Die AppLovin Aktie (Ticker APP, Nasdaq; ISIN US03831W1080) gerät am Dienstag in den Sog des Software-Ausverkaufs: Gegen 17:58 Uhr MEZ (11:58 Uhr New Yorker Zeit) notierte das Papier laut finanzen.at 4,71 Prozent tiefer bei 395,67 US-Dollar und zählte damit zu den größten Verlierern im Nasdaq 100. Die AppLovin Aktienprognose der Analysten fällt dennoch klar höher aus: Das durchschnittliche Kursziel von 32 erfassten Analysten liegt laut stockanalysis.com bei 453,28 US-Dollar, rund 15 Prozent über dem aktuellen Kurs.
AppLovin Aktie Prognose: Minus 4,7 Prozent im Software-Ausverkauf vor Nvidia – Analysten sehen im Schnitt 453 Dollar, wie belastbar ist die Erholung?
Die AppLovin Aktie gibt am Dienstag rund 4,7 Prozent auf 395,67 US-Dollar ab und fällt damit wieder unter die 200-Tage-Linie. Eine eigene Nachricht gibt es nicht, der Druck kommt aus dem Ausverkauf bei Softwarewerten vor den Nvidia-Zahlen. Was Quartalszahlen, Q4-Prognose, Konsens 2026/2027, Kursziele, Bewertung und Charttechnik für die AppLovin Aktienprognose bedeuten.
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Rückgang folgt dem Markt: Salesforce, ServiceNow, Intuit und Datadog verloren zeitgleich zwischen gut 5 und gut 9 Prozent, der Nasdaq 100 lag 1,59 Prozent im Minus. Erst am Montag hatte die AppLovin Aktie nach einer Kurszielanhebung durch Jefferies mit 415,22 US-Dollar über der 200-Tage-Linie geschlossen – diesen Sprung gibt sie nun wieder ab.
Starkes drittes Quartal
Umsatz +55 % auf 2,185 Mrd. USD, bereinigtes EBITDA +59 % auf 1,842 Mrd. USD bei 84 % Marge.
Q4-Prognose über dem Konsens
AppLovin erwartet 2,365 bis 2,395 Mrd. USD Umsatz; Analysten hatten zuvor rund 2,25 Mrd. USD erwartet.
Kursziele weit gestreut
Von 347 USD (Wells Fargo) bis 600 USD (Wedbush); zuletzt hob Jefferies auf 500 USD an.
Aktie bleibt hochvolatil
Seit Jahresbeginn rund 41 % im Minus, die 52-Wochen-Spanne reicht von 225,19 bis 738,01 USD.
Der Auslöser
Warum fällt die AppLovin Aktie heute – was belastet die Software-Werte?
Der Dienstag steht an der Wall Street im Zeichen der Nvidia-Zahlen, die nach Börsenschluss erwartet werden. Laut marketscreener warten Anleger zudem auf den Börsengang von Anthropic und suchen nach Hinweisen, ob der KI-Boom trägt. Hinzu kommen Zinssorgen: Nach Signalen mehrerer Fed-Vertreter preist der CME FedWatch eine Zinserhöhung im Dezember mit 95,4 Prozent ein. Unter diesen Vorzeichen trennen sich Investoren vor allem von hoch bewerteten Software- und Wachstumstiteln.
Bei AppLovin kommt ein zweiter Faktor hinzu: Die Aktie hatte nach den Quartalszahlen vom 4. November eine rasante Erholung hingelegt. Laut TIKR stieg sie binnen einer Woche um 61 Prozent. Nach einem solchen Lauf reagiert der Titel auf Marktschwäche besonders empfindlich.
Geschäftsmodell
Womit verdient AppLovin sein Geld?
