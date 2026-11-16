Arbor-Realty-Aktie: Dividende gestrichen, Kurs halbiert – was J.P. Morgan jetzt rät

Im dritten Quartal verbuchte Arbor einen Nettoverlust von 85,4 Millionen US-Dollar oder 0,51 US-Dollar je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte der Kreditgeber noch 38,5 Millionen US-Dollar verdient.

Der Vorstand setzte die Quartalsdividende vollständig aus, um Kapital zu schonen. Noch zwei Quartale zuvor war sie auf 0,17 US-Dollar festgelegt worden.