Strom ist das neue Öl: J.P.-Morgan-Analyst Michael Fairbanks bestätigt laut einer Analysten-Ratingübersicht vom 16. November seine Einstufung „Overweight“ für die Argan-Aktie. Ein Kursziel weist die Übersicht nicht aus. Die Aktie notierte dort bei 302,21 US-Dollar. Argan baut mit seiner Tochter Gemma Power Systems Gas- und Energiekraftwerke in den USA.
Argan-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Michael Fairbanks bleibt bei „Overweight“ – Kraftwerksbauer im KI-Stromboom, Kursziel nicht genannt
J.P.-Morgan-Analyst Michael Fairbanks bestätigt laut Analysten-Ratingübersicht seine Kaufempfehlung „Overweight“ für die Argan-Aktie; ein Kursziel nennt die Übersicht nicht. Die Aktie notiert bei rund 302 US-Dollar. Der Kraftwerksbauer gilt als Profiteur des steigenden Strombedarfs von Rechenzentren.
Steckbrief
- Unternehmen
- Argan, Inc.
- Handelssymbol
- AGX (NYSE)
- Analyst
- Michael Fairbanks
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- in der Übersicht nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Argan-Aktie
Profiteur des Strombedarfs – Fairbanks bleibt beim Kauf
Michael Fairbanks hatte die Argan-Aktie im März 2026 nach starken Jahreszahlen von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel damals von 370 auf 550 US-Dollar angehoben.
Im Oktober bestätigte J.P. Morgan die Kaufempfehlung, nahm das Kursziel aber zurück. Mit der aktuellen Bestätigung bleibt die Aktienanalyse von J.P. Morgan positiv gestimmt.
Bereits bei der ersten Hochstufung im Herbst 2025 hatte J.P. Morgan Argan und Gemma als unterschätzte Profiteure des KI-getriebenen Strombedarfs bezeichnet.
Die Argumente von Michael Fairbanks
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Michael Fairbanks stützt:
Strombedarf wächst
Rechenzentren für Künstliche Intelligenz benötigen große Mengen verlässlich verfügbaren Stroms. Gaskraftwerke gelten dafür als kurzfristig verfügbare Lösung.
Spezialist für Kraftwerke
Gemma Power Systems plant und baut Kraftwerke schlüsselfertig – ein Markt mit wenigen spezialisierten Anbietern.
Mögliche Großaufträge
J.P. Morgan sah bei der Hochstufung große Projektvergaben und eine mögliche langfristige Rahmenvereinbarung mit einem Schlüsselkunden als Kurstreiber.
Solide Bilanz
Argan arbeitet ohne Bankschulden und erzielt eine hohe Eigenkapitalrendite.
Hohe Bewertung als Hürde
Die Aktie hat in den vergangenen Monaten stark zugelegt. Entsprechend hoch ist inzwischen die Bewertung im Verhältnis zum Gewinn.
Für weiteren Kursspielraum muss Argan neue Großaufträge gewinnen und den Auftragsbestand zügig in Umsatz umwandeln.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Michael Fairbanks. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel ist in der Übersicht nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Argan, Inc. (AGX): Kaufen.
- Quelle
- Empfehlung von Michael Fairbanks, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:05 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:05 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Michael Fairbanks, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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