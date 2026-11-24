Der Stahlsektor kommt nicht zur Ruhe: Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol Euronext Amsterdam und Paris: MT, US-Handelssymbol: MT an der NYSE) ist am Dienstag der zweitgrößte CAC40 Verlierer des Tages. Der Stahlkonzern schloss mit minus 7,61 Prozent bei 50,26 Euro. Der Gewinn vom Montag ist damit mehr als aufgezehrt, die ArcelorMittal-Aktie notiert tiefer als nach dem Rückschlag vom Freitag. Eine neue Meldung aus dem Konzern gab es nicht, der Druck kam aus dem Rohstoffmarkt.
ArcelorMittal-Aktie CAC40 Verlierer des Tages: Minus 7,61 Prozent – Kupfer-Schwäche reißt den Stahlriesen mit
Die ArcelorMittal-Aktie verliert 7,61 Prozent auf 50,26 Euro und ist der zweitgrößte CAC40 Verlierer des Tages. Fallende Kupferpreise drücken den gesamten Rohstoffsektor, dazu bricht eine wichtige Chartmarke. Die Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust.
Der Auslöser
Kupfer fällt, Rohstoffwerte brechen ein
Der europäische Rohstoffsektor verlor am Dienstag 4,72 Prozent und war damit die schwächste Branche des Tages. Auslöser war ein Rückgang der Kupferpreise. Kupfer gilt als empfindlich für die Aussichten auf Investitionen in künstliche Intelligenz und Rechenzentren, und genau diese Fantasie bekam am Dienstag einen Dämpfer: Nach dem Sprung vom Montag fiel die Nvidia-Aktie in New York um 8,6 Prozent. Was am Montag die ArcelorMittal-Aktie an die Spitze des CAC 40 getragen hatte, wirkte nun in die Gegenrichtung.
Die Gründe für den Kursverlust
Vier Faktoren drücken die Aktie
Sektorverkauf
Bergbau- und Stahlwerte gaben europaweit nach. Die ArcelorMittal-Aktie fiel dabei stärker als ihr Sektor.
Rebound verpufft
Am Montag hatte die Aktie mit plus 5,39 Prozent zu den größten Gewinnern gehört. Dieser Anstieg hatte keinen eigenen Anlass und wurde vollständig abgegeben.
Chartmarke gebrochen
Am Nachmittag fiel die Aktie unter die Unterstützung bei 53,20 Euro und unter den Durchschnittskurs der letzten 20 Tage. Im Tagestief kostete sie 49,97 Euro und damit weniger als 50 Euro.
Belastete Quartalsbilanz
Am 5. November hatte ArcelorMittal für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 391 Millionen Dollar gemeldet, bedingt durch den Stillstand des ukrainischen Standorts Kryvyi Rih. Bereinigt stieg der Gewinn auf 868 Millionen Dollar.
Einordnung
Vom Spitzenreiter zum Schlusslicht
Die Abfolge der letzten drei Handelstage zeigt, wie stark die ArcelorMittal-Aktie an der allgemeinen Stimmung hängt: minus 5,87 Prozent am Freitag, plus 5,39 Prozent am Montag, minus 7,61 Prozent am Dienstag. Fundamental verweist das Management auf positive Aussichten. Die Auslieferungen sollen im zweiten Halbjahr höher ausfallen als im ersten, und europäische Handelsschutzmaßnahmen sollen den Heimatmarkt stützen. Dem stehen der Ausfall in der Ukraine und Wetterrisiken beim Erzabbau in Liberia gegenüber.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie CAC40 Verlierer des Tages?
Fallende Kupferpreise drückten den europäischen Rohstoffsektor um 4,72 Prozent. Die ArcelorMittal-Aktie verlor 7,61 Prozent und brach eine Chartunterstützung.
Wo schloss die ArcelorMittal-Aktie am Dienstag?
Bei 50,26 Euro, nach 54,40 Euro am Montag.
Gab es eine neue Konzernnachricht?
Nein. Für den Dienstag ist keine unternehmensspezifische Meldung bekannt.
Wie lauten ISIN und WKN der ArcelorMittal-Aktie?
ISIN LU1598757687, WKN A2DRTZ.
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