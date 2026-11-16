Ein Biotech-Schwergewicht auf Wachstumskurs: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die argenx-Aktie und hebt das Kursziel von 1.215 auf 1.350 US-Dollar. Zum Kurs von 967,86 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 39 Prozent. Das niederländische Unternehmen vermarktet Vyvgart gegen schwere Autoimmunerkrankungen.
argenx-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ – Kursziel steigt auf 1.350 Dollar
Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Aktie von argenx und hebt das Kursziel von 1.215 auf 1.350 US-Dollar. Zum Kurs von 967,86 US-Dollar sind das rund 39 Prozent Potenzial. Das Autoimmun-Mittel Vyvgart wächst rasant.
Steckbrief
- Unternehmen
- argenx SE (ADR)
- Handelssymbol
- ARGX (Nasdaq)
- Analystin
- Allison Bratzel
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 1.350 US-Dollar (zuvor 1.215 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026 (ADR)
Piper Sandler zur argenx-Aktie
Vyvgart wächst weiter – Bratzel erhöht das Ziel
Allison Bratzel hebt ihr Kursziel an. Vyvgart legt Quartal für Quartal kräftig zu.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz mit Vyvgart um 54 Prozent auf 1,721 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn kletterte auf 506 Millionen US-Dollar nach 344 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorquartal wuchs der Umsatz um 13 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel zu lesen ist:
Mehr Patienten
Die Zulassung für Patienten ohne nachweisbare Antikörper bei Myasthenia gravis treibt das Wachstum.
Neue Anwendungen
Weitere Zulassungsanträge, etwa für Kinder mit Myasthenia gravis und bei der Muskelerkrankung IMNM, sind eingereicht oder in Vorbereitung.
Nächste Daten
Phase-3-Daten zu Empasiprubart bei der Nervenerkrankung MMN werden im Dezember erwartet.
Ehrgeizige Ziele
Bis 2030 will argenx 50.000 Patienten behandeln und zehn zugelassene Anwendungen erreichen.
Steigende Kosten im Blick
argenx erwartet für 2026 Ausgaben für Forschung und Vertrieb von rund 4 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge lag zuletzt leicht unter dem Vorjahr.
Ende September verfügte argenx über 3,7 Milliarden US-Dollar an Barmitteln.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analystin Allison Bratzel. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 1.350 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
argenx SE (ADR) (ARGX): Kaufen, Kursziel 1.350,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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