Kursrutsch trifft auf Kaufempfehlung: In seiner Applied Materials-Aktienanalyse vom 13.11.2026 senkt Jefferies-Analyst Blayne Curtis das Kursziel von 770 USD auf 580 USD, bestätigt aber das Rating "buy" für die Applied Materials-Aktie (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker: AMAT), die am 13. November mit einem Minus von 10,45 USD beziehungsweise 2,74 % bei 370,50 USD geschlossen hat.
Applied Materials Aktie: Wachstumsboom trifft Kursfrust!
Applied Materials fällt weiter, doch Jefferies bleibt trotz deutlicher Kurszielsenkung bei "buy" und sieht mit dem neuen Ziel von 580 USD erhebliches Aufwärtspotenzial.
Auch vorbörslich setze sich der Verkaufsdruck fort: Der vorliegende Kursstand von 5:06 Uhr EST liege bei 355,51 USD und damit weitere 14,99 USD beziehungsweise 4,05 % unter dem Schlusskurs. Während Anleger auf der Verkaufsseite aktiv würden, halte Blayne Curtis von Jefferies an seiner positiven Einschätzung fest. Das neue Kursziel 580 USD liege immerhin rund 56,5 % über dem Freitagsschluss und rund 63,1 % über dem genannten vorbörslichen Kurs. Dabei handle es sich um rechnerische Abstände zum Analystenziel, nicht um eine zugesicherte Rendite.
Kursziel kräftig gekappt – warum bleibt Jefferies optimistisch?
Die Kürzung habe es in sich: Blayne Curtis reduziere das Kursziel um 190 USD beziehungsweise rund 24,7 %. Dennoch bleibe das Rating "buy" bestehen. Die Applied Materials-Aktienanalyse von Jefferies verbinde damit eine deutlich niedrigere Zielmarke mit einer weiterhin optimistischen Einschätzung der Geschäftsentwicklung.
Eine konkrete Begründung für das Ausmaß der Kurszielsenkung gehe aus der vorliegenden Zusammenfassung allerdings nicht hervor. Umso wichtiger sei die Trennung zwischen der gesenkten Zielmarke und den operativen Argumenten, die Blayne Curtis für seine Kaufempfehlung anführe.
Starkes Quartal: Erwartungen übertroffen, Prognose angehoben
Blayne Curtis beschreibe das Zahlenwerk mit der Formulierung "clean beat and raise" – auf Deutsch: "klar übertroffene Erwartungen und eine angehobene Prognose". Der Umsatz habe das obere Ende der zuvor ausgegebenen Prognosespanne erreicht. Für Jefferies liefere Applied Materials damit einen überzeugenden operativen Leistungsnachweis.
Besonders viel Dynamik signalisiere der Ausblick auf das im Januar endende Quartal. Am Mittelpunkt der Prognosespanne stelle Applied Materials ein Umsatzwachstum von nahezu 60 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Aussicht. Blayne Curtis rücke damit eine Wachstumsrate in den Mittelpunkt seiner Applied Materials-Aktienanalyse, die den anhaltenden Optimismus von Jefferies nachvollziehbar mache.
14 Quartale Margenanstieg: Wachstum mit zusätzlicher Ertragskraft
Nicht allein der Umsatz spreche aus Sicht von Jefferies für das Unternehmen. Auch die Bruttomarge habe sich zum 14. Mal in Folge gegenüber dem jeweiligen Vorquartal verbessert. Diese Serie unterstreiche, dass Applied Materials seine operative Entwicklung nicht nur über steigende Erlöse vorantreibe.
Für die Einordnung sei die Unterscheidung entscheidend: Eine höhere Bruttomarge bedeute, dass nach Abzug der direkten Umsatzkosten ein größerer Anteil der Erlöse verbleibe. Über den endgültigen Nettogewinn sage diese Kennzahl allein allerdings noch nichts aus.
Blayne Curtis sehe auch für 2027 ein weiteres Jahr mit überdurchschnittlicher Entwicklung. Jefferies halte deshalb trotz der kräftigen Zielkorrektur am Rating "buy" fest. Das Kursziel 580 USD bleibe Ausdruck dieser positiven Erwartung.
Applied Materials zwischen Börsendruck und operativer Stärke
Die Applied Materials-Aktienanalyse von Jefferies zeichne somit ein spannungsreiches Bild: Der Aktienkurs stehe unter Druck, das Kursziel werde erheblich reduziert, zugleich würden Umsatzprognose und Margenentwicklung operative Stärke erkennen lassen.
Für Anleger stelle sich damit vor allem die Frage, ob Applied Materials das angekündigte Wachstum auch tatsächlich liefern könne. Die Erwartungen seien hoch; entscheidend werde die Umsetzung in den kommenden Quartalen sein. Blayne Curtis bleibe mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 580 USD auf der optimistischen Seite.
Jefferies-Analyst Blayne Curtis bestätigt damit seine Kaufempfehlung für Applied Materials – und wer diesen Artikel mit Freunden teilt, liefert dem Gruppenchat endlich einmal etwas mit mehr Substanz als das nächste "Dieser eine KI-Tipp macht dich reich"-Video.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 16. November 2026
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