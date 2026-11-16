AppLovin-Aktie: Jefferies bleibt bei „Buy“ – Kursziel springt auf 500 Dollar

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies; der verantwortliche Analyst wird in den vorliegenden Quellen nicht genannt. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist eine Meldung von Investing.com vom 16.11.2026, 06:02 Uhr (US-Ostküstenzeit). Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 500 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: javatar.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.