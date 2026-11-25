Die Argentum Silver-Aktie (ISIN: CA04014D2068, FSE: 26A1, TSXV: ASL) ist derzeit nicht handelbar, und das aus gutem Grund: Am Montag, den 23. November, hat die Aufsicht CIRO den Handel an der TSX Venture Exchange ausgesetzt, einen Tag später folgte die Erklärung. Argentum Silver Corp. wird im Wege eines Reverse Takeover (RTO) von der australischen Massive Metals übernommen, und die neuen Eigentümer erhalten über 80% der Anteile. Aus einer ruhenden Mantelgesellschaft soll ein Entwickler eines tief liegenden Zink-Blei-Silber-Projekts in Westaustralien werden. Die große Aktienanalyse zu Argentum Silver: kurzfristig nach den News, mittel- bis langfristig nach dem Gesamtbild und den Fundamentaldaten.
Argentum Silver Aktienanalyse: Reverse Takeover durch Massive Metals, Handelsstopp und nur noch rund 18% für Altaktionäre - Zinkprojekt statt Silber-Shell?
Argentum Silver wird per Reverse Takeover zu Massive Metals Corp. Die Argentum-Silver-Aktie ist vom Handel ausgesetzt, Altaktionäre behalten rund 18%. Die Aktienanalyse zu Deal, Projekt Admiral Bay, Risiken und Silberpreis.
Steckbrief
- Unternehmen
- Argentum Silver Corp. (künftig Massive Metals Corp.)
- Börse / Ticker
- TSX Venture Exchange, ASL (künftig MMTL)
- ISIN / WKN
- CA04014D2068 / A12ANR
- Weitere Handelsplätze
- Frankfurt und Stuttgart 26A1, OTC AGSVF
- Sitz
- Toronto (Kanada)
- CEO
- Gary Nassif (künftig Michael Beilby)
- Handelsstatus
- seit 23.11.2026 ausgesetzt (CIRO)
- Nächster Termin
- Hauptversammlung im Januar 2027
Stand: 23.11.2026, Letzter Kurs vor der Handelsaussetzung, kaum Umsatz
Die aktuellen News
Der Deal: 236,9 Millionen neue Aktien für Massive Metals
Argentum Silver übernimmt per Aktientausch 100% der australischen Massive Metals Pty Ltd, doch wirtschaftlich übernimmt Massive Metals das Ruder. Das ist das Wesen eines Reverse Takeover.
Nach der am 24. November veröffentlichten Vereinbarung gibt Argentum 236.910.303 neue Aktien aus, 62,75 Argentum-Aktien für jede Aktie von Massive Metals. Bei rund 51,6 Millionen bestehenden Aktien ergibt das nach Abschluss rund 288,5 Millionen Aktien. Den bisherigen Aktionären blieben damit rechnerisch rund 17,9%, den Eigentümern von Massive Metals rund 82,1%. Die Prozentzahlen stehen nicht in der Mitteilung, sondern sind eine eigene Berechnung vor dem geplanten Private Placement und vor bis zu 2 Millionen Aktien für Gläubiger. Beides verwässert beide Gruppen weiter.
Das Unternehmen nennt weder einen Ausgabepreis noch eine Bewertung der Transaktion. Auch eine Aktienzusammenlegung ist nicht vorgesehen. Nach Abschluss soll sich Argentum in Massive Metals Corp. umbenennen und unter dem Kürzel MMTL notieren. Der Sitz wechselt von British Columbia nach Ontario.
|Merkmal
|Angabe
|Struktur
|Aktientausch, Massive Metals wird Tochter
|Neue Aktien
|236.910.303 (62,75 je Massive-Metals-Aktie)
|Anteil Altaktionäre
|rund 17,9% (vor Finanzierung)
|Anteil Massive Metals
|rund 82,1% (vor Finanzierung)
|Finanzierung
|Private Placement über C$30-40 Mio. (Preis nicht genannt)
|Neuer Name / Kürzel
|Massive Metals Corp. / MMTL
|Zustimmung
|Genehmigung der TSXV und der unabhängigen Aktionäre
Prozentanteile sind eine eigene Berechnung auf Basis von rund 51,6 Millionen Altaktien, vor Private Placement und Gläubigeraktien.
