Applied Materials Aktie: Wachstumsboom trifft Kursfrust!

Auch vorbörslich setze sich der Verkaufsdruck fort: Der vorliegende Kursstand von 5:06 Uhr EST liege bei 355,51 USD und damit weitere 14,99 USD beziehungsweise 4,05 % unter dem Schlusskurs. Während Anleger auf der Verkaufsseite aktiv würden, halte Blayne Curtis von Jefferies an seiner positiven Einschätzung fest. Das neue Kursziel 580 USD liege immerhin rund 56,5 % über dem Freitagsschluss und rund 63,1 % über dem genannten vorbörslichen Kurs. Dabei handle es sich um rechnerische Abstände zum Analystenziel, nicht um eine zugesicherte Rendite.