Keine Dividende mehr, dafür ein Verlust: Arbor Realty hat Ende Oktober die Reißleine gezogen. J.P.-Morgan-Analyst Richard Sh… bleibt für die Arbor-Realty-Aktie bei „Hold“. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Die Aktie notiert bei 1,27 US-Dollar.
Arbor-Realty-Aktie: Dividende gestrichen, Kurs halbiert – was J.P. Morgan jetzt rät
Der Immobilienfinanzierer Arbor Realty hat seine Dividende komplett ausgesetzt und einen Quartalsverlust gemeldet. J.P.-Morgan-Analyst Richard Sh… bleibt bei „Hold“ für die Arbor-Realty-Aktie – ohne Kursziel.
Steckbrief
- Unternehmen
- Arbor Realty Trust, Inc.
- Handelssymbol
- ABR (NYSE)
- Analyst
- Richard Sh… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- laut Übersicht nicht angegeben
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Arbor-Realty-Aktie
Vom Dividendenwert zum Sanierungsfall
J.P. Morgan bleibt neutral. Arbor kämpft mit faulen Krediten im Mehrfamilienhaussegment.
Im dritten Quartal verbuchte Arbor einen Nettoverlust von 85,4 Millionen US-Dollar oder 0,51 US-Dollar je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte der Kreditgeber noch 38,5 Millionen US-Dollar verdient.
Der Vorstand setzte die Quartalsdividende vollständig aus, um Kapital zu schonen. Noch zwei Quartale zuvor war sie auf 0,17 US-Dollar festgelegt worden.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von J.P. Morgan zu lesen ist:
Ausfälle steigen
Die notleidenden Vermögenswerte stiegen auf rund 1,25 Milliarden US-Dollar nach 1,07 Milliarden.
Hohe Vorsorge
Für Kreditverluste stellte Arbor im Quartal netto 53 Millionen US-Dollar zurück.
Fälligkeiten im Blick
Die gesparte Dividende soll unter anderem eine Fälligkeit von 275 Millionen US-Dollar im März absichern.
Ziele verschoben
Das Ziel für übernommene Problemimmobilien zum Jahresende hob Arbor auf rund 500 Millionen US-Dollar an.
Kein schneller Ausweg
Das Management rechnet damit, dass Rückstellungen und Abschreibungen vorerst auf dem erhöhten Niveau bleiben. Neue Kredite vergibt Arbor nur noch zurückhaltend.
Damit fehlt der Aktie vorerst ein klarer Erholungsimpuls.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Richard Sh… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Richard Sh… (Name gekürzt), Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Richard Sh… (Name gekürzt), Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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