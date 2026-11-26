Eine neue Mitteilung des Unternehmens liegt nicht vor. Der AEX Gewinner ArcelorMittal profitiert vom Stimmungsumschwung am Gesamtmarkt. Die Wall Street hatte am Mittwoch nach tiefroten Anfangskursen den größten Teil ihrer Verluste aufgeholt, in Asien griffen Anleger am Donnerstag wieder zu. Konjunkturabhängige Aktien wie Stahlwerte reagieren auf solche Wechsel besonders stark. Dazu kommt: Die neuen US-Zollvorschläge für 14 Handelspartner wurden an den Märkten gelassener aufgenommen als befürchtet.