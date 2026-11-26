Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, deutsches Handelssymbol: ARRD, US-Handelssymbol: MT an der NYSE) gehört am Donnerstagmorgen zu den stärksten IBEX 35 Gewinnern. Um 9:28 Uhr kostet die Aktie des weltweit tätigen Stahlkonzerns 52,10 Euro, ein Plus von 3,17 Prozent. Damit belegt ArcelorMittal Platz zwei im spanischen Leitindex. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die ArcelorMittal-Aktie erholt sich vielmehr von den Zollsorgen, die am Mittwoch zyklische Werte belastet hatten.
ArcelorMittal-Aktie IBEX 35 Gewinner: Stahlkocher springt zurück – Entwarnung bei den US-Zöllen?
Die ArcelorMittal-Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den größten IBEX 35 Gewinnern: Um 9:28 Uhr steigt der Stahlkonzern um 3,17 Prozent auf 52,10 Euro. Nach dem Zollschock vom Mittwoch setzt bei konjunktursensiblen Werten eine kräftige Gegenbewegung ein. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn und warum die US-Zölle für ArcelorMittal noch nicht entschieden sind.
IBEX 35 am Morgen
Nach dem Zollschock: zyklische Werte führen die Erholung an
Die Zollpläne aus Washington hatten am Mittwoch besonders konjunkturabhängige Aktien getroffen. Am Donnerstag kehren genau diese Werte an die Spitze der IBEX 35 Gewinner zurück.
Der Hintergrund ist ein breiter Erholungsschub. Am Mittwoch hatte der IBEX 35 knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und war auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Belastet hatten drei Faktoren: Die US-Handelsbehörde USTR schlug Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften vor, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. Spanien verlängerte per Eilverordnung die Sondersteuer für Banken bis 2027. Und der Ölpreis der Sorte Brent stieg um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen setzte die Gegenbewegung ein: Der IBEX 35 startete rund 1,7 Prozent fester, um 9:28 Uhr lagen alle 35 Werte im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die ArcelorMittal-Aktie heute zulegt
Die Zölle nach Section 301 sind bislang ein Vorschlag, keine Entscheidung. Für Stahlhersteller wie ArcelorMittal ist das wichtig: Der Konzern liefert vor allem an die Auto-, Bau- und Maschinenbauindustrie. Höhere Zölle auf europäische Waren würden diese Kunden treffen und damit indirekt auch die Stahlnachfrage. Nach dem ersten Schreck vom Mittwoch setzen Anleger nun darauf, dass bis zu einer Entscheidung noch Zeit vergeht und Verhandlungen möglich sind.
Zölle noch offen
Bis 5. Januar 2027 sind Stellungnahmen möglich, Anhörungen folgen ab 25. Januar. Eine schnelle Umsetzung gilt damit als unwahrscheinlich.
Zyklisches Profil
Die ArcelorMittal-Aktie reagiert stark auf Konjunkturerwartungen und schwankt entsprechend kräftig.
Europäischer Stahlschutz
Die EU hat 2025 vorgeschlagen, Stahlimporte mit Zöllen von 50 Prozent zu belegen und die zollfreien Mengen zu kürzen. Das stützt europäische Hersteller.
Das Unternehmen
ArcelorMittal: einer der größten Stahlkonzerne der Welt
ArcelorMittal mit Sitz in Luxemburg zählt zu den größten Stahlherstellern der Welt und betreibt Werke in rund 18 Ländern, darunter elf Standorte in Spanien. Das Unternehmen produziert Flach- und Langstahl für Autos, Gebäude, Verpackungen und Maschinen und fördert zudem Eisenerz. 2025 erzielte der Konzern laut FactSet-Daten einen Umsatz von rund 61 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von gut 3 Milliarden US-Dollar. Ein wichtiger Kurstreiber der vergangenen Monate war der Schutz des europäischen Stahlmarkts: Die EU-Kommission hatte im Oktober 2025 Zölle von 50 Prozent auf Stahlimporte außerhalb der Quoten vorgeschlagen.
Wichtig für die Einordnung: Die US-Zölle sind bisher nur ein Vorschlag. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027. In Spanien steht zudem am 29. November die Parlamentswahl an. Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb fehlen dem europäischen Handel Impulse aus New York.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die ArcelorMittal-Aktie erholt sich von den Verlusten vom Mittwoch. Damals hatten vorgeschlagene US-Zölle gegen die EU zyklische Werte belastet. Weil die Zölle noch nicht beschlossen sind, greifen Anleger wieder zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ArcelorMittal-Aktie?
Die ISIN lautet LU1598757687, die WKN A2DRTZ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel ARRD gehandelt, in den USA unter MT an der NYSE.
Wie stark steigt die ArcelorMittal-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 9:28 Uhr notierte die ArcelorMittal-Aktie bei 52,10 Euro und damit 3,17 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Sind die US-Zölle gegen die EU beschlossen?
Nein. Es handelt sich um einen Vorschlag der US-Handelsbehörde. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027.
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