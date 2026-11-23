Die Applied Materials Aktie steigt um rund 15 Prozent, nachdem sie am Freitag ohne Firmennachricht um 10,7 Prozent gefallen war.
Applied Materials Aktienanalyse: Rekordumsatz, Kurs mehr als halbiert, jetzt +15 Prozent – war der Ausverkauf übertrieben?
Die Applied Materials Aktie springt am Montag um rund 15 Prozent auf gut 340 Dollar, nachdem sie am Freitag 10,7 Prozent verloren hatte. Die Applied Materials Aktienanalyse zeigt Rekordzahlen, Bewertung, Analysten-Konsens und Charttechnik – und was die Applied Materials Aktienprognose des Marktes trägt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Applied Materials, Inc.
- Ticker / ISIN
- AMAT / US0382221051
- Börse
- Nasdaq (USD)
- Börsenwert
- rechnerisch rund 276 Mrd. USD
- Seit Jahresbeginn
- rund +36 % (Redaktionsrechnung)
- 52-Wochen-Spanne
- rund 203 bis 739,67 USD (intraday)
- KGV (laufend)
- rund 27 (Redaktionsrechnung)
- Dividende
- 0,53 USD je Quartal, Zahltag 10.12.2026
Stand: 23.11.2026, Kurs Nasdaq, Montag 23.11.2026, 16:22 Uhr MEZ; weitere Werte laut Quartalsmeldung vom 12.11.2026
Erholung nach dem Freitagsabsturz
Rekordzahlen, höhere Ziele
Umsatz 10,41 Milliarden Dollar (+53 Prozent), Prognose 11,1 Milliarden für das Folgequartal, Marktprognose 2027: Ausrüstermarkt über 30 Prozent Wachstum.
Kurs mehr als halbiert
Vom Hoch bei knapp 740 Dollar fehlen rund 53 Prozent. Das laufende KGV liegt rechnerisch bei rund 27.
Analysten-Ziele weit über dem Kurs
Das Konsens-Ziel liegt bei rund 558 Dollar, nach Zahlen senkten mindestens zehn Häuser ihre Ziele.
Die Applied Materials Aktie (AMAT, ISIN US0382221051) gehört am Montag zu den größten Gewinnern unter den Chipwerten. Gegen 16:22 Uhr MEZ (10:22 Uhr in New York) notiert sie an der Nasdaq bei rund 348 US-Dollar und damit rund 15 Prozent über dem Freitagsschluss von 302,63 Dollar; eine zweite Kursangabe aus derselben Zeit nennt knapp 341 Dollar und ein Plus von 13 Prozent. Der Anstieg macht nur einen Teil eines historischen Absturzes wett: Von ihrem Rekordhoch bei knapp 740 Dollar ist die Aktie noch immer rund 53 Prozent entfernt. Diese Applied Materials Aktienanalyse prüft, ob die Fundamentaldaten den Ausverkauf erklären.
Was ist bei der Applied Materials Aktie passiert?
Der Auslöser des Montags liegt außerhalb von Applied Materials. Nach der Rückkehr von Jensen Huang als Chef von Nvidia rutscht die gesamte KI-Branche nach oben: Nvidia gewinnt je nach Zeitpunkt über 30 Prozent, die Nasdaq 100 rund 6 Prozent, der taiwanische Auftragsfertiger TSMC rund 16 Prozent. Chipausrüster wie Applied Materials, Lam Research und KLA, die am Freitag alle um etwa 10 Prozent gefallen waren, gehören zu den Profiteuren der Gegenbewegung.
Der Freitag hatte keinen Firmenauslöser: Alle Halbleiterausrüster verloren laut Marktauswertungen mindestens 5 Prozent, im Median rund 10 Prozent. Die Applied Materials Aktie hat in drei Monaten rund 37 Prozent eingebüßt, während der S&P 500 um etwa 9,5 Prozent nachgab. Zusätzlich hatten nach den Quartalszahlen vom 12. November mindestens zehn Analysehäuser ihre Kursziele gesenkt – bei unveränderter Kaufeinstufung –, und die Aktie hatte am Tag nach den Zahlen rund 6 Prozent verloren.
