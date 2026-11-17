Applied Materials erzielte im vierten Geschäftsquartal 2026 einen Rekordumsatz von 10,41 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 53 Prozent. Der Gewinn erreichte 2,72 Milliarden US-Dollar, und die Prognose für das laufende Quartal lag über den Erwartungen.

Bernstein hatte das Kursziel am 13. November auf 600 US-Dollar gesenkt, bei einem damaligen Kurs von rund 381 US-Dollar. Auch andere Häuser wie Needham, Stifel und UBS nahmen ihre Ziele zurück.