Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 hat 14 statt 13 Wochen. Rechnet man die Prognose auf die Woche herunter, liegt sie nach einer Analyse von FourWeekMBA rund 1 Prozent unter dem Wochenwert des abgelaufenen Quartals. Außerdem ist die Spanne breit: Ihr unteres Ende liegt bei Umsatz und Gewinn unter den Markterwartungen. Das deutet auf Unsicherheit darüber hin, wann Kunden ihre Bestellungen tatsächlich platzieren.