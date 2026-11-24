Wilde Achterbahnfahrt im Stahlsektor: Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol Euronext Amsterdam: MT, US-Handelssymbol: MT an der NYSE) ist am Dienstagmittag CAC40 Verlierer Nummer zwei. Um 14:10 Uhr notierte die Aktie mit minus 4,56 Prozent bei 51,92 Euro. Damit gibt der Stahlkonzern einen großen Teil des Montagsplus von 5,4 Prozent ab. Für den Kursverlust der ArcelorMittal-Aktie gibt es keine neue Konzernnachricht, wohl aber ein schwaches Umfeld bei Rohstoffen.
ArcelorMittal-Aktie CAC40 Verlierer: Minus 4,56 Prozent – nach dem Sprung folgt der Absturz
Die ArcelorMittal-Aktie ist am Dienstagmittag CAC40 Verlierer Nummer zwei: Minus 4,56 Prozent auf 51,92 Euro. Nach einem Plus von 5,4 Prozent am Montag und einem Minus von 5,9 Prozent am Freitag schwankt der Stahlriese wild. Die Gründe im Überblick.
Die Gründe für den Kursverlust
Kupfer fällt, Trader nehmen Gewinne mit
Rebound ausgereizt
Nach dem Absturz vom Freitag hatte die ArcelorMittal-Aktie am Montag kräftig zugelegt. Am Dienstag nehmen Anleger Gewinne mit.
Rohstoffsektor unter Druck
Der Sektor der Basisrohstoffe verliert am Mittag rund 3,4 Prozent, getrieben vom fallenden Kupferpreis. Das zieht Stahl- und Bergbauwerte mit.
Technische Marke gebrochen
Der Rückschlag hat nach Marktbeobachtern eine wichtige Unterstützung unterschritten. Das kann Verkäufe auslösen.
Keine Konzernnachricht
Eine neue Meldung von ArcelorMittal gibt es für den Dienstag nicht. Die Bewegung ist marktgetrieben.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute CAC40 Verlierer?
Nach dem Montagsplus nehmen Anleger Gewinne mit, zudem fällt der Kupferpreis und belastet den Rohstoffsektor.
Wie lauten ISIN und WKN der ArcelorMittal-Aktie?
ISIN LU1598757687, WKN A2DRTZ.
Gibt es eine neue Konzernnachricht?
Nein, für den Dienstag liegt keine unternehmensspezifische Meldung vor.
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