Zwei Tage lang stand der Stahlkonzern auf der Verkaufsliste, jetzt dreht das Bild. Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol Amsterdam: MT, US-Handelssymbol: MT) gewinnt am Donnerstagmorgen 3,37 Prozent auf 52,20 Euro. Damit ist ArcelorMittal der größte AEX Gewinner des Morgens. Der Leitindex der Amsterdamer Börse legt um 1,33 Prozent auf 1.077,62 Punkte zu, von den 20 gezeigten Werten der comdirect-Liste notiert keiner im Minus.
ArcelorMittal-Aktie ist AEX Gewinner Nummer eins: Plus 3,4 Prozent – der Stahlriese führt die Erholung an
Die ArcelorMittal-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,37 Prozent auf 52,20 Euro und ist größter AEX Gewinner. Was hinter dem Kurssprung steckt und was offen bleibt.
Die Gründe
Kein Firmenereignis, sondern eine Marktbewegung
Eine neue Mitteilung des Unternehmens liegt nicht vor. Der AEX Gewinner ArcelorMittal profitiert vom Stimmungsumschwung am Gesamtmarkt. Die Wall Street hatte am Mittwoch nach tiefroten Anfangskursen den größten Teil ihrer Verluste aufgeholt, in Asien griffen Anleger am Donnerstag wieder zu. Konjunkturabhängige Aktien wie Stahlwerte reagieren auf solche Wechsel besonders stark. Dazu kommt: Die neuen US-Zollvorschläge für 14 Handelspartner wurden an den Märkten gelassener aufgenommen als befürchtet.
Aufholjagd nach dem Dienstag
Am Dienstag hatte die ArcelorMittal-Aktie 7,61 Prozent auf 50,26 Euro verloren. Ein Teil dieses Abschlags wird jetzt aufgeholt.
Zyklische Werte gefragt
In New York war der Grundstoffsektor am Mittwoch mit plus 1,84 Prozent der stärkste Bereich im S&P 500.
Solide Quartalszahlen im Rücken
Am 5. November meldete der Konzern ein EBITDA von 2,02 Milliarden Dollar, mehr als Analysten erwartet hatten.
Einordnung
Was der AEX Gewinner noch beweisen muss
Die Zahlen zum dritten Quartal fielen besser aus als erwartet, vor allem dank des Bergbaugeschäfts. Unter dem Strich stand trotzdem ein Verlust von 391 Millionen Dollar, weil der Konzern sein Werk im ukrainischen Kryvyi Rih abschreiben musste. Die ArcelorMittal-Aktie schwankt seither kräftig: plus 5,4 Prozent am Montag, minus 7,6 Prozent am Dienstag, jetzt wieder aufwärts.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 3,37 Prozent auf 52,20 Euro, weil sich der Gesamtmarkt nach zwei schwachen Tagen erholt. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der ArcelorMittal-Aktie?
Die ISIN lautet LU1598757687, die WKN A2DRTZ. In Amsterdam und an der New Yorker Börse wird die Aktie unter dem Symbol MT gehandelt.
Wie steht der AEX?
Der AEX notiert um 09:22 Uhr bei 1.077,62 Punkten, ein Plus von 1,33 Prozent.
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