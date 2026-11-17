Großer Abstand zum Ziel: Bernstein-Analyst Stacy Rasgon bestätigt für die Applied-Materials-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 600 US-Dollar. Beim Kurs von 345,43 US-Dollar am 17. November errechnet sich ein Potenzial von rund 74 Prozent.
Applied-Materials-Aktie: Bernstein bleibt bei 600 Dollar – Rekordquartal trifft auf KI-Ausverkauf
Bernstein-Analyst Stacy Rasgon bestätigt „Outperform“ für die Applied-Materials-Aktie mit einem Kursziel von 600 US-Dollar. Der Chipausrüster meldete Rekordzahlen, die Aktie fiel dennoch.
Steckbrief
- Unternehmen
- Applied Materials, Inc.
- Handelssymbol
- AMAT (Nasdaq)
- Analyst
- Stacy Rasgon
- Bank
- Bernstein
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 600 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Bernstein zur Applied-Materials-Aktie
Rekordumsatz – Rasgon bleibt überzeugt
Stacy Rasgon hatte sein Ziel kurz nach den Zahlen auf 600 US-Dollar gesenkt.
Applied Materials erzielte im vierten Geschäftsquartal 2026 einen Rekordumsatz von 10,41 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 53 Prozent. Der Gewinn erreichte 2,72 Milliarden US-Dollar, und die Prognose für das laufende Quartal lag über den Erwartungen.
Bernstein hatte das Kursziel am 13. November auf 600 US-Dollar gesenkt, bei einem damaligen Kurs von rund 381 US-Dollar. Auch andere Häuser wie Needham, Stifel und UBS nahmen ihre Ziele zurück.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analyst Stacy Rasgon zu lesen ist:
Rekordzahlen
Der Umsatz stieg um 53 Prozent auf über 10 Milliarden US-Dollar.
KI-Nachfrage
Ausrüstung für KI-Chips und Speicher treibt das Geschäft.
Starker Ausblick
Die Quartalsprognose übertraf die Markterwartungen.
Kursrückgang
Die Aktie liegt nach dem Ausverkauf bei KI-Werten deutlich unter ihrem Hoch.
Stimmung schlägt Zahlen
Seit den US-Zwischenwahlen sind viele KI-Werte unter Druck geraten. Laut Branchenberichten notierte Applied Materials zuletzt rund 47 Prozent unter dem Höchststand.
Das Kursziel von Bernstein liegt nahe dem Konsens von rund 623 US-Dollar. Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Sanford C. Bernstein & Co., LLC, Analyst Stacy Rasgon. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 600 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Applied Materials, Inc. (AMAT): Kaufen, Kursziel 600,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Stacy Rasgon, Aktienanalyst, Sanford C. Bernstein & Co., LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Stacy Rasgon, Aktienanalyst, Sanford C. Bernstein & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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