Während Chipaktien Achterbahn fahren, verkauft APR Hautcreme. Die APR Aktie stieg am Donnerstag um 2,23 Prozent auf 298.500 Won und gehört zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Im Handelsverlauf übersprang der Kurs kurz die Marke von 300.000 Won. Der Hersteller der Marke Medicube profitiert vom Black Friday: Koreanische Kosmetik steht in den Verkaufsranglisten von Amazon weit oben.
APR Aktie: KOSPI 100 Gewinner – Black Friday macht Koreas Kosmetik-Star zum Gegenpol des Chip-Crashs
Die APR Aktie steigt um 2,23 Prozent auf 298.500 Won und zählt erneut zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Die Marke Medicube führt zum Black Friday die Amazon-Ranglisten in den USA an. Seit Wochenbeginn hat die Aktie mehr als ein Viertel gewonnen, während der KOSPI fiel.
Die Gründe
Amazon-Ranglisten als Kurstreiber
Der Black Friday liefert die Zahlen, auf die Anleger gewartet haben. Zum Auftakt der Rabattaktion standen nach Angaben des Brokers DS Investment & Securities zwölf Medicube-Produkte unter den 100 meistverkauften Artikeln der Amazon-Kategorie Schönheit und Körperpflege in den USA. Keine andere Marke brachte so viele Produkte in die Liste.
Die Folge ist eine Neubewertung der ganzen Branche. Laut Meritz Securities stieg der Kosmetikindex von Montag bis Mittwoch um 12 Prozent, während der KOSPI 3,5 Prozent verlor. Die APR Aktie legte in diesen drei Tagen 24 Prozent zu. Am Mittwoch hatte zusätzlich die Aussicht auf bessere Handelsbeziehungen mit China geholfen: Seoul und Peking erklärten Verhandlungen über eine Erweiterung ihres Freihandelsabkommens für im Kern abgeschlossen.
Der Hintergrund
Umsatz verdoppelt, Marge unter Druck
Die Aktie des KOSPI 100 Gewinners hatte zuvor monatelang verloren. Der Grund stand in den Quartalszahlen. Der Umsatz verdoppelte sich im dritten Quartal auf 773,1 Milliarden Won. Der operative Gewinn stieg um 68,9 Prozent auf 160,6 Milliarden Won, blieb aber 11,5 Prozent unter den Erwartungen des Marktes. Die Marge sank von 24,6 auf 20,8 Prozent.
Dafür gab es zwei Ursachen. Rund 94 Prozent des Umsatzes stammen aus dem Ausland, der starke Won schmälert die umgerechneten Erlöse. Zudem stiegen die Kosten für Fracht und Versand auf etwa 9 Prozent vom Umsatz, vor allem wegen Luftfracht und Lieferungen nach Europa. Auch das Geschäft mit Schönheitsgeräten schrumpfte um 17,9 Prozent.
Black Friday
Medicube führt die Amazon-Ranglisten in den USA an.
Wachstum
Der Umsatz hat sich im dritten Quartal verdoppelt.
Abstand zum Chipzyklus
Kosmetik hängt nicht an KI-Investitionen, das macht die Aktie zum Gegenpol im Depot.
Die APR Aktie wird an der Korea Exchange gehandelt und ist im KOSPI 100 enthalten. Im nachbörslichen Handel stieg sie nach einem Bericht der Agentur Yonhap um mehr als 10 Prozent. Ein Grund wurde zunächst nicht genannt.
Häufige Fragen zur APR Aktie
Warum ist die APR Aktie KOSPI 100 Gewinner des Tages?
Die Marke Medicube verkauft sich zum Black Friday auf Amazon sehr gut. Die Aktie stieg um 2,23 Prozent auf 298.500 Won.
Was macht APR?
Das südkoreanische Unternehmen verkauft Hautpflege der Marke Medicube und Schönheitsgeräte für den Hausgebrauch, überwiegend im Ausland.
Wie liefen die jüngsten Quartalszahlen?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 100,3 Prozent auf 773,1 Milliarden Won, der operative Gewinn um 68,9 Prozent auf 160,6 Milliarden Won.
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