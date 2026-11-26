argenx wurde in Belgien und den Niederlanden groß und ist an der Euronext sowie an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert. Das Unternehmen entwickelt Antikörper-Medikamente gegen schwere Autoimmunerkrankungen. Das Hauptprodukt Vyvgart mit dem Wirkstoff Efgartigimod ist unter anderem gegen die Muskelschwäche Myasthenia gravis zugelassen. Die Idee dahinter: Der Wirkstoff senkt krankmachende Antikörper im Blut und lässt sich deshalb bei mehreren Erkrankungen einsetzen. argenx prüft ihn in einer ganzen Reihe weiterer Anwendungen. Gelingt dort die Zulassung, wächst der Markt. Scheitert eine wichtige Studie, reagiert die Aktie erfahrungsgemäß heftig.