Die Applied Digital Aktie (ISIN: US0381692070, WKN: nicht verifiziert, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: nicht verifiziert, US-Handelssymbol: APLD, Nasdaq) ist einer der größten Verlierer des KI-Ausverkaufs. Am Freitag fiel das Papier um 17,13 Prozent auf 11,49 US-Dollar, ein neues 52-Wochen-Tief. Noch Ende Mai notierte die Applied Digital Aktie bei 50,73 US-Dollar. Seitdem hat sie rund 77 Prozent ihres Werts verloren (eigene Rechnung).
Applied Digital Aktie: Minus 17 Prozent an einem Tag, 77 Prozent unter dem Hoch – Kapitulation oder Kaufchance?
Die Applied Digital Aktie stürzt am Freitag um 17 Prozent auf ein neues 52-Wochen-Tief. Morgan Stanley kappt das Kursziel kräftig, der KI-Rechenzentrumsbauer verbrennt Milliarden. Dabei liegen Verträge über 36 Milliarden Dollar in den Büchern. Die Analyse eines extremen Falls.
Der Auslöser
Morgan Stanley senkt das Kursziel um fast 40 Prozent
Morgan Stanley hat das Kursziel für die Applied Digital Aktie von 41 auf 25 US-Dollar gesenkt und die Einstufung Equal Weight bestätigt. Das trifft eine Aktie, die