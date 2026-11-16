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Ares-Commercial-Real-Estate-Aktie: Problemimmobilie mit Gewinn verkauft – doch die Dividende wackelt

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Ares Commercial Real Estate kommt beim Abbau seiner Problemkredite voran. J.P.-Morgan-Analyst Richard Sh… bleibt für die ACRE-Aktie bei „Hold“, ein Kursziel nennt die Übersicht nicht.

Gläsernes Bürohochhaus aus der Froschperspektive
Bild: Foto: Verne Ho / Unsplash
Rating J.P. Morgan (bestätigt)
Hold
Kurs 16.11.2026
3,52 $
Quartalsdividende Q4
0,15 $
Ausschüttungsfähiger Gewinn je Aktie Q3
0,12 $

Steckbrief

Unternehmen
Ares Commercial Real Estate Corporation
Handelssymbol
ACRE (NYSE)
Analyst
Richard Sh… (Name in der Übersicht gekürzt)
Bank
J.P. Morgan
Rating
Hold (bestätigt)
Kursziel
laut Übersicht nicht angegeben

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Fortschritt beim Aufräumen, aber noch keine Entwarnung: J.P.-Morgan-Analyst Richard Sh… bleibt für die Ares-Commercial-Real-Estate-Aktie bei „Hold“. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Die Aktie notiert bei 3,52 US-Dollar.

J.P. Morgan zur ACRE-Aktie

Büro-Altlasten schrumpfen – der Gewinn reicht noch nicht

J.P. Morgan bleibt neutral. Der Gewerbeimmobilienfinanzierer kommt voran, verdient aber weniger als er ausschüttet.

Im dritten Quartal verkaufte ACRE ein übernommenes Bürogebäude in Charlotte, North Carolina, rund 7 Millionen US-Dollar über dem Buchwert. Der Nettogewinn nach US-GAAP stieg auf 10,0 Millionen US-Dollar oder 0,18 US-Dollar je Aktie.

Zudem zahlte ACRE nach Quartalsende einen besicherten Kredit über 90 Millionen US-Dollar vollständig zurück.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von J.P. Morgan zu lesen ist:

  1. Weniger Büro-Risiko

    ACRE baut Büro- und Problemimmobilien gezielt ab.

  2. Kredit zurückgezahlt

    Der einzige notleidende Kredit wurde vollständig getilgt.

  3. Dividende über Gewinn

    Die Dividende von 0,15 US-Dollar liegt über dem ausschüttungsfähigen Gewinn von 0,12 US-Dollar je Aktie.

  4. Weniger Umsatz

    Die Einnahmen sanken um 4,2 Prozent auf 13,5 Millionen US-Dollar.

Ein Aufräumquartal

Der höhere Gewinn stammt vor allem aus dem Immobilienverkauf, nicht aus dem laufenden Geschäft. Neue Kredite vergab ACRE zuletzt kaum.

Bleibt die Ertragskraft unter der Dividende, könnte diese auf Dauer unter Druck geraten.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Richard Sh… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE): Halten.

Quelle
Empfehlung von Richard Sh… (Name gekürzt), Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 20:36 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 20:36 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Richard Sh… (Name gekürzt), Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.