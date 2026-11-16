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Arbor-Realty-Aktie: Dividende gestrichen, Kurs halbiert – was J.P. Morgan jetzt rät

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Der Immobilienfinanzierer Arbor Realty hat seine Dividende komplett ausgesetzt und einen Quartalsverlust gemeldet. J.P.-Morgan-Analyst Richard Sh… bleibt bei „Hold“ für die Arbor-Realty-Aktie – ohne Kursziel.

Großer Wohnkomplex mit vielen Fenstern
Bild: Foto: Mantis Saywhat / Unsplash
Rating J.P. Morgan (bestätigt)
Hold
Kurs 16.11.2026
1,27 $
Quartalsdividende (ausgesetzt)
0,00 $
GAAP-Ergebnis je Aktie Q3
−0,51 $

Steckbrief

Unternehmen
Arbor Realty Trust, Inc.
Handelssymbol
ABR (NYSE)
Analyst
Richard Sh… (Name in der Übersicht gekürzt)
Bank
J.P. Morgan
Rating
Hold (bestätigt)
Kursziel
laut Übersicht nicht angegeben

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Keine Dividende mehr, dafür ein Verlust: Arbor Realty hat Ende Oktober die Reißleine gezogen. J.P.-Morgan-Analyst Richard Sh… bleibt für die Arbor-Realty-Aktie bei „Hold“. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Die Aktie notiert bei 1,27 US-Dollar.

J.P. Morgan zur Arbor-Realty-Aktie

Vom Dividendenwert zum Sanierungsfall

J.P. Morgan bleibt neutral. Arbor kämpft mit faulen Krediten im Mehrfamilienhaussegment.

Im dritten Quartal verbuchte Arbor einen Nettoverlust von 85,4 Millionen US-Dollar oder 0,51 US-Dollar je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte der Kreditgeber noch 38,5 Millionen US-Dollar verdient.

Der Vorstand setzte die Quartalsdividende vollständig aus, um Kapital zu schonen. Noch zwei Quartale zuvor war sie auf 0,17 US-Dollar festgelegt worden.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von J.P. Morgan zu lesen ist:

  1. Ausfälle steigen

    Die notleidenden Vermögenswerte stiegen auf rund 1,25 Milliarden US-Dollar nach 1,07 Milliarden.

  2. Hohe Vorsorge

    Für Kreditverluste stellte Arbor im Quartal netto 53 Millionen US-Dollar zurück.

  3. Fälligkeiten im Blick

    Die gesparte Dividende soll unter anderem eine Fälligkeit von 275 Millionen US-Dollar im März absichern.

  4. Ziele verschoben

    Das Ziel für übernommene Problemimmobilien zum Jahresende hob Arbor auf rund 500 Millionen US-Dollar an.

Kein schneller Ausweg

Das Management rechnet damit, dass Rückstellungen und Abschreibungen vorerst auf dem erhöhten Niveau bleiben. Neue Kredite vergibt Arbor nur noch zurückhaltend.

Damit fehlt der Aktie vorerst ein klarer Erholungsimpuls.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Richard Sh… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR): Halten.

Quelle
Empfehlung von Richard Sh… (Name gekürzt), Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 20:35 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 20:35 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Richard Sh… (Name gekürzt), Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.