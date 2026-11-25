Die Archer Daniels Midland-Aktie (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Handelssymbol: ADM an der NYSE) legt am Mittwoch um rund 1,7 Prozent auf etwa 66,02 US-Dollar zu. Die ADM Aktie gehört damit zu den größten S&P 500 Gewinnern, während der Index rund 3 Prozent verliert. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Anleger greifen zu einem Konzern, dessen Geschäft mit Getreide und Ölsaaten vom KI-Zyklus unabhängig ist.
Archer Daniels Midland-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 2 Prozent – der Agrarriese als Gegenpol zum KI-Crash
Die Archer Daniels Midland-Aktie steigt am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart um 1,7 Prozent auf 66,02 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Gewinnern. Der Agrarkonzern hat erst Anfang November seine Gewinnprognose angehoben und profitiert nun von der Flucht der Anleger aus KI-Aktien.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Rückenwind aus dem Markt, Substanz aus dem Geschäft
Flucht aus dem KI-Sektor
Chip- und KI-Aktien fallen den zweiten Tag in Folge kräftig. Geld fließt in Branchen mit stabiler Nachfrage wie Nahrungsmittel und Agrarhandel.
Angehobene Prognose
ADM hatte am 3. November die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen und die Prognose für den bereinigten Jahresgewinn auf 5,50 bis 5,80 Dollar je Aktie angehoben, nach zuvor 5,15 bis 5,60 Dollar.
Starke Verarbeitungsmargen
Der operative Gewinn der Sparte für Agrardienstleistungen und Ölsaaten hat sich im Quartal auf 778 Millionen Dollar mehr als verdoppelt.
Die Branche steigt gemeinsam
Auch der Wettbewerber Bunge Global (ISIN: CH1300646267, WKN: A3EYCJ, Symbol: BG) gehört heute zu den Gewinnern im S&P 500.
Einordnung
Defensiv mit politischem Risiko
ADM handelt und verarbeitet Getreide und Ölsaaten und stellt daraus Öle, Futtermittel und Zutaten für die Lebensmittelindustrie her. Das Geschäft ist konjunkturunabhängig, hängt aber stark an Handels- und Biokraftstoffpolitik. Die neuen US-Zollpläne gegen China, die EU und zwölf weitere Länder können Gegenmaßnahmen auslösen, die Agrarexporte erfahrungsgemäß früh treffen.
Häufige Fragen zur Archer Daniels Midland-Aktie
Warum ist die Archer Daniels Midland-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Anleger schichten aus fallenden KI-Aktien in defensive Werte um. ADM hat zudem Anfang November die Gewinnprognose angehoben. Eine Meldung von heute gibt es nicht.
Wie stark steigt die ADM Aktie?
Laut Indikation legt die Aktie am 25. November 2026 rund 1,7 Prozent auf etwa 66,02 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Archer Daniels Midland-Aktie?
Die ISIN lautet US0394831020, die WKN 854161. An der NYSE wird die Aktie unter ADM gehandelt.
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