Wie verdient Applied Materials sein Geld?
Applied Materials liefert Anlagen und Dienstleistungen, mit denen Chips hergestellt werden: Abscheidung, Ätzen, Ionenimplantation und Inspektion. Im Geschäftsjahr 2026 (Ende Oktober) erzielte das Unternehmen 34,4 Milliarden Dollar Umsatz. Davon entfielen 26,1 Milliarden Dollar auf Halbleiter-Systeme, 6,9 Milliarden auf das Servicegeschäft AGS und 1,4 Milliarden auf Display und Sonstiges. Auf China entfielen 27 Prozent des Jahresumsatzes, im vierten Quartal noch 25 Prozent.
Wie sehen die Zahlen und die Bewertung der Applied Materials Aktie aus?
|Kennzahl
|Viertes Quartal
|Geschäftsjahr 2026
|Umsatz
|10,409 Mrd. USD (+53 %)
|34,446 Mrd. USD (+21 %)
|Gewinn je Aktie (non-GAAP)
|4,16 USD
|12,89 USD
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|3,40 USD
|12,62 USD
|Bruttomarge (non-GAAP)
|50,6 %
|50,1 %
|Operative Marge (non-GAAP)
|35,3 %
|33,1 %
|Free Cashflow (non-GAAP)
|2,616 Mrd. USD
|6,196 Mrd. USD
Non-GAAP-Werte wie vom Unternehmen ausgewiesen; Geschäftsjahr endete am 25. Oktober 2026.
Quelle: Quartalsmeldung des Unternehmens vom 12. November 2026
Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres stellt das Unternehmen 11,1 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, plus/minus 0,5 Milliarden – in der Mitte rund 58 Prozent mehr als im Vorjahr – bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 4,35 Dollar. Das Management erwartet, dass der Markt für Chipfertigungsanlagen 2027 um mehr als 30 Prozent wächst und das Chinageschäft 2027 zwar zulegt, aber unter 25 Prozent des Umsatzes bleibt. Belastend wirkten die Exportkontrollen: Das Unternehmen bezifferte sie im Geschäftsjahr 2026 auf rund 600 Millionen Dollar Umsatzverlust und zahlte 253 Millionen Dollar in einem Vergleich mit der US-Exportbehörde.
Bei einem Kurs von rund 348 Dollar liegt das laufende Kurs-Gewinn-Verhältnis rechnerisch bei rund 27 (bereinigter Gewinn je Aktie 2026: 12,89 Dollar). Rechnet man das Ziel für das nächste Quartal grob auf ein Jahr hoch (4,35 Dollar mal vier), ergibt sich ein KGV von rund 20 – eine Redaktionsrechnung, kein Konsenswert. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt etwa 8. Die Dividende von 0,53 Dollar je Quartal bringt eine Rendite von rund 0,6 Prozent; wichtiger ist die Kapitalrückgabe: Im vierten Quartal flossen 2,0 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe, die verbleibende Ermächtigung beträgt 10,8 Milliarden Dollar, und das Unternehmen will 80 bis 100 Prozent des Free Cashflows an die Aktionäre zurückgeben.
|Unternehmen
|Letzter Quartalsumsatz
|Wachstum / Besonderheit
|Kurs-Umsatz-Verhältnis
|Applied Materials
|10,41 Mrd. USD
|+53 %
|rund 8
|Lam Research
|8,22 Mrd. USD
|Speichersysteme +120 %
|8,8
|KLA
|4,14 Mrd. USD
|+28,9 %, operative Marge 46,1 %
|–
|ASML
|11,7 Mrd. EUR
|Bruttomarge 57,5 %
|–
Zeiträume und Stichtage der Unternehmen unterscheiden sich; Bewertungskennzahlen nicht überall verfügbar.
