Nach der am 24. November veröffentlichten Vereinbarung gibt Argentum 236.910.303 neue Aktien aus, 62,75 Argentum-Aktien für jede Aktie von Massive Metals. Bei rund 51,6 Millionen bestehenden Aktien ergibt das nach Abschluss rund 288,5 Millionen Aktien. Den bisherigen Aktionären blieben damit rechnerisch rund 17,9%, den Eigentümern von Massive Metals rund 82,1%. Die Prozentzahlen stehen nicht in der Mitteilung, sondern sind eine eigene Berechnung vor dem geplanten Private Placement und vor bis zu 2 Millionen Aktien für Gläubiger. Beides verwässert beide Gruppen weiter.

Das Unternehmen nennt weder einen Ausgabepreis noch eine Bewertung der Transaktion. Auch eine Aktienzusammenlegung ist nicht vorgesehen. Nach Abschluss soll sich Argentum in Massive Metals Corp. umbenennen und unter dem Kürzel MMTL notieren. Der Sitz wechselt von British Columbia nach Ontario.