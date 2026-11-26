Der Black Friday liefert die Zahlen, auf die Anleger gewartet haben. Zum Auftakt der Rabattaktion standen nach Angaben des Brokers DS Investment & Securities zwölf Medicube-Produkte unter den 100 meistverkauften Artikeln der Amazon-Kategorie Schönheit und Körperpflege in den USA. Keine andere Marke brachte so viele Produkte in die Liste.

Die Folge ist eine Neubewertung der ganzen Branche. Laut Meritz Securities stieg der Kosmetikindex von Montag bis Mittwoch um 12 Prozent, während der KOSPI 3,5 Prozent verlor. Die APR Aktie legte in diesen drei Tagen 24 Prozent zu. Am Mittwoch hatte zusätzlich die Aussicht auf bessere Handelsbeziehungen mit China geholfen: Seoul und Peking erklärten Verhandlungen über eine Erweiterung ihres Freihandelsabkommens für im Kern abgeschlossen.