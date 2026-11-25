Ein Tag nach dem größten Kursrutsch im spanischen Leitindex kehren die Käufer zurück. Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol Madrid: MTS, Xetra-Kürzel: ARRD, US-Handelssymbol: MT an der NYSE) steigt am Morgen um 1,83 Prozent auf 51,16 Euro und ist damit drittgrößter IBEX 35 Gewinner (Stand 9:33 Uhr). Am Dienstag war der Stahlkonzern noch mit minus 7,65 Prozent der größte Verlierer im Index gewesen. Unsere Analyse zeigt, wie viel hinter der Gegenbewegung des IBEX 35 Gewinners ArcelorMittal steckt.
ArcelorMittal-Aktie IBEX 35 Gewinner: Nach dem Absturz der Gegenzug – wie belastbar ist die Erholung?
Die ArcelorMittal-Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den größten IBEX 35 Gewinnern: plus 1,83 Prozent auf 51,16 Euro. Am Vortag hatte der Stahlkonzern noch 7,65 Prozent verloren. Unsere Analyse zeigt die Gründe für die Gegenbewegung, die Rolle der Aktienrückkäufe und die offenen Baustellen.
Tagesanalyse
Technische Gegenbewegung an einer wichtigen Marke
Eine neue Unternehmensnachricht gibt es am Mittwoch nicht. Vieles spricht für eine technische Gegenbewegung: Der Kurssturz vom Dienstag hatte die Aktie bis an eine Unterstützungszone um 51 Euro geführt, an der Käufer nun wieder zugreifen. Der Ausverkauf war zudem nicht durch neue Zahlen ausgelöst worden, sondern durch eine Mischung aus vorsichtigen Analystenstimmen zur Stahlnachfrage, Sorgen über US-Zölle und Gewinnmitnahmen nach dem starken Montag. Auch Acerinox (ISIN: ES0132105018, WKN: A0B7GP, Handelssymbol Madrid: ACX) erholt sich und gewinnt am Morgen 0,98 Prozent.
Die Gründe für den Kursgewinn
Was die ArcelorMittal-Aktie stützt
Überzogener Abschlag
Der Kursrutsch vom Dienstag beruhte nicht auf neuen Unternehmenszahlen. Ein Teil der Anleger nutzt das niedrigere Niveau zum Einstieg.
Aktienrückkäufe
ArcelorMittal kauft laufend eigene Aktien zurück. Am 19. und 20. November erwarb der Konzern 80.000 Aktien zu durchschnittlich 53,88 Euro.
Höhere Margen
Im dritten Quartal stieg das EBITDA um 34 Prozent auf 2,0 Milliarden US-Dollar, das EBITDA je Tonne auf 155 US-Dollar.
Steigende Stahlpreise in Europa
Der Konzern erwartet, dass die Preise in Europa bis zum ersten Quartal 2027 die gestiegenen Kosten einholen.
Hintergrund
Starkes Ergebnis, unruhiger Kurs
Operativ hat sich ArcelorMittal deutlich verbessert. Die Marge je Tonne lag im dritten Quartal 44 US-Dollar über dem Vorjahr. Der ausgewiesene Nettoverlust des Quartals ging vor allem auf Abschreibungen für das stillgelegte Werk Kryvyi Rih in der Ukraine zurück. Für die Aktionäre bleibt der Konzern großzügig: In den ersten neun Monaten flossen 760 Millionen US-Dollar in Aktienrückkäufe. Am 2. Dezember wird zudem eine Dividende von 0,15 Euro je Aktie ausgezahlt. Gleichzeitig verkaufte der Konzern in Europa weniger Langstahl, und die Energiekosten stiegen schneller als die Stahlpreise.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute IBEX 35 Gewinner?
Die Aktie stieg am Morgen des 25. November 2026 um 1,83 Prozent auf 51,16 Euro. Eine neue Nachricht gab es nicht. Die Bewegung gilt als Gegenreaktion auf den Kursrutsch von 7,65 Prozent am Vortag.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ArcelorMittal-Aktie?
Die ISIN lautet LU1598757687, die WKN A2DRTZ. In Madrid wird die Aktie unter MTS gehandelt, auf Xetra unter ARRD und an der New York Stock Exchange unter MT.
Kauft ArcelorMittal eigene Aktien zurück?
Ja. In den ersten neun Monaten 2026 wendete der Konzern 760 Millionen US-Dollar für Rückkäufe auf, zuletzt wurden am 19. und 20. November 80.000 Aktien erworben.
Wann zahlt ArcelorMittal die nächste Dividende?
Am 2. Dezember 2026 werden 0,15 Euro je Aktie ausgezahlt.
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