Morgan Stanley hat das Kursziel für die Applied Digital Aktie von 41 auf 25 US-Dollar gesenkt und die Einstufung Equal Weight bestätigt. Das trifft eine Aktie, die ohnehin unter dem Generalverdacht steht, der sich im Markt breitmacht: Rechenzentrumsbauer finanzieren gigantische Projekte mit Schulden und Kapitalerhöhungen, während die Nachfrage nach KI-Rechenleistung erstmals hinterfragt wird. B. Riley sieht das Kursziel dagegen weiter bei 51 US-Dollar, der Durchschnitt der Analysten liegt bei 56,42 US-Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.