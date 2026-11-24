Der Stahlriese rutscht ab: Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol: MT, Xetra-Kürzel: ARRD, US-Handelssymbol: MT) gehört am Dienstag zu den größten AEX Verlierern. Die ArcelorMittal-Aktie schloss in Amsterdam 7,61 Prozent tiefer bei 50,26 Euro. Damit ist nicht nur die Erholung vom Montag (54,40 Euro) dahin. Der Kurs liegt auch unter dem Freitagsschluss von 51,62 Euro. Am Nachmittag verschärfte eine Nachricht aus Washington den Abverkauf.
ArcelorMittal-Aktie AEX Verlierer: Minus 7,6 Prozent – US-Zollpläne schicken den Stahlriesen auf Talfahrt
Die ArcelorMittal-Aktie ist AEX Verlierer: minus 7,61 Prozent auf 50,26 Euro. Berichte über neue US-Zölle auf EU-Waren treffen den Stahlkonzern nach der Montagserholung hart.
Die Gründe für den Kursverlust
Erst Gewinnmitnahmen, dann der Zollschock
Der Kursverlust der ArcelorMittal-Aktie verlief in zwei Wellen: am Vormittag Gewinnmitnahmen, am Nachmittag die Zollberichte.
Schon am Vormittag war ArcelorMittal mit einem Minus von 4,6 Prozent der schwächste Wert im AEX. Europäische Stahlwerte standen insgesamt unter Druck. Am Nachmittag berichteten US-Medien dann, die Regierung von Präsident Donald Trump wolle in Kürze höhere Importzölle auf Waren aus China, der Europäischen Union und mehr als einem Dutzend weiterer Volkswirtschaften ankündigen. ArcelorMittal und der Edelstahlhersteller Aperam weiteten ihre Verluste danach auf bis zu 7,6 Prozent aus.
US-Zollpläne
Die neuen Abgaben sollen Zölle ersetzen, die der Oberste Gerichtshof der USA gekippt hatte. Betroffen wären die meisten Exporte aus 16 Volkswirtschaften.
Obergrenzen sollen gelten
Laut den Berichten bleiben die Sätze im Rahmen früherer Handelsabkommen. Für die EU gilt demnach eine Obergrenze von 15 Prozent, das Plus läge bei 2,5 bis 5 Prozentpunkten.
Gewinnmitnahmen nach dem Montag
Am Montag war die Aktie um 5,39 Prozent gestiegen. Diesen Gewinn sicherten Anleger am Dienstag.
Charttechnik
Die Aktie fiel unter die Marke von 51,62 Euro, die Marktbeobachter als Unterstützung genannt hatten.
Einordnung
Wie hart treffen Zölle ArcelorMittal wirklich?
Die Reaktion fällt heftig aus, obwohl die Berichte nur von einem moderaten Aufschlag für die EU sprechen und Details offen sind. Der Markt handelt hier vor allem die Unsicherheit. Operativ hatte ArcelorMittal zuletzt geliefert: Das EBITDA stieg im dritten Quartal um 34 Prozent auf 2,02 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich stand wegen Wertberichtigungen in der Ukraine ein Nettoverlust von 391 Millionen Dollar. Der Konzern selbst sieht in Europas Handelsschutz Rückenwind. In der Vorwoche hatte zudem die Stilllegung einer Kokerei in Dünkirchen die Aktie belastet.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute AEX Verlierer?
Nach Gewinnmitnahmen am Vormittag verschärften Berichte über neue US-Importzölle auf Waren aus der EU und China den Abverkauf. Eine Unternehmensmeldung zum Geschäft gab es nicht.
Wie stark fiel die ArcelorMittal-Aktie?
Um 7,61 Prozent auf 50,26 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ArcelorMittal-Aktie?
ISIN LU1598757687, WKN A2DRTZ, Handelssymbol MT, Xetra-Kürzel ARRD, US-Handelssymbol MT.
Wie hoch sollen die neuen US-Zölle für die EU ausfallen?
Laut Medienberichten soll eine Obergrenze von 15 Prozent gelten. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.
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