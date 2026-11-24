Am Montag war sie noch der Star des spanischen Marktes, am Dienstag das Schlusslicht. Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol Madrid: MTS, Xetra-Kürzel: ARRD, US-Handelssymbol: MT an der NYSE) ist der größte IBEX 35 Verlierer des Tages. Mit einem Minus von 7,65 Prozent auf 50,24 Euro hat der Stahlkonzern nicht nur den Vortagesgewinn von 5,34 Prozent vollständig abgegeben, sondern ist auch unter eine viel beachtete Chartmarke gefallen. Der IBEX 35 selbst verlor 0,86 Prozent auf 19.015,8 Punkte. Unsere Analyse zeigt, was hinter dem Absturz des IBEX 35 Verlierers ArcelorMittal steckt.
ArcelorMittal-Aktie IBEX 35 Verlierer: Minus 7,65 Prozent an einem Tag – warum die Stahl-Hoffnung so schnell verpuffte
Die ArcelorMittal-Aktie ist der größte IBEX 35 Verlierer des Tages: Der Stahlkonzern verlor am Dienstag 7,65 Prozent auf 50,24 Euro und gab den kompletten Vortagesgewinn wieder ab. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust, was Analysten zur Nachfrage sagen und welche Marken jetzt zählen.
Tagesanalyse
Vom Gewinner zum IBEX 35 Verlierer: 48 Stunden Achterbahn
Selten liegen Euphorie und Ernüchterung so dicht beieinander wie in dieser Woche bei der ArcelorMittal-Aktie.
Montag – die Hoffnung. Berichte, wonach ArcelorMittal die Preise für seine Produkte anhebt, trieben die Aktie nach oben. Dazu kamen gesunkene Energiekosten und die Aussicht auf schrumpfende Lagerbestände bei den Kunden. Die Aktie schloss 5,34 Prozent im Plus und führte den IBEX 35 an.
Dienstag – die Ernüchterung. Einen einzelnen Auslöser nennt kein Marktbericht. Mehrere Faktoren kamen zusammen: Am Vormittag wurde bekannt, dass die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Xetra-Kürzel: DBK, US-Handelssymbol: DB an der NYSE) ihr Kursziel für ArcelorMittal gesenkt hat. Die Analysten bleiben zwar grundsätzlich positiv für den europäischen Stahlsektor, bezeichnen die Nachfrage aber weiter als „schwach“ und stellen fest, dass höhere Kosten einen Teil der Preiserhöhungen aufgezehrt haben. Hinzu kamen Medienberichte über Pläne der US-Regierung, die Zölle auf Waren aus China, der EU und weiteren Ländern zu erhöhen. Gleichzeitig nahmen Anleger nach der Montagsrally am Gesamtmarkt Gewinne mit.
Die Gründe für den Kursverlust
Was die ArcelorMittal-Aktie belastet
Schwache Nachfrage
Analysten sehen die Stahlnachfrage in Europa weiter als schwach an. Höhere Preise allein reichen dann nicht, um die Margen zu verbessern.
Kosten fressen Preiserhöhungen
Spaniens Industriepreise stiegen im Oktober um 19,9 Prozent zum Vorjahr – getrieben von Energie. Für einen energieintensiven Stahlkocher ist das eine direkte Belastung.
Zollsorgen
Berichte über höhere US-Zölle auf Waren aus der EU und China verunsicherten zyklische Industriewerte. Auch Acerinox (ISIN: ES0132105018, WKN: A0B7GP, Handelssymbol Madrid: ACX, US-OTC: ANIOY) verlor 4,36 Prozent.
Charttechnik
Mit 50,24 Euro schloss die Aktie unter der zuvor genannten Unterstützung bei 51,62 Euro. Seit dem Schlusskurs von 59,48 Euro am 11. November hat sie rund 15,5 Prozent verloren.
Hintergrund
Starke operative Zahlen, teure Ukraine
Fundamental ist das Bild zweigeteilt. Im dritten Quartal wies ArcelorMittal einen Nettoverlust von 391 Millionen US-Dollar aus. Ursache waren vor allem Abschreibungen auf das Werk Kryvyi Rih in der Ukraine, das nach mehreren Raketenangriffen stillgelegt wurde. Bereinigt um diese Effekte stieg der Gewinn auf 868 Millionen US-Dollar und lag damit fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. In den ersten neun Monaten band der Konzern zudem rund 2,5 Milliarden US-Dollar zusätzlich im Umlaufvermögen. Das Management erwartet, dass sich dieser Effekt im vierten Quartal weitgehend umkehrt, und äußerte sich zum Ausblick ausdrücklich positiv.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute IBEX 35 Verlierer?
Die Aktie verlor am 24. November 2026 7,65 Prozent auf 50,24 Euro. Ein einzelner Auslöser wurde nicht genannt. Belastet haben eine gesenkte Analystenschätzung mit Hinweis auf schwache Nachfrage, Berichte über höhere US-Zölle und Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung vom Montag.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ArcelorMittal-Aktie?
Die ISIN lautet LU1598757687, die WKN A2DRTZ. In Madrid wird die Aktie unter MTS gehandelt, auf Xetra unter ARRD und an der New York Stock Exchange unter MT.
Wie waren die jüngsten Quartalszahlen von ArcelorMittal?
Im dritten Quartal 2026 stand ein Nettoverlust von 391 Millionen US-Dollar, bedingt durch Abschreibungen in der Ukraine. Der bereinigte Gewinn lag bei 868 Millionen US-Dollar.
Welche Rolle spielt Acerinox?
Acerinox war am selben Tag mit minus 4,36 Prozent zweitgrößter IBEX 35 Verlierer. Das spricht für eine Schwäche der gesamten Stahlbranche und nicht für ein reines ArcelorMittal-Thema.
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