Quelle: Unternehmensmeldungen; Marktdaten, Stand 20.11. bis 23.11.2026
Was sagen Analysten zur Applied Materials Aktienprognose?
Der Analysten-Konsens (Stand 20. November) sieht 40 Analysten mit der Gesamteinstufung „Strong Buy“ und einem durchschnittlichen Kursziel von rund 558 Dollar; die Spanne reicht von 358 bis 900 Dollar. Eine Aufteilung nach Kaufen, Halten und Verkaufen liegt nicht vor. Nach den Zahlen vom 12. November haben mindestens zehn Häuser ihre Ziele gesenkt, bei unveränderten positiven Einstufungen. Alle genannten Ziele stammen aus der Zeit vor dem Montagsanstieg, teils auch vor dem Freitagsabsturz, und liegen weit über dem aktuellen Kurs. Sie geben Erwartungen Dritter wieder, keine Aussage von aktiencheck.de.
Wie sieht die Charttechnik der Applied Materials Aktie aus?
Der Kurs hat sich innerhalb von zwei Wochen von rund 395 Dollar auf 302,63 Dollar am Freitag zurückgebildet. Der Relative-Stärke-Index (RSI) lag vor dem Freitagsverlust bei rund 35. Chartanalysten nennen Unterstützungen bei rund 301 und 315 Dollar, die untere Bollinger-Band-Linie lag bei rund 317 Dollar. Als Widerstände gelten rund 356 und 383 Dollar; die 50-Tage-Linie lag zuletzt bei rund 413 Dollar. Der Kurs notiert also nach dem Montagssprung unterhalb der 50-Tage-Linie, und die Widerstandszone um 356 Dollar liegt unmittelbar über dem aktuellen Niveau. Alle Marken stammen von vor dem Sprung.
Was spricht für, was gegen die Applied Materials Aktie?
Wie geht es mit der Applied Materials Aktienprognose weiter?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt stehen sich zwei Lesarten gegenüber. Die optimistische stützt sich auf das Management-Ziel eines Ausrüstermarkts, der 2027 um mehr als 30 Prozent wächst, und auf die weit höheren Analystenziele. Die vorsichtige verweist darauf, dass der Kurs trotz Rekordzahlen innerhalb weniger Wochen um rund ein Drittel fiel – die Anleger preisen also offenbar einen Rückgang der KI-Investitionen ein, den die Quartalszahlen noch nicht zeigen. Welche Lesart zutrifft, wird sich an den Quartalszahlen im Februar und an den Aussagen der Chip-Hersteller zu ihren Investitionsplänen entscheiden.
Was sollten Anleger bei der Applied Materials Aktie jetzt beobachten?
FAQ zur Applied Materials Aktie
Warum steigt die Applied Materials Aktie heute? Die Applied Materials Aktie profitiert von der Erholung der Chip- und KI-Werte nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten von Nvidia. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie hoch ist die Applied Materials Aktie bewertet? Das laufende KGV liegt rechnerisch bei rund 27, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei etwa 8.
Was sagt die Applied Materials Aktienprognose der Analysten? Der Analysten-Konsens (Stand 20.11.) sieht ein durchschnittliches Kursziel von rund 558 Dollar bei einer Spanne von 358 bis 900 Dollar; die Gesamteinstufung lautet „Strong Buy“. Die Ziele stammen aus der Zeit vor dem Kurssprung.
Zahlt die Applied Materials Aktie eine Dividende? Ja, 0,53 Dollar je Quartal; die nächste Zahlung erfolgt am 10. Dezember 2026.
Ist die Applied Materials Aktienanalyse eine Anlageempfehlung? Nein. Die Applied Materials Aktienanalyse enthält weder ein Kauf- oder Verkaufsurteil noch ein eigenes Kursziel.
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