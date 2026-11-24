Die Reaktion fällt heftig aus, obwohl die Berichte nur von einem moderaten Aufschlag für die EU sprechen und Details offen sind. Der Markt handelt hier vor allem die Unsicherheit. Operativ hatte ArcelorMittal zuletzt geliefert: Das EBITDA stieg im dritten Quartal um 34 Prozent auf 2,02 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich stand wegen Wertberichtigungen in der Ukraine ein Nettoverlust von 391 Millionen Dollar. Der Konzern selbst sieht in Europas Handelsschutz Rückenwind. In der Vorwoche hatte zudem die Stilllegung einer Kokerei in Dünkirchen die Aktie belastet.