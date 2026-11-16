argenx-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ – Kursziel steigt auf 1.350 Dollar

Im dritten Quartal stieg der Umsatz mit Vyvgart um 54 Prozent auf 1,721 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn kletterte auf 506 Millionen US-Dollar nach 344 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorquartal wuchs der Umsatz um 13 Prozent.