Quelle: Argentum Silver / Massive Metals (Mitteilung vom 24.11.2026), eigene Berechnung
Das Geschäftsmodell
Admiral Bay: ein Zinkprojekt mit Silber als Beigabe
Hinter dem Deal steht das Projekt Admiral Bay rund 140 Kilometer südlich von Broome in Westaustralien. Massive Metals hat es im Dezember 2025 von Kimberley Mining für rund 1,23 Millionen australische Dollar in bar und bis zu 5 Millionen australische Dollar später nach einer Machbarkeitsstudie gekauft. Das Gebiet umfasst rund 136 Quadratkilometer entlang eines etwa 18 Kilometer langen Erzkorridors.
Der technische Bericht nach NI 43-101 weist unter Stand 6. Oktober 2026 abgeleitete Ressourcen von 77 Millionen Tonnen aus, mit 4,3% Zink, 3,4% Blei und 24 Gramm Silber je Tonne. Das entspricht rund 3,3 Millionen Tonnen Zink, 2,6 Millionen Tonnen Blei und rund 59 Millionen Unzen Silber. Wichtig ist die Einordnung: Trotz des Namens ist Admiral Bay in erster Linie ein Zink-Blei-Projekt, Silber ist die Beigabe. Die Argentum-Silver-Aktie wird nach dem Deal deshalb vor allem am Zink- und Bleipreis hängen.
|Kennzahl
|Wert
|Abgeleitete Ressourcen
|77 Mio. Tonnen
|Zink / Blei / Silber
|4,3% / 3,4% / 24 g/t
|Enthaltenes Metall
|rund 3,3 Mio. t Zink, 2,6 Mio. t Blei, 59 Mio. Unzen Silber
|Tiefe der Lagerstätte
|rund 1.200 bis 1.700 Meter
|Bohrungen
|33 historische Bohrlöcher, keine seit 2008
|Entwicklungsstand
|frühes Stadium, keine wirtschaftliche Erstbewertung
Abgeleitete Ressourcen (Inferred) sind die geologisch unsicherste Kategorie und noch keine Reserven. Preisannahmen im Bericht: 55 USD je Unze Silber, 3.300 USD je Tonne Zink, 2.100 USD je Tonne Blei.
Quelle: NI-43-101-Bericht (RSC Global, Stand 6.10.2026), Mitteilung vom 24.11.2026
Große Tiefe
Die Lagerstätte liegt in rund 1.200 bis 1.700 Metern Tiefe. Das macht einen Abbau technisch anspruchsvoll und teuer.
Fluor in Konzentraten
Der Bericht nennt hohe Fluorgehalte in den Bleikonzentraten, was Verkauf und Verarbeitung erschweren kann.
Rechte der Ureinwohner
Native Title betrifft das gesamte Gebiet, eine Vereinbarung (ILUA) liegt nicht vor. Auch Infrastruktur fehlt.
Datenqualität
Die Ressource stützt sich auf historische Bohrungen mit Lücken in der Qualitätskontrolle. Geplant sind 16 neue Bohrlöcher.
Die Zahlen
Mantel mit Schulden und kaum Substanz
Argentum Silver ist finanziell ein Mantel. Im geprüften Abschluss zum 30. Juni 2025 stand ein Nettoverlust von 265.133 kanadischen Dollar, ein negatives Betriebskapital von 234.603 kanadischen Dollar und der Prüfer wies auf erhebliche Zweifel an der Unternehmensfortführung hin. Für das Geschäftsjahr bis 30. Juni 2026 melden Datenportale einen Verlust von rund 85.670 kanadischen Dollar und eine Kasse von rund 33.780 kanadischen Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen im Norden Perus das Silber-Blei-Zink-Projekt Cochavara erkundet, vor dem Deal prüfte es nach eigenen Angaben strategische Alternativen. Massive Metals wurde erst im August 2025 gegründet. Die nicht geprüfte Bilanz vom 30. Juni 2026 weist Aktiva von rund 5,1 Millionen australischen Dollar aus.
