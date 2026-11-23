Der Auslöser des Montags liegt außerhalb von Applied Materials. Nach der Rückkehr von Jensen Huang als Chef von Nvidia rutscht die gesamte KI-Branche nach oben: Nvidia gewinnt je nach Zeitpunkt über 30 Prozent, die Nasdaq 100 rund 6 Prozent, der taiwanische Auftragsfertiger TSMC rund 16 Prozent. Chipausrüster wie Applied Materials, Lam Research und KLA, die am Freitag alle um etwa 10 Prozent gefallen waren, gehören zu den Profiteuren der Gegenbewegung.

Der Freitag hatte keinen Firmenauslöser: Alle Halbleiterausrüster verloren laut Marktauswertungen mindestens 5 Prozent, im Median rund 10 Prozent. Die Applied Materials Aktie hat in drei Monaten rund 37 Prozent eingebüßt, während der S&P 500 um etwa 9,5 Prozent nachgab. Zusätzlich hatten nach den Quartalszahlen vom 12. November mindestens zehn Analysehäuser ihre Kursziele gesenkt – bei unveränderter Kaufeinstufung –, und die Aktie hatte am Tag nach den Zahlen rund 6 Prozent verloren.