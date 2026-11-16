Fortschritt beim Aufräumen, aber noch keine Entwarnung: J.P.-Morgan-Analyst Richard Sh… bleibt für die Ares-Commercial-Real-Estate-Aktie bei „Hold“. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Die Aktie notiert bei 3,52 US-Dollar.
Ares-Commercial-Real-Estate-Aktie: Problemimmobilie mit Gewinn verkauft – doch die Dividende wackelt
Ares Commercial Real Estate kommt beim Abbau seiner Problemkredite voran. J.P.-Morgan-Analyst Richard Sh… bleibt für die ACRE-Aktie bei „Hold“, ein Kursziel nennt die Übersicht nicht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ares Commercial Real Estate Corporation
- Handelssymbol
- ACRE (NYSE)
- Analyst
- Richard Sh… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- laut Übersicht nicht angegeben
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur ACRE-Aktie
Büro-Altlasten schrumpfen – der Gewinn reicht noch nicht
J.P. Morgan bleibt neutral. Der Gewerbeimmobilienfinanzierer kommt voran, verdient aber weniger als er ausschüttet.
Im dritten Quartal verkaufte ACRE ein übernommenes Bürogebäude in Charlotte, North Carolina, rund 7 Millionen US-Dollar über dem Buchwert. Der Nettogewinn nach US-GAAP stieg auf 10,0 Millionen US-Dollar oder 0,18 US-Dollar je Aktie.
Zudem zahlte ACRE nach Quartalsende einen besicherten Kredit über 90 Millionen US-Dollar vollständig zurück.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von J.P. Morgan zu lesen ist:
Weniger Büro-Risiko
ACRE baut Büro- und Problemimmobilien gezielt ab.
Kredit zurückgezahlt
Der einzige notleidende Kredit wurde vollständig getilgt.
Dividende über Gewinn
Die Dividende von 0,15 US-Dollar liegt über dem ausschüttungsfähigen Gewinn von 0,12 US-Dollar je Aktie.
Weniger Umsatz
Die Einnahmen sanken um 4,2 Prozent auf 13,5 Millionen US-Dollar.
Ein Aufräumquartal
Der höhere Gewinn stammt vor allem aus dem Immobilienverkauf, nicht aus dem laufenden Geschäft. Neue Kredite vergab ACRE zuletzt kaum.
Bleibt die Ertragskraft unter der Dividende, könnte diese auf Dauer unter Druck geraten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Richard Sh… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Richard Sh… (Name gekürzt), Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Richard Sh… (Name gekürzt), Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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