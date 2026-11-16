Ares-Commercial-Real-Estate-Aktie: Problemimmobilie mit Gewinn verkauft – doch die Dividende wackelt

Im dritten Quartal verkaufte ACRE ein übernommenes Bürogebäude in Charlotte, North Carolina, rund 7 Millionen US-Dollar über dem Buchwert. Der Nettogewinn nach US-GAAP stieg auf 10,0 Millionen US-Dollar oder 0,18 US-Dollar je Aktie.

Zudem zahlte ACRE nach Quartalsende einen besicherten Kredit über 90 Millionen US-Dollar vollständig zurück.