Wilde Achterbahnfahrt im Stahlsektor: Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol Euronext Amsterdam: MT, US-Handelssymbol: MT an der NYSE) ist am Dienstagmittag CAC40 Verlierer Nummer zwei. Um 14:10 Uhr notierte die Aktie mit minus 4,56 Prozent bei 51,92 Euro. Damit gibt der Stahlkonzern einen großen Teil des Montagsplus von 5,4 Prozent ab. Für den Kursverlust der ArcelorMittal-Aktie gibt es keine neue Konzernnachricht, wohl aber ein schwaches Umfeld bei Rohstoffen.