Kaum Substanz bei Argentum
Ohne Projekt, mit negativem Betriebskapital und Gläubigerdarlehen hat der Mantel vor allem als Börsenhülle Wert.
Finanzierung entscheidet
Das Private Placement über 30 bis 40 Millionen kanadische Dollar soll Bohrungen, Ressourcenschätzung, Metallurgie und Studien bezahlen. Preis und Struktur sind offen.
Neues Management
Michael Beilby soll CEO werden, Andre Coffa technischer Leiter, Joel Ives Finanzvorstand. Alexander Dann soll den Verwaltungsrat leiten.
Das große Bild
Silber im Sturzflug: Gegenwind für Juniorwerte
Das Marktumfeld ist schwierig. Der Silberpreis liegt mit rund 41 bis 42 US-Dollar je Unze deutlich unter dem Rekord von 121,58 US-Dollar vom 29. Januar 2026 und seit Jahresbeginn rund 40% im Minus. Das erschwert besonders Juniorwerten die Kapitalbeschaffung, auf die der Deal angewiesen ist. Banken erwarten dennoch eine Erholung: Die Bank of America rechnet für 2027 mit durchschnittlich rund 70 US-Dollar, die Weltbank mit 62 US-Dollar, JPMorgan mit rund 63 bis 64 US-Dollar. Das sind Schätzungen, und frühere Kursziele für Silber wurden bereits verfehlt. Für die Argentum-Silver-Aktie zählt zudem der Zinkpreis mehr als der Silberpreis.
Die Prognose
Argentum-Silver-Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine Kursprognose ist hier nicht möglich: Es gibt keinen laufenden Handel, keinen Ausgabepreis und keine Analystenabdeckung. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Handel ausgesetzt
Die Aktie bleibt voraussichtlich vom Handel ausgesetzt. Anleger können weder kaufen noch verkaufen. Wichtig sind der Ausgabepreis des Private Placement und das Informationsrundschreiben.
Mittelfristig (Q1 2027): Die Abstimmung
Auf der Hauptversammlung im Januar 2027 stimmen die unabhängigen Aktionäre ab. Gelingt die Finanzierung von 30 bis 40 Millionen kanadischen Dollar, könnte der Handel unter MMTL beginnen, mit einem hohen Verwässerungsgrad für Altaktionäre.
Langfristig (ab 2027): Bohren und Beweisen
Ob die Aktie als Massive Metals Corp. Wert schafft, entscheiden neue Bohrungen, Metallurgie und Studien sowie der Zink- und Silberpreis. Scheitern Finanzierung oder Projekt, bleibt ein hochspekulativer Entwicklerwert.
Termine
Was Anleger der Argentum-Silver-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Wiederaufnahme oder weitere Aussetzung des Handels an der TSX Venture Exchange.
Laufend: Ausgabepreis und Struktur des Private Placement.
Bis Jahresende: Informationsrundschreiben und technischer Bericht auf SEDAR+.
Januar 2027: Hauptversammlung mit Abstimmung der unabhängigen Aktionäre.
Nach Abschluss: Umbenennung in Massive Metals Corp. und neues Kürzel MMTL.
FAQ
Häufige Fragen zur Argentum-Silver-Aktie
Warum ist die Argentum-Silver-Aktie ausgesetzt? Die Aufsicht CIRO hat den Handel am 23. November 2026 wegen ausstehender Nachrichten gestoppt. Einen Tag später wurde der Reverse Takeover durch Massive Metals bekannt gegeben.
Wie viel behalten die Altaktionäre? Rechnerisch rund 18% vor Finanzierung. Die Zahl steht nicht in der Mitteilung, sondern ist eine eigene Berechnung.
Ist Argentum Silver ein Silberproduzent? Nein. Der Mantel hat kein produzierendes Projekt, und Admiral Bay ist vor allem ein Zink-Blei-Projekt im frühen Stadium.
Gibt es Analystenmeinungen? Nein, kein Analyst deckt die Aktie ab.
Ist die Argentum-Silver-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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