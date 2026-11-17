Der Dienstag steht an der Wall Street im Zeichen der Nvidia-Zahlen, die nach Börsenschluss erwartet werden. Laut marketscreener warten Anleger zudem auf den Börsengang von Anthropic und suchen nach Hinweisen, ob der KI-Boom trägt. Hinzu kommen Zinssorgen: Nach Signalen mehrerer Fed-Vertreter preist der CME FedWatch eine Zinserhöhung im Dezember mit 95,4 Prozent ein. Unter diesen Vorzeichen trennen sich Investoren vor allem von hoch bewerteten Software- und Wachstumstiteln.

Bei AppLovin kommt ein zweiter Faktor hinzu: Die Aktie hatte nach den Quartalszahlen vom 4. November eine rasante Erholung hingelegt. Laut TIKR stieg sie binnen einer Woche um 61 Prozent. Nach einem solchen Lauf reagiert der Titel auf Marktschwäche besonders empfindlich.