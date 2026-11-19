Die 7,25-%-Anleihe 2026/2031 der Aream Infrastruktur Finance GmbH (Aream Green Bond, ISIN DE000A5GS5B9) bietet 7,25 Prozent Zins pro Jahr bei fünf Jahren Laufzeit bis zum 16. November 2031. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, das Volumen bis zu 10 Millionen Euro. Die Anleihe ist nicht nachrangig, aber unbesichert, hat kein Rating und soll erst am 25. März 2027 in den Open Market der Frankfurter Börse einbezogen werden. Der Zins liegt weit über der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen von 3,40 Prozent (dpa-AFX, 19.11.2026, 17:16 Uhr MEZ) – ein Aufschlag von rund 3,85 Prozentpunkten, der das Risiko des Emittenten widerspiegelt.