravis ist eingereicht.

  3. Nächster Wirkstoff

    Für Empasiprubart werden im Dezember Phase-3-Daten in der Nervenerkrankung MMN erwartet.

  4. Zukauf für die nächste Welle

    Mit der Übernahme von Forte Biosciences für rund 2,2 Milliarden Dollar kam der Antikörper FB102 hinzu, der nun in Phase 3 bei Zöliakie geht.

  5. Vision 2030

    Bis 2030 will argenx 50.000 Patienten behandeln und zehn zugelassene Indikationen erreichen.

Die Geschichte von argenx ist eine Geschichte von Innovation, Wachstum und Wirkung.

Karen Massey, Vorstandsvorsitzende von argenx, Mitteilung vom 22. Oktober 2026; Übersetzung der Redaktion

Die Bewertung

Wachstum hat seinen Preis: die Kostenseite im Blick

Ganz ohne Schatten war das Quartal nicht. Für das Gesamtjahr rechnet argenx nun mit Forschungs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten von rund 4 Milliarden Dollar. Die operative Marge lag bei 28,2 Prozent, ohne die Kosten der Forte-Übernahme bei 37 Prozent. Unmittelbar nach den Zahlen gab die Aktie daher zunächst nach. Seitdem hat sich das Bild gedreht: Der Monatsgewinn von gut 22 Prozent zeigt, dass Anleger wieder auf das Wachstum und die anstehenden Studiendaten setzen. Die Bewertung bleibt anspruchsvoll – sie hängt am Erfolg der Pipeline.

Die Szenarien

argenx Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Studiendaten überzeugen

    Positive Empasiprubart-Daten im Dezember und weitere Zulassungen würden die Wachstumsstory verlängern und die Aktie in Richtung Rekordhoch tragen.

  2. Szenario 2: Konsolidierung

    Nach dem Monatsplus von 22 Prozent nehmen Anleger Gewinne mit, bis die Daten vorliegen.

  3. Szenario 3: Rückschlag

    Enttäuschende Studiendaten oder stärker steigende Kosten würden die Bewertung infrage stellen.

Häufige Fragen zur argenx Aktienanalyse

Warum gehört die argenx Aktie zu den Gewinnern der Woche?
Das Papier setzte seine starke Erholung fort und gewann 7,67 Prozent, auf Monatssicht sogar 22,24 Prozent. Grundlage ist das kräftige Wachstum von Vyvgart.

Wie viel Umsatz macht argenx mit Vyvgart?
Im dritten Quartal 2026 waren es 1,721 Milliarden Dollar, ein Plus von 54 Prozent.

Welche Termine sind wichtig?
Phase-3-Daten zu Empasiprubart im Dezember 2026 und die FDA-Entscheidung zur Kinderzulassung bis 18. Februar 2027.

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