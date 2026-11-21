Die Applied Materials Aktie (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Handelssymbol Xetra: AP2, US-Handelssymbol: AMAT, Nasdaq) ist am Freitag, 20. November 2026, um 10,71 Prozent auf 302,63 Dollar gefallen. Damit notiert der größte Chipausrüster der Welt weniger als halb so hoch wie zum Rekordschluss von 723 Dollar Ende Juni. Und das, obwohl er erst eine Woche zuvor Rekordzahlen vorgelegt hatte.
Applied Materials Aktie: Rekordquartal, höhere Ziele – und jetzt mehr als die Hälfte unter dem Hoch. Was übersieht der Markt?
Die Applied Materials Aktie verliert am Freitag 10,71 Prozent auf 302,63 Dollar. Dabei hat der Chipausrüster gerade die Erwartungen übertroffen. Ein Detail im Ausblick erklärt einen Teil der Skepsis.
Die Zahlen
Ein Quartal, das den Kurs eigentlich hätte tragen müssen
Am 12. November meldete Applied Materials einen Quartalsumsatz von 10,41 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,16 Dollar. Beides lag über dem Konsens. Für das laufende Quartal stellt das Management 11,1 Milliarden Dollar in Aussicht, plus oder minus 500 Millionen. Zudem hob der Konzern erneut seine Wachstumserwartungen: Das Systemgeschäft soll 2026 um mehr als 40 Prozent wachsen, das Geschäft mit Advanced Packaging um rund 90 Prozent.
Das Detail
Warum der Ausblick weniger stark ist, als er klingt
Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 hat 14 statt 13 Wochen. Rechnet man die Prognose auf die Woche herunter, liegt sie nach einer Analyse von FourWeekMBA rund 1 Prozent unter dem Wochenwert des abgelaufenen Quartals. Außerdem ist die Spanne breit: Ihr unteres Ende liegt bei Umsatz und Gewinn unter den Markterwartungen. Das deutet auf Unsicherheit darüber hin, wann Kunden ihre Bestellungen tatsächlich platzieren.
Am Freitag kam der Sektor-Ausverkauf hinzu. Lam Research und KLA verloren ähnlich stark wie die Applied Materials Aktie, Micron fast 15 Prozent. Eine unternehmensspezifische Nachricht gab es nicht.
Einordnung der Redaktion: Die Applied Materials Aktie zeigt, wie der Markt derzeit tickt. Gute Zahlen reichen nicht, solange Zweifel an der Dauer des KI-Investitionszyklus bestehen.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Applied Materials Aktie
Warum fällt die Applied Materials Aktie trotz guter Zahlen?
Wegen des Ausverkaufs bei Chipwerten und weil die Prognose für das nächste Quartal auf Wochenbasis nicht über dem Vorquartal liegt.
Was erwartet Applied Materials für das nächste Quartal?
Einen Umsatz von 11,1 Milliarden Dollar, plus oder minus 500 Millionen, in einem 14-Wochen-Quartal.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Applied Materials Aktie?
ISIN US0382221051, WKN 865177, deutsches Kürzel AP2, US-Handelssymbol AMAT an der Nasdaq.
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