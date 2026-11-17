Zweite positive Stimme: Stifel-Analyst Shlomo Rosenbaum bestätigt für die Aramark-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 70 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 55,37 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von gut 26 Prozent.
Aramark-Aktie: Stifel bestätigt Kaufempfehlung – Ziel 70 Dollar nach starken Jahreszahlen
Stifel-Analyst Shlomo Rosenbaum bestätigt „Buy“ für die Aramark-Aktie und das Kursziel von 70 US-Dollar. Der Verpflegungskonzern stellt für 2027 kräftiges Gewinnwachstum in Aussicht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Aramark
- Handelssymbol
- ARMK (NYSE)
- Analyst
- Shlomo Rosenbaum
- Bank
- Stifel
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 70 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Stifel zur Aramark-Aktie
Kräftiger Ausblick – Rosenbaum bleibt beim Kauf
Shlomo Rosenbaum sieht sich durch die Jahreszahlen bestätigt.
Aramark betreibt Kantinen, Stadion- und Krankenhausverpflegung sowie Facility-Services. Im vierten Geschäftsquartal 2026 stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 5,3 Milliarden US-Dollar, organisch um 12 Prozent, wenn man eine zusätzliche Woche im Vorjahr herausrechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 25 Prozent auf 0,71 US-Dollar.
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Aramark ein organisches Umsatzwachstum von 9 bis 10 Prozent und einen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie um 20 bis 25 Prozent in Aussicht. Die Dividende steigt um 17 Prozent auf 0,14 US-Dollar, zudem kündigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde US-Dollar an.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Stifel-Analyst Shlomo Rosenbaum zu lesen ist:
Gewinnwachstum
Für 2027 peilt Aramark 20 bis 25 Prozent mehr Gewinn je Aktie an.
Organisches Wachstum
Das organische Umsatzplus soll 9 bis 10 Prozent erreichen.
Aktionärsrendite
Dividende plus 17 Prozent, dazu ein Rückkaufprogramm über 1 Milliarde US-Dollar.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Mehrere Banken positiv
Neben Stifel sieht auch JPMorgan die Aktie positiv. Beide Kursziele liegen um die 70 US-Dollar.
Aramark gewinnt Verträge in Bildung, Gesundheitswesen, Sport und Unterhaltung.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Analyst Shlomo Rosenbaum. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 70 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.stifel.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Aramark (ARMK): Kaufen, Kursziel 70,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Shlomo Rosenbaum, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Shlomo Rosenbaum, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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