Die Archer Daniels Midland-Aktie (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Handelssymbol: ADM an der NYSE) legt am Mittwoch um rund 1,7 Prozent auf etwa 66,02 US-Dollar zu. Die ADM Aktie gehört damit zu den größten S&P 500 Gewinnern, während der Index rund 3 Prozent verliert. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Anleger greifen zu einem Konzern, dessen Geschäft mit Getreide und Ölsaaten vom KI-Zyklus unabhängig ist.