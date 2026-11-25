Operativ hat sich ArcelorMittal deutlich verbessert. Die Marge je Tonne lag im dritten Quartal 44 US-Dollar über dem Vorjahr. Der ausgewiesene Nettoverlust des Quartals ging vor allem auf Abschreibungen für das stillgelegte Werk Kryvyi Rih in der Ukraine zurück. Für die Aktionäre bleibt der Konzern großzügig: In den ersten neun Monaten flossen 760 Millionen US-Dollar in Aktienrückkäufe. Am 2. Dezember wird zudem eine Dividende von 0,15 Euro je Aktie ausgezahlt. Gleichzeitig verkaufte der Konzern in Europa weniger Langstahl, und die Energiekosten stiegen schneller als die Stahlpreise.