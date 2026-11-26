Im Euro Stoxx 50 dominieren Banken, Industrie und Luxus. Ein Unternehmen passt in keine dieser Schubladen: argenx, spezialisiert auf Medikamente gegen schwere Autoimmunerkrankungen. Die argenx-Aktie (ISIN: NL0010832176, WKN: A11602, deutsches Handelssymbol: 1AE, US-Handelssymbol: ARGX an der Nasdaq) steigt am Donnerstag um 10:25 Uhr um 2,50 Prozent auf 884,80 Euro und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Das sind 21,60 Euro mehr als am Vortag.
argenx-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,5 Prozent – der Biotech-Wert steigt, wenn der Markt fällt, und wenn er sich erholt
Die argenx-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt das Biotechunternehmen um 2,50 Prozent auf 884,80 Euro. Der einzige Biotech-Wert im Index profitiert von der Markterholung und von einem Medikament, dessen Umsatz stark wächst. Die Gründe für den Kursgewinn.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die argenx-Aktie heute zu den Eurostoxx50 Gewinnern gehört
Die argenx-Aktie hat mit künstlicher Intelligenz, Zöllen und Zinsen wenig zu tun. Gerade das machte sie zuletzt interessant.
Der Gesamtmarkt gibt am Donnerstag die Richtung vor. Nach der Wende an der Wall Street gewinnt der Euro Stoxx 50 um 2,03 Prozent auf 6.013,89 Punkte. Fast alle Werte im Index liegen im Plus. Die argenx-Aktie steigt mit, obwohl sie den Ausverkauf der Vortage kaum mitgemacht hatte.
Eine eigene Meldung gibt es heute nicht. Die Stärke hat einen fundamentalen Hintergrund. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz des wichtigsten Medikaments Vyvgart um 54 Prozent. Mitte November lag die argenx-Aktie auf Monatssicht 22 Prozent im Plus. Während Anleger aus KI-Werten flohen, suchten viele nach Unternehmen, deren Geschäft nicht an der Konjunktur hängt. Biotech-Werte mit wachsendem Produktumsatz gehören dazu.
Markterholung
Der Euro Stoxx 50 gewinnt gut 2 Prozent.
Wachstum mit Vyvgart
Der Umsatz des Hauptprodukts stieg im dritten Quartal um 54 Prozent.
Konjunkturunabhängig
Die Nachfrage nach Medikamenten hängt nicht am Wirtschaftszyklus.
Fern vom KI-Thema
Die Aktie blieb vom Ausverkauf der Technologiewerte weitgehend verschont.
Das Unternehmen
Ein Wirkstoff, viele Krankheiten
argenx wurde in Belgien und den Niederlanden groß und ist an der Euronext sowie an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert. Das Unternehmen entwickelt Antikörper-Medikamente gegen schwere Autoimmunerkrankungen. Das Hauptprodukt Vyvgart mit dem Wirkstoff Efgartigimod ist unter anderem gegen die Muskelschwäche Myasthenia gravis zugelassen. Die Idee dahinter: Der Wirkstoff senkt krankmachende Antikörper im Blut und lässt sich deshalb bei mehreren Erkrankungen einsetzen. argenx prüft ihn in einer ganzen Reihe weiterer Anwendungen. Gelingt dort die Zulassung, wächst der Markt. Scheitert eine wichtige Studie, reagiert die Aktie erfahrungsgemäß heftig.
Häufige Fragen zur argenx-Aktie
Warum ist die argenx-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die argenx-Aktie profitiert von der breiten Markterholung. Dazu kommt das starke Wachstum des Medikaments Vyvgart, eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die argenx-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie bei 884,80 Euro, ein Plus von 2,50 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der argenx-Aktie?
Die ISIN lautet NL0010832176, die WKN A11602. In Deutschland wird die Aktie unter 1AE gehandelt, in den USA unter ARGX an der Nasdaq.
Womit verdient argenx sein Geld?
Vor allem mit Vyvgart, einem Medikament gegen schwere Autoimmunerkrankungen wie Myasthenia gravis.
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