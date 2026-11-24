Der Stahlsektor kommt nicht zur Ruhe: Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol Euronext Amsterdam und Paris: MT, US-Handelssymbol: MT an der NYSE) ist am Dienstag der zweitgrößte CAC40 Verlierer des Tages. Der Stahlkonzern schloss mit minus 7,61 Prozent bei 50,26 Euro. Der Gewinn vom Montag ist damit mehr als aufgezehrt, die ArcelorMittal-Aktie notiert tiefer als nach dem Rückschlag vom Freitag. Eine neue Meldung aus dem Konzern gab es nicht, der Druck kam aus dem Rohstoffmarkt.