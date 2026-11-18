Befristete Jobs bis zu vier Jahre, leichtere Trennungen von Topverdienern und mehr Sonntagsarbeit in Bäckereien: Das Bundeskabinett hat am Mittwoch, 18. November 2026, das Arbeitsrechtspaket von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) beschlossen. Der DAX notierte um 12:10 Uhr MEZ bei 26.047,68 Punkten (finanzen.at) und zeigte damit keine erkennbare Reaktion. Ob das Paket Neueinstellungen fördert, ist politisch und ökonomisch umstritten – der Entwurf geht jetzt in den Bundestag. Eine Vorberichterstattung zu dem Vorhaben hatte aktiencheck.de bereits am Morgen veröffentlicht; dieser Beitrag schreibt sie mit dem tatsächlichen Beschluss fort.
Arbeitsrecht-Paket beschlossen: Befristung bis zu 48 Monate, Abfindung statt Kündigungsschutz ab rund 180.000 Euro – Was ändert sich für Unternehmen und DAX?
Das Bundeskabinett hat am 18. November 2026 das Arbeitsrechtspaket verabschiedet: Befristungen ohne Sachgrund bis zu vier Jahre, leichtere Trennung von Topverdienern gegen Abfindung, mehr Sonntagsarbeit in Bäckereien. Was im Entwurf steht, wen er betrifft und welche Termine jetzt folgen.
Der Beschluss
Was hat das Kabinett beim Arbeitsrecht beschlossen?
Das Paket geht auf Vereinbarungen des Koalitionsausschusses vom Juli zurück. Nach Reuters-Angaben gaben die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD in der Nacht grünes Licht, der Entwurf kam kurzfristig auf die Kabinettsagenda; laut dpa-AFX hatte das Ministerium ursprünglich erst im Dezember mit einer Befassung gerechnet.
|Thema
|Regelung im Entwurf
|Befristung
|Bis zu 48 Monate ohne Sachgrund für Einstellungen bis 31.12.2030, bisher 24 Monate; höchstens sechs Verlängerungen
|Wiedereinstellung
|Erneute Befristung beim bisherigen Arbeitgeber soll erlaubt werden
|Kündigungsschutz
|Bei Jahreseinkommen ab rund 180.000 Euro Auflösung gegen Abfindung ohne Begründung; Arbeitsgericht legt Höhe fest, wenn geklagt wird
|Sonntagsarbeit
|Längere Einsatzzeiten in Bäckereien und Konditoreien, bis zu sechs Stunden in Bibliotheken
|Mitbestimmung
|Missbrauch der SE-Rechtsform soll verhindert werden
|Inkrafttreten
|Anfang 2027; Kündigungsregel 12 Monate nach Inkrafttreten
Zur Schwelle nennen die Quellen unterschiedliche Formulierungen ("knapp" bzw. "mehr als rund" 180.000 Euro).
Quelle: dpa-AFX (ariva, 18.11.2026, 13:18 Uhr), Reuters (onvista, 10:18 Uhr), ad-hoc-news (11:51 Uhr)
Die Befristungsregel soll bis Ende 2030 gelten, danach müsste der Gesetzgeber über Fortführung oder Auslaufen entscheiden. Beim Kündigungsschutz sind nach einer Expertenschätzung, die dpa-AFX zitiert, rund 0,27 Prozent der Beschäftigten betroffen. Bei der Mitbestimmung nennt die Regierung, dass fünf von sechs großen Gesellschaften in der Rechtsform SE keine paritätische Mitbestimmung haben; betroffen seien 480.000 Beschäftigte. Der Bundesrat muss laut dpa-AFX nicht zustimmen.
Politik
Warum will die Koalition das jetzt?
Die Regierung begründet das Paket mit der schwierigen Wirtschaftslage. Nach mehreren Jahren Stagnation wird für 2026 wieder ein Wachstum von 1,3 Prozent erwartet. Reuters schreibt, auf die Änderungen habe vor allem die Union gedrungen. Arbeitsminister Schweitzer nennt als Ziel, Arbeitsplätze in Deutschland zu halten und Neueinstellungen zu ermöglichen, und betont laut Reuters, es gehe nicht nur um Flexibilität für Unternehmen, sondern auch um bessere Arbeitnehmerrechte.
Stimmen von Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und der Opposition lagen in den ausgewerteten Quellen noch nicht vor. Sie werden im Gesetzgebungsverfahren erwartet; aktiencheck.de stellt Positionen aller Seiten gleichrangig dar, sobald sie belegt sind.
Märkte
Was bedeutet das Arbeitsrechtspaket für Aktien?
Für die Börse ist das Paket vor allem ein Signal an Branchen mit schwankender Auftragslage. Industrie- und Autoaktien wie die Siemens Aktie (266,60 Euro, minus 1,19 Prozent, 12:10 Uhr Xetra) oder die Mercedes-Benz Aktie (39,11 Euro, minus 1,09 Prozent) stehen zugleich unter Margendruck und im Stellenabbau; ob längere Befristungen daran etwas ändern, ist offen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, ein belegter Zusammenhang mit Kursen besteht nicht. Wichtiger für den DAX bleiben heute die Inflationszahlen im Euroraum und das Fed-Protokoll am Abend.
Die Termine
Wie geht es weiter?
Bundestag: Beratung des Entwurfs, Termine laut Tagesordnung prüfen.
Anfang 2027: geplantes Inkrafttreten, Kündigungsregel 12 Monate später.
Ende 2030: Befristungsregel läuft für Einstellungen aus, dann folgt eine Entscheidung des Gesetzgebers.
Heute: Inflationsdaten Eurozone (bestätigt, 4,0 Prozent) und Fed-Protokoll am Abend.
FAQ
Häufige Fragen zum Arbeitsrechtspaket
Wie lange darf man künftig ohne Sachgrund befristen? Für Einstellungen bis Ende 2030 sollen bis zu 48 Monate möglich sein, bisher sind es 24 Monate, mit höchstens sechs Verlängerungen.
Für wen gilt die leichtere Kündigung gegen Abfindung? Für Beschäftigte mit einem Jahreseinkommen ab rund 180.000 Euro, nach Schätzung rund 0,27 Prozent der Beschäftigten. Sie soll 12 Monate nach Inkrafttreten gelten.
Wann tritt das Gesetz in Kraft? Geplant ist Anfang 2027. Zuerst muss der Bundestag zustimmen, der Bundesrat muss laut dpa-AFX nicht zustimmen.
Was ändert sich bei der Sonntagsarbeit? Bäckereien und Konditoreien dürfen Beschäftigte an Sonn- und Feiertagen länger einsetzen, Bibliotheken bis zu sechs Stunden.
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