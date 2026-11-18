Wie lange darf man künftig ohne Sachgrund befristen? Für Einstellungen bis Ende 2030 sollen bis zu 48 Monate möglich sein, bisher sind es 24 Monate, mit höchstens sechs Verlängerungen.

Für wen gilt die leichtere Kündigung gegen Abfindung? Für Beschäftigte mit einem Jahreseinkommen ab rund 180.000 Euro, nach Schätzung rund 0,27 Prozent der Beschäftigten. Sie soll 12 Monate nach Inkrafttreten gelten.

Wann tritt das Gesetz in Kraft? Geplant ist Anfang 2027. Zuerst muss der Bundestag zustimmen, der Bundesrat muss laut dpa-AFX nicht zustimmen.

Was ändert sich bei der Sonntagsarbeit? Bäckereien und Konditoreien dürfen Beschäftigte an Sonn- und Feiertagen länger einsetzen, Bibliotheken bis zu sechs Stunden.