AppLovin betreibt eine Werbeplattform für mobile Apps. Kern ist die KI-gestützte Werbe-Engine (Axon), die Anzeigen von App-Entwicklern – vor allem Spielefirmen – im eigenen Netzwerk ausspielt und nach Nutzeraktionen optimiert. Das Unternehmen verdient an jeder vermittelten Installation oder Aktion. Den Bereich mit eigenen Spiele-Apps hat AppLovin inzwischen abgegeben und konzentriert sich vollständig auf Werbesoftware. Neuer Wachstumshebel ist die Öffnung der Plattform für Onlinehändler und kleinere Werbekunden (E-Commerce), die laut Analysten noch am Anfang steht.
Zahlen und Unternehmensprognose
Was sagen die Zahlen zur AppLovin Aktie Prognose?
Rekordumsatz im dritten Quartal – nachdem die Aktie bis zum Zahlentag rund 60 Prozent seit Jahresbeginn verloren hatte.
Laut Quartalsmitteilung vom 4. November stieg der Umsatz im dritten Quartal um 55 Prozent auf 2,185 Milliarden US-Dollar, rund 100 Millionen über dem oberen Ende der eigenen Prognose. Der Nettogewinn kletterte um 72 Prozent auf 1,439 Milliarden US-Dollar, das Ergebnis je Aktie auf 4,30 US-Dollar. Das bereinigte EBITDA legte um 59 Prozent auf 1,842 Milliarden US-Dollar zu, die Marge auf 84 Prozent. Der freie Cashflow betrug 1,418 Milliarden US-Dollar. Für rund 1,4 Milliarden US-Dollar kaufte AppLovin eigene Aktien zurück; der Verwaltungsrat stockte das Rückkaufprogramm um 3,2 Milliarden auf 3,6 Milliarden US-Dollar auf.
Für das vierte Quartal stellt AppLovin 2,365 bis 2,395 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,995 bis 2,025 Milliarden US-Dollar bereinigtes EBITDA in Aussicht, bei 84 bis 85 Prozent Marge. Das entspricht einem Umsatzplus von 43 bis 44 Prozent zum Vorjahr. Vorstandschef Adam Foroughi dämpfte laut TIKR allerdings die Erwartung an einen gleichmäßigen Verlauf: Die Fortschritte der Werbemodelle kämen nicht im Quartalstakt („won’t land on a perfect quarterly schedule“).
|Kennzahl
|Q4 2026 Prognose
|2026 Unternehmen
|Konsens 2026
|Konsens 2027
|Umsatz
|2,365–2,395 Mrd. USD
|8,32–8,35 Mrd. USD
|8,34 Mrd. USD
|10,45 Mrd. USD
|Bereinigtes EBITDA
|1,995–2,025 Mrd. USD
|7,01–7,04 Mrd. USD
|–
|–
|EPS
|–
|–
|17,35 USD
|20,86 USD
|KGV (Kurs 395,67 USD)
|–
|–
|rund 22,8
|rund 19,0
|KUV
|–
|–
|rund 15,7
|rund 12,5
Gesamtjahr 2026 Unternehmen = 9 Monate (5,951 Mrd. USD Umsatz, 5,013 Mrd. USD EBITDA) plus Q4-Prognose, eigene Rechnung. Konsens laut stockanalysis.com (Stand 10.11.2026), EPS bereinigt. KGV/KUV eigene Rechnung mit 395,67 USD und 331,3 Mio. Aktien.
Quelle: AppLovin (8-K vom 04.11.2026), stockanalysis.com, eigene Rechnung
Für die AppLovin Aktie 2027 erwarten Analysten damit ein Umsatzplus von rund 25 Prozent und einen Gewinnanstieg von rund 20 Prozent je Aktie – deutlich weniger Tempo als 2026, aber weiterhin Wachstum auf hohem Niveau. Eine Dividende zahlt AppLovin nicht.
Analysten
Wie lautet die AppLovin Aktienprognose der Analysten?
Laut stockanalysis.com stufen 25 von 32 erfassten Analysten die Aktie mit „Kaufen“ oder „Starkes Kaufen“ ein, sieben raten zum Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 453,28 US-Dollar, der Median bei 450 US-Dollar. MarketBeat kommt auf einen Durchschnitt von 497,93 US-Dollar. Die Spanne reicht von 347 bis 600 US-Dollar – ein Hinweis darauf, wie unterschiedlich die Häuser das Wachstumstempo einschätzen.
