Die 7,25-%-Anleihe 2026/2031 der Aream Infrastruktur Finance GmbH (Aream Green Bond, ISIN DE000A5GS5B9) bietet 7,25 Prozent Zins pro Jahr bei fünf Jahren Laufzeit bis zum 16. November 2031. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, das Volumen bis zu 10 Millionen Euro. Die Anleihe ist nicht nachrangig, aber unbesichert, hat kein Rating und soll erst am 25. März 2027 in den Open Market der Frankfurter Börse einbezogen werden. Der Zins liegt weit über der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen von 3,40 Prozent (dpa-AFX, 19.11.2026, 17:16 Uhr MEZ) – ein Aufschlag von rund 3,85 Prozentpunkten, der das Risiko des Emittenten widerspiegelt.
Aream Green Bond 2026/2031: 7,25 Prozent Kupon, bis 10 Millionen Euro, unbesichert – was die Kosten von 890.000 Euro und der Jahresfehlbetrag zeigen
Die 7,25-%-Anleihe 2026/2031 der Aream Infrastruktur Finance GmbH (ISIN DE000A5GS5B9) ist ein unbesicherter Green Bond mit fünf Jahren Laufzeit, 1.000 Euro Stückelung und Notierung erst ab März 2027. Was Prospekt, Kostenstruktur und Covenants über Chancen und Risiken verraten.
Steckbrief
- Emittentin
- Aream Infrastruktur Finance GmbH, Düsseldorf
- ISIN / WKN
- DE000A5GS5B9 / A5GS5B
- Rang
- nicht nachrangig, unbesichert
- Rating
- keines
- Börsennotiz
- Open Market Frankfurt, beantragt zum 25.03.2027
- Angebotsfrist
- bis spätestens 21.08.2027
Stand: 19.11.2026, Angaben laut Prospekt vom 21.08.2026; Platzierungsstand unbekannt
Dieser Artikel ist keine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung. Maßgeblich sind der von der luxemburgischen Aufsicht CSSF gebilligte Wertpapierprospekt und die Anleihebedingungen, abrufbar unter aream.de/ir.
Die Eckdaten
Was bringt die Aream Anleihe 2026/2031 an Zinsen?
Auf 1.000 Euro Nennbetrag zahlt die Anleihe 72,50 Euro im Jahr, in zwei Raten zu 36,25 Euro.
Die Zinsen laufen ab dem 16. November 2026 und werden halbjährlich nachträglich gezahlt, erstmals am 16. Mai 2027. Die Rückzahlung erfolgt zu 100 Prozent am 16. November 2031. Der Emittent kann die Anleihe aus Steuergründen zu 100 Prozent kündigen, außerdem mit Aufschlag ab dem 16. November 2029 zu 102 Prozent und ab dem 16. November 2030 zu 101 Prozent (Anleihen-Finder). Zur Einordnung: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite hängt vom Kaufkurs ab. Zum Ausgabepreis von 100 Prozent sind beide gleich.
Das Geld
Wofür verwendet Aream den Erlös der Green-Bond-Anleihe?
Der Nettoerlös soll zu 90 Prozent in erneuerbare Energielösungen fließen, 10 Prozent sind Liquiditätsreserve; bis zu 20 Prozent dürfen nach Italien und Spanien gehen (Prospekt). Vorrangig genannt sind zwei Hybridprojekte mit zusammen 66,2 MWp in Brandenburg (45 MWp) und Niedersachsen (21,2 MWp) sowie eine Entwicklungskooperation über 14 Photovoltaikprojekte mit 153,7 MWp. Eine Second Party Opinion der EthiFinance bescheinigt die Übereinstimmung mit den Green Bond Principles der ICMA; sie ist kein Rating. Die Anleihe ist ausdrücklich kein „European Green Bond“ nach EU-Verordnung.
|Anleihe
|Kupon
|Volumen / Laufzeit
|Aream Green Bond 2026/2031
|7,25 %
|bis 10 Mio. €, 5 Jahre
|Katjes Greenfood 2026/2031
|8,00 %
|44 Mio. €, 5 Jahre
|reconcept BatterieSpeicher Global
|7,00 %
|bis 2032
|Biogena 2026/2031
|6,00 %
|bis 20 Mio. €
Angaben laut früheren aktiencheck.de-Berichten und Prospekt; Papiere sind nicht direkt vergleichbar (Branche, Rang, Laufzeit, Bonität).
Quelle: aktiencheck.de; Wertpapierprospekt Aream
Das Kleingedruckte
Welche Risiken hat der Aream Green Bond?
Zwei Zahlen aus dem Prospekt verdienen besondere Aufmerksamkeit. Erstens die Kosten: Bei Vollplatzierung betragen die Gesamtkosten rund 890.000 Euro, davon 690.000 Euro variable Vertriebsprovision. Der Nettoerlös sinkt damit auf rund 9,11 Millionen Euro – bei 10 Millionen Euro Nennwert stehen aber Zinsen von 725.000 Euro im Jahr an (Rechnung der Redaktion). Zweitens die Bilanz: Die Emittentin wurde 2025 gegründet und weist für das Geschäftsjahr 2025 laut Prospektzusammenfassung ein Eigenkapital von 489 Tausend Euro und einen Jahresfehlbetrag von 1,04 Millionen Euro aus. Zinsen und Rückzahlung hängen damit von Darlehensnehmern und Projekten der Aream-Gruppe ab.
Die Anleihebedingungen enthalten Schutzklauseln: eine Negativverpflichtung, ein Kündigungsrecht bei Drittverzug über zwei Millionen Euro, Transparenzpflichten (Jahresbericht in sechs, Halbjahresbericht in vier Monaten, bei Verstoß 1 Prozentpunkt mehr Zins) und eine Mindesteinlagenquote von 10 Prozent ab dem 31. Dezember 2027. Eine Begrenzung weiterer Verschuldung nennt der Prospekt nicht.
Ausblick
Was sollten Anleger beim Aream Green Bond beobachten?
25. März 2027: Geplante Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Börse.
16. Mai 2027: Erster Zinstermin.
21. August 2027: Ende der Angebotsfrist laut Prospekt; wie viel bereits platziert ist, nennen die geprüften Quellen nicht.
31. Dezember 2027: Ab diesem Datum gilt die Mindesteinlagenquote von 10 Prozent.
FAQ
Häufige Fragen zur Aream Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der Aream Anleihe 2026/2031? 7,25 Prozent pro Jahr, halbjährlich zahlbar.
Wie lautet die ISIN der Aream Anleihe? DE000A5GS5B9, WKN A5GS5B.
Ist die Aream Anleihe besichert? Nein, sie ist nicht nachrangig, aber unbesichert.
Hat der Aream Green Bond ein Rating? Nein; es gibt nur eine Second Party Opinion der EthiFinance zur grünen Verwendung der Mittel.
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