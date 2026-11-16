Die Kursrally der AppLovin-Aktie ist aus Sicht von Jefferies noch nicht zu Ende: Die Analysten haben das Kursziel für den Werbetechnologie-Konzern von 430 auf 500 Dollar angehoben und die Einstufung „Buy“ bestätigt. Gemessen am von Investing.com genannten Kurs von 409 Dollar signalisiert das neue Kursziel für die AppLovin-Aktie (Handelssymbol APP, ISIN US03831W1080) ein Kurspotenzial von gut 22 Prozent.
AppLovin-Aktie: Jefferies bleibt bei „Buy“ – Kursziel springt auf 500 Dollar
Jefferies hebt das Kursziel für die AppLovin-Aktie von 430 auf 500 Dollar und bestätigt die Kaufempfehlung. Gemessen am zitierten Kurs von 409 Dollar sind das gut 22 Prozent Kurspotenzial. Die Analysten halten den Ausblick für das vierte Quartal für zu vorsichtig und setzen auf neue KI-Modelle im E-Commerce.
Steckbrief
- Unternehmen
- AppLovin Corporation
- Handelssymbol
- APP (Nasdaq)
- ISIN
- US03831W1080
- Analyst
- in den Quellen nicht genannt
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Buy (unverändert)
- Kursziel
- 500 USD (zuvor 430 USD)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Investing.com-Meldung vom 16.11.2026
Kursziel-Anhebung
Jefferies hält den Ausblick für zu vorsichtig – und erhöht auf 500 Dollar
Kern der Argumentation von Jefferies ist die Prognose für das vierte Quartal. AppLovin stellt ein Umsatzplus von 8 bis 10 Prozent gegenüber dem Vorquartal in Aussicht. Laut Investing.com halten die Jefferies-Analysten diese Spanne für konservativ: In den vierten Quartalen 2024 und 2025 war der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 20 beziehungsweise 18 Prozent gewachsen.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Buy
|Buy
|Kursziel
|430 USD
|500 USD
|Abstand zum Kurs (409 USD)
|+5,1 %
|+22,2 %
Quelle: Investing.com, rallies.ai
Die Argumente von Jefferies
Konservativer Ausblick
Die Prognose von 8 bis 10 Prozent Wachstum zum Vorquartal liegt deutlich unter den Zuwächsen der vergangenen beiden Schlussquartale – Jefferies sieht hier Spielraum nach oben.
E-Commerce gewinnt Tempo
Die Zahl neuer Kunden aus dem E-Commerce wächst laut Jefferies beschleunigt.
Neue Modelle als Wachstumstreiber
Neue Modelle sollen vor allem kleinere Kunden und den E-Commerce erschließen. Laut Investing.com bezeichnet das Management den Rollout als ähnlich bedeutend wie Axon 2.0 („material as Axon 2.0“) – jene Plattform, die im Gaming-Geschäft für Umsatzwachstum von mehr als 50 Prozent gesorgt hatte.
Bewertung
Die AppLovin-Aktie wird laut Jefferies mit weniger als dem 15-Fachen des für 2028 geschätzten EBITDA bewertet („less than 15 times 2028 estimated EBITDA“) – bei einem erwarteten jährlichen EBITDA-Wachstum von 34 Prozent.
Rückenwind aus dem starken Quartal
Die Kursziel-Anhebung folgt auf starke Zahlen. Nach Angaben von Investing.com steigerte AppLovin den Umsatz im dritten Quartal um 55 Prozent auf 2,18 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 2,08 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,30 Dollar über den erwarteten 4,04 Dollar, der freie Cashflow bei 1,4 Milliarden Dollar. Zudem genehmigte das Unternehmen weitere Aktienrückkäufe über 3,2 Milliarden Dollar.
Die Analysten sind sich bei der AppLovin-Aktie allerdings nicht einig über das Ausmaß des Potenzials. Laut Investing.com hob Wedbush das Kursziel auf 600 Dollar an, Goldman Sachs nennt 445 Dollar, Piper Sandler 355 Dollar. Scotiabank senkte das Ziel mit Verweis auf die Bewertung auf 450 Dollar, bleibt aber bei „Sector Outperform“.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies; der verantwortliche Analyst wird in den vorliegenden Quellen nicht genannt. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist eine Meldung von Investing.com vom 16.11.2026, 06:02 Uhr (US-Ostküstenzeit). Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 500 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: javatar.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AppLovin Corporation (APP): Kaufen, Kursziel 500,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies (Analyst nicht genannt) vom 16.11.2026, 12:02 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:49 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:49 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies (Analyst nicht genannt).
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