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der AppLovin Aktie zu?
Den jüngsten Impuls lieferte Jefferies: Analyst James Heaney bestätigte am Montag seine Kaufempfehlung und hob das Kursziel laut Benzinga von 430 auf 500 US-Dollar an. Die Q4-Prognose unterstelle nur 8 bis 10 Prozent Wachstum zum Vorquartal, nach 20 und 18 Prozent in den beiden vorangegangenen Weihnachtsquartalen; er spricht von „ample conservatism“. Wedbush-Analystin Alicia Reese hatte ihr Ziel bereits am 5. November von 560 auf 600 US-Dollar erhöht, das höchste bekannte Ziel. Vorsichtiger bleiben Goldman Sachs (Neutral, 445 US-Dollar), die Bank of America (Neutral, 380 US-Dollar) und Wells Fargo (Hold, 347 US-Dollar).
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Jefferies (James Heaney)
|Buy
|430 → 500
|16.11.2026
|Benzinga
|Citi
|Buy
|500 (bestätigt)
|10.11.2026
|stockanalysis.com
|Phillip Securities
|Buy
|610 → 470
|10.11.2026
|stockanalysis.com
|UBS
|Buy
|414 → 462
|06.11.2026
|stockanalysis.com
|Wells Fargo
|Hold
|325 → 347
|06.11.2026
|stockanalysis.com
|Wedbush (Alicia Reese)
|Outperform
|560 → 600
|05.11.2026
|boerse-global.de
|Goldman Sachs (Eric Sheridan)
|Neutral
|400 → 445
|05.11.2026
|goldesel.de, boerse-global.de
|Bank of America
|Neutral
|325 → 380
|05.11.2026
|stockanalysis.com
|Scotiabank
|Sector Outperform
|515 → 450
|05.11.2026
|thecerbatgem.com
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Benzinga via TradingView, boerse-global.de, goldesel.de, stockanalysis.com, thecerbatgem.com (MarketBeat-Daten)
Bewertung
Ist die AppLovin Aktie im Branchenvergleich teuer?
Mit einem erwarteten KGV von knapp 23 für 2026 und rund 19 für 2027 ist die AppLovin Aktie nach dem Kursrutsch des Jahres deutlich günstiger bewertet als zu Jahresbeginn. TIKR beziffert den Fünfjahresschnitt des Forward-KGV auf rund 25. Im Vergleich mit Meta Platforms, dem größten Konkurrenten um Werbebudgets für Apps, liegt AppLovin nur leicht höher – bei deutlich stärkerem Wachstum. Unity, direkter Wettbewerber im Spielewerbemarkt, wird höher bewertet, The Trade Desk nach dem Kurseinbruch des Jahres deutlich niedriger. Auffällig ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 16: Es spiegelt die außergewöhnlich hohe EBITDA-Marge von 84 Prozent wider.
|Unternehmen
|Kurs (Stand)
|Börsenwert
|KGV erwartet
|Umsatzwachstum
|AppLovin
|395,67 USD (17.11.)
|rund 131 Mrd. USD
|rund 22,8
|+55 % (Q3)
|Meta Platforms
|641,69 USD (13.11.)
|1,64 Bio. USD
|19,5
|+27,5 % (12 Monate)
|Unity Software
|40,33 USD (26.10.)
|17,8 Mrd. USD
|27,1
|+14,0 % (12 Monate)
|The Trade Desk
|12,59 USD (27.10.)
|6,0 Mrd. USD
|13,7
|+11,6 % (12 Monate)
Forward-KGV laut stockanalysis.com mit unterschiedlichem Kursstand; AppLovin eigene Rechnung mit 395,67 USD und Konsens-EPS 2026 von 17,35 USD.
Quelle: stockanalysis.com, eigene Rechnung
Charttechnik
Was sagt der Chart zur AppLovin Aktie Prognose?
