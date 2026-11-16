Warum steigt die AppLovin Aktie heute? Jefferies hob das Kursziel von 430 auf 500 US-Dollar an und hält die Prognose für das vierte Quartal für zu vorsichtig. Schluss: 415,22 US-Dollar, plus 1,50 Prozent.

Wie lauten Ticker und ISIN? Ticker APP an der Nasdaq, ISIN US03831W1080.

Wie hat AppLovin im dritten Quartal abgeschnitten? Umsatz plus 55 Prozent auf 2,18 Milliarden US-Dollar, Ergebnis je Aktie 4,30 US-Dollar.

Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich im Februar 2027.

Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einstufung stammt von Jefferies (Analyst James Heaney) und wurde am 16. November 2026 veröffentlicht. Einstufung („Buy“, hier: Kaufen) und Kursziel (500 US-Dollar) wurden unverändert übernommen. Informationen zu Interessenkonflikten und Offenlegungen von Jefferies: Jefferies Important Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.