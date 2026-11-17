Die AppLovin Aktie zählt am Dienstagmittag zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 11:58 Uhr New Yorker Zeit (17:58 Uhr MEZ) verliert das Papier des Werbetechnologie-Konzerns (Ticker: APP, Nasdaq; ISIN: US03831W1080) 4,71 Prozent auf 395,67 US-Dollar. Damit gibt die Aktie das Plus vom Montag wieder ab. Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Der Nasdaq 100 verliert zur selben Zeit 1,59 Prozent auf 26.764,53 Punkte.
AppLovin Aktie Nasdaq100 Verlierer: Nach 70 Prozent Novemberplus greifen die Gewinnmitnahmen – verliert die Rally ihren Schwung?
Die AppLovin Aktie gehört zur Mittagszeit an der Wall Street zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 11:58 Uhr Ortszeit (17:58 Uhr MEZ) fällt sie um 4,71 Prozent auf 395,67 US-Dollar. Eine eigene Nachricht gibt es nicht – nach dem steilen Anstieg seit den Quartalszahlen nehmen Anleger im schwachen Tech-Markt Gewinne mit.
APPAPP
AppLovin Aktie Nasdaq100 Verlierer
Warum fällt die AppLovin Aktie heute – ohne schlechte Nachricht?
Laut Motley Fool hat die Aktie seit Anfang November um mehr als 70 Prozent zugelegt. Nach einem solchen Lauf reicht ein schwacher Gesamtmarkt, um Gewinnmitnahmen auszulösen. Der Börsendienst TradingKey nennt neben Gewinnmitnahmen auch den Druck durch steigende Zinsen, die Abhängigkeit von Werbebudgets und eine technisch überkaufte Lage als mögliche Gründe.
Gewinnmitnahmen nach dem Steilflug
Nach den starken Quartalszahlen am 4. November war die Aktie nachbörslich um 23,5 Prozent gesprungen und hatte danach weiter zugelegt.
Zinsen belasten Wachstumswerte
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über fünf Prozent; laut CME FedWatch rechnet der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Zinserhöhung im Dezember.
Software-Werte breit unter Druck
Mit Intuit, Datadog und Workday stehen weitere Software-Titel unter den größten Nasdaq100 Verlierern.
Zur Einordnung: Eine Unternehmensmeldung, eine Abstufung oder ein neuer Leerverkäuferbericht vom Dienstag ist nicht bekannt.
Wie stark waren die Zahlen von AppLovin?
Im dritten Quartal steigerte AppLovin den Umsatz um 55 Prozent auf 2,18 Milliarden US-Dollar und übertraf damit den Konsens von 2,07 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn kletterte um 72 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar, das bereinigte EBITDA um 59 Prozent auf 1,84 Milliarden US-Dollar. Für das vierte Quartal stellt das Unternehmen 2,365 bis 2,395 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Zudem kaufte AppLovin im Quartal eigene Aktien für rund 1,4 Milliarden US-Dollar zurück und stockte das Rückkaufprogramm auf 3,6 Milliarden US-Dollar auf.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Umsatz Q3
|2,18 Mrd. USD
|+55 %
|Nettogewinn Q3
|1,44 Mrd. USD
|+72 %
|Bereinigtes EBITDA Q3
|1,84 Mrd. USD
|+59 %
|Freier Cashflow Q3
|1,42 Mrd. USD
|+35 %
|Umsatzprognose Q4
|2,365–2,395 Mrd. USD
|+43–44 %
Quelle: AppLovin, Mitteilung vom 04.11.2026 (SEC Exhibit 99.1); StockAnalysis
Wo steht die AppLovin Aktie im Chartbild?
Trotz der Rally seit Monatsbeginn liegt die Aktie laut Motley Fool seit Jahresbeginn noch mehr als 40 Prozent im Minus. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 225,19 bis 738,01 US-Dollar. Am Dienstag fiel der Kurs bis zum Mittag kurzzeitig unter 390 US-Dollar und damit unter die Marke von 400 US-Dollar, die nun als erste Hürde für eine Fortsetzung der Erholung gilt. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 ist die Bewertung laut Motley Fool für einen Wachstumswert moderat.
Was sollten Anleger bei der AppLovin Aktie jetzt beachten?
Kurzfristig hängt die Aktie an der Stimmung im Tech-Sektor: Nach US-Börsenschluss legt Nvidia Zahlen vor, am Donnerstag startet Anthropic an der Nasdaq. Für AppLovin selbst sind das Weihnachtsgeschäft mit Werbebudgets und der weitere Rollout der neuen Werbemodelle die nächsten Prüfsteine. Die nächsten Quartalszahlen werden im Februar erwartet; eine Dividende zahlt AppLovin nicht.
FAQ zur AppLovin Aktie
Warum fällt die AppLovin Aktie heute? Ohne konkrete Unternehmensnachricht; nach dem starken Anstieg seit den Quartalszahlen nehmen Anleger im schwachen Tech-Markt Gewinne mit.
Wie hoch steht die AppLovin Aktie? Gegen 11:58 Uhr ET (17:58 Uhr MEZ) bei 395,67 US-Dollar, minus 4,71 Prozent.
Welchen Ticker und welche ISIN hat AppLovin? Ticker APP an der Nasdaq, ISIN US03831W1080.
Wie stark ist AppLovin zuletzt gewachsen? Im dritten Quartal um 55 Prozent auf 2,18 Milliarden US-Dollar Umsatz.
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