Argan-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Michael Fairbanks bleibt bei „Overweight“ – Kraftwerksbauer im KI-Stromboom, Kursziel nicht genannt

Im Oktober bestätigte J.P. Morgan die Kaufempfehlung, nahm das Kursziel aber zurück. Mit der aktuellen Bestätigung bleibt die Aktienanalyse von J.P. Morgan positiv gestimmt.

Bereits bei der ersten Hochstufung im Herbst 2025 hatte J.P. Morgan Argan und Gemma als unterschätzte Profiteure des KI-getriebenen Strombedarfs bezeichnet.