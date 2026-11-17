Ein Tag, zwei Gesichter: Die Applied Optoelectronics Aktie (Ticker: AAOI, Nasdaq) ist am Dienstag, 17. November 2026, mit einer Kurslücke nach oben in den Handel gestartet und lag im Verlauf zeitweise rund 7 Prozent im Plus. Auslöser waren Berichte, wonach die US-Regierung ihre Pläne vorantreibt, chinesische optische Transceiver aus amerikanischen Rechenzentren zu verdrängen. Kurz nach Börsenschluss folgte die kalte Dusche: Der Konzern aus Texas will über ein sogenanntes At-the-market-Programm bis zu 550 Millionen Dollar durch den Verkauf neuer Aktien einsammeln. Nachbörslich gab das Papier laut Investing.com um 5 bis 8 Prozent nach. Diese Applied Optoelectronics Aktienanalyse ordnet ein, was die Kapitalerhöhung bedeutet, wie belastbar das KI-Wachstum ist und was die Applied Optoelectronics Aktienprognose jetzt bestimmt.