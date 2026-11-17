Trotz der Rally seit Monatsbeginn liegt die Aktie laut Motley Fool seit Jahresbeginn noch mehr als 40 Prozent im Minus. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 225,19 bis 738,01 US-Dollar. Am Dienstag fiel der Kurs bis zum Mittag kurzzeitig unter 390 US-Dollar und damit unter die Marke von 400 US-Dollar, die nun als erste Hürde für eine Fortsetzung der Erholung gilt. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 ist die Bewertung laut Motley Fool für einen Wachstumswert moderat.