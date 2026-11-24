Montag – die Hoffnung. Berichte, wonach ArcelorMittal die Preise für seine Produkte anhebt, trieben die Aktie nach oben. Dazu kamen gesunkene Energiekosten und die Aussicht auf schrumpfende Lagerbestände bei den Kunden. Die Aktie schloss 5,34 Prozent im Plus und führte den IBEX 35 an.

Dienstag – die Ernüchterung. Einen einzelnen Auslöser nennt kein Marktbericht. Mehrere Faktoren kamen zusammen: Am Vormittag wurde bekannt, dass die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Xetra-Kürzel: DBK, US-Handelssymbol: DB an der NYSE) ihr Kursziel für ArcelorMittal gesenkt hat. Die Analysten bleiben zwar grundsätzlich positiv für den europäischen Stahlsektor, bezeichnen die Nachfrage aber weiter als „schwach“ und stellen fest, dass höhere Kosten einen Teil der Preiserhöhungen aufgezehrt haben. Hinzu kamen Medienberichte über Pläne der US-Regierung, die Zölle auf Waren aus China, der EU und weiteren Ländern zu erhöhen. Gleichzeitig nahmen Anleger nach der Montagsrally am Gesamtmarkt Gewinne mit.