Aramark betreibt Kantinen, Stadion- und Krankenhausverpflegung sowie Facility-Services. Im vierten Geschäftsquartal 2026 stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 5,3 Milliarden US-Dollar, organisch um 12 Prozent, wenn man eine zusätzliche Woche im Vorjahr herausrechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 25 Prozent auf 0,71 US-Dollar.

Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Aramark ein organisches Umsatzwachstum von 9 bis 10 Prozent und einen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie um 20 bis 25 Prozent in Aussicht. Die Dividende steigt um 17 Prozent auf 0,14 US-Dollar, zudem kündigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde US-Dollar an.