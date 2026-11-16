Die AppLovin Aktie stemmt sich als Nasdaq100 Gewinner gegen den Tech-Ausverkauf: Der Spezialist für Werbetechnologie (Ticker: APP, Nasdaq; ISIN: US03831W1080) schloss am Montag mit einem Plus von 1,50 Prozent bei 415,22 US-Dollar. Den Anstoß lieferte die Investmentbank Jefferies, die ihr Kursziel anhob und die eigene Prognose des Unternehmens für das Weihnachtsquartal als zu vorsichtig bezeichnete. Der Nasdaq 100 verlor zugleich 2,67 Prozent.
AppLovin Aktie Nasdaq100 Gewinner: Jefferies hebt das Kursziel, die Aktie springt über die 200-Tage-Linie – ist die Holiday-Prognose zu vorsichtig?
Die AppLovin Aktie schließt mit 1,50 Prozent Plus bei 415,22 US-Dollar (16:00 Uhr Ortszeit, 22:00 Uhr MEZ) und ist fünftgrößter Nasdaq100 Gewinner – als einziger Tech-Wert in der Spitzengruppe. Rückenwind kam von Jefferies, das sein Kursziel von 430 auf 500 US-Dollar anhob.
APPAPP
Auslöser
Warum steigt die AppLovin Aktie heute – was sieht Jefferies?
Jefferies-Analyst James Heaney bestätigte seine Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel von 430 auf 500 US-Dollar. Sein Kernargument: Die Umsatzprognose für das vierte Quartal unterstelle nur 8 bis 10 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorquartal – in früheren Weihnachtsquartalen seien es 20 und 18 Prozent gewesen. Heaney erwartet zudem eine Beschleunigung im E-Commerce-Werbegeschäft.
Konservative Guidance
AppLovin rechnet für das vierte Quartal mit 2,365 bis 2,395 Milliarden US-Dollar Umsatz – bereits über dem Konsens von etwa 2,25 Milliarden US-Dollar.
Starkes drittes Quartal
Der Umsatz stieg um 55 Prozent auf 2,18 Milliarden US-Dollar, das Ergebnis je Aktie lag mit 4,30 US-Dollar über den erwarteten 4,03 US-Dollar.
Aktienrückkauf
Der Verwaltungsrat hat das Rückkaufprogramm um 3,2 Milliarden US-Dollar aufgestockt.
Chartbild
Ist die Wende bei der AppLovin Aktie schon geschafft?
AppLovin hat eine extreme Berg- und Talfahrt hinter sich. Bis zum 11. November lag die Aktie seit Jahresbeginn rund 41 Prozent im Minus, legte dann aber innerhalb einer Woche um 61 Prozent zu. Mit dem Schlusskurs von 415,22 US-Dollar liegt sie nun über dem 200-Tage-Durchschnitt von 406,68 US-Dollar und weit über dem 50-Tage-Schnitt von 302,13 US-Dollar. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 225,19 bis 738,01 US-Dollar – das Rekordniveau ist also noch weit entfernt.
|Rang
|Gewinner
|Veränderung
|Verlierer
|Veränderung
|1
|Kraft Heinz (25,07 $)
|+2,41 %
|Astera Labs (202,34 $)
|-8,79 %
|2
|Starbucks (108,72 $)
|+2,14 %
|Sandisk (809,11 $)
|-8,58 %
|3
|Paychex (117,77 $)
|+1,81 %
|Lumentum (546,00 $)
|-8,48 %
|4
|Comcast (25,60 $)
|+1,75 %
|Arm (175,05 $)
|-8,12 %
|5
|AppLovin (415,22 $)
|+1,50 %
|Strategy (103,03 $)
|-7,70 %
Quelle: finanzen.ch, Schlussbericht 16.11.2026; Kurse in US-Dollar, Stand 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ)
Marktumfeld
Warum hält sich AppLovin besser als andere Tech-Werte im Nasdaq 100?
Der Montag gehörte den Verkäufern im Technologiesektor. Laut dpa-AFX lasteten Inflations- und Zinssorgen, das Warten auf die Nvidia-Zahlen am Dienstag und die Unsicherheit vor dem Anthropic-Börsengang auf dem Markt. Getroffen wurden vor allem Chip- und Infrastrukturwerte wie Astera Labs, Sandisk und Arm. AppLovin verdient sein Geld dagegen mit Werbesoftware für Apps und Onlinehändler – ein Geschäftsmodell, das nicht von Exportregeln für Hochleistungschips abhängt.
Termine
Was sollten Anleger der AppLovin Aktie jetzt beachten?
Kurzfristig dürfte die Stimmung im Tech-Sektor nach den Nvidia-Zahlen am Dienstagabend den Ton angeben. Die Zahlen zum vierten Quartal legt AppLovin voraussichtlich im Februar 2027 vor; dann zeigt sich, ob die Einschätzung einer zu vorsichtigen Prognose zutrifft.
FAQ zur AppLovin Aktie
Warum steigt die AppLovin Aktie heute? Jefferies hob das Kursziel von 430 auf 500 US-Dollar an und hält die Prognose für das vierte Quartal für zu vorsichtig. Schluss: 415,22 US-Dollar, plus 1,50 Prozent.
Wie lauten Ticker und ISIN? Ticker APP an der Nasdaq, ISIN US03831W1080.
Wie hat AppLovin im dritten Quartal abgeschnitten? Umsatz plus 55 Prozent auf 2,18 Milliarden US-Dollar, Ergebnis je Aktie 4,30 US-Dollar.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich im Februar 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einstufung stammt von Jefferies (Analyst James Heaney) und wurde am 16. November 2026 veröffentlicht. Einstufung („Buy“, hier: Kaufen) und Kursziel (500 US-Dollar) wurden unverändert übernommen. Informationen zu Interessenkonflikten und Offenlegungen von Jefferies: Jefferies Important Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AppLovin Corporation (APP): Kaufen, Kursziel 500,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies (Analyst James Heaney) vom 16.11.2026, 19:52 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 22:55 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 22:55 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies (Analyst James Heaney).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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