Charttechnisch ist der Rückschlag ein Dämpfer: Am Montag hatte die Aktie die 200-Tage-Linie bei rund 407 US-Dollar überwunden, nun notiert sie wieder darunter. Solange der Kurs diese Marke nicht nachhaltig zurückerobert, bleibt der langfristige Trend angeschlagen. Den nächsten Widerstand bildet der Montagsschluss um 415 US-Dollar, darüber der Bereich der Durchschnittsziele um 450 US-Dollar. Nach unten liegt eine erste Orientierung bei rund 341 US-Dollar, dem durchschnittlichen Rückkaufpreis im dritten Quartal, darunter verläuft die 50-Tage-Linie bei gut 302 US-Dollar. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 225,19 US-Dollar, das Hoch bei 738,01 US-Dollar.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche AppLovin Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die von den Häusern genannten Argumente ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|600 USD (Wedbush)
|Modellverbesserungen tragen weiter, E-Commerce wird zweites Standbein
|Base-Case
|445–500 USD (Goldman, Jefferies, Citi; Ø 453 USD)
|Konservative Q4-Prognose, Wachstum 2027 um 25 % (Konsens)
|Bear-Case
|347–380 USD (Wells Fargo, Bank of America)
|Abkühlung im Spielewerbemarkt, Wettbewerb durch Meta, langsamer E-Commerce-Hochlauf
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen.
Quelle: Benzinga, boerse-global.de, stockanalysis.com, TIKR
Termine
Was Anleger bei der AppLovin Aktie jetzt beobachten
17. November 2026, nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen als Stimmungstest für den Tech-Sektor.
Dezember 2026: Fed-Sitzung, der Markt rechnet laut CME FedWatch mit einer Zinserhöhung.
Weihnachtsquartal: Ob das Wachstum zum Vorquartal über den 8 bis 10 Prozent der Prognose liegt.
Voraussichtlich Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal; im Vorjahr legte AppLovin am 11. Februar vor.
Laufend: Fortgang der Sammelklage in Kalifornien.
FAQ
Häufige Fragen zur AppLovin Aktienprognose
Warum fällt die AppLovin Aktie heute?
Ohne eigene Nachricht: Die Aktie leidet unter dem Ausverkauf bei Softwarewerten vor den Nvidia-Zahlen und gibt nach dem kräftigen Anstieg der Vorwochen nach.
Welches Kursziel sehen Analysten für die AppLovin Aktie?
Im Schnitt 453,28 US-Dollar laut stockanalysis.com; die Spanne reicht von 347 US-Dollar (Wells Fargo) bis 600 US-Dollar (Wedbush).
Was erwartet AppLovin für das vierte Quartal?
2,365 bis 2,395 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,995 bis 2,025 Milliarden US-Dollar bereinigtes EBITDA.
Wie sieht die AppLovin Aktie Prognose für 2027 aus?
Der Konsens erwartet rund 10,45 Milliarden US-Dollar Umsatz und 20,86 US-Dollar Gewinn je Aktie, das entspricht einem KGV von rund 19.
Zahlt AppLovin eine Dividende?
Nein. AppLovin gibt Kapital über Aktienrückkäufe zurück, das Programm umfasst 3,6 Milliarden US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Analystenurteile sind Einschätzungen Dritter (Haus, Datum und Quelle siehe Tabelle), insbesondere die Einstufung „Buy“ mit Kursziel 500 US-Dollar von Jefferies vom 16.11.2026 laut Benzinga. Offenlegungen der Quellen: Jefferies, UBS, Goldman Sachs, Wells Fargo. aktiencheck.de gibt sie unverändert weiter und macht sie sich nicht zu eigen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AppLovin Corporation (APP): Kaufen, Kursziel 500,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies (Analyst James Heaney), Buy, Kursziel 500 USD vom 16.11.2026, 19:52 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies (Analyst James Heaney), Buy, Kursziel 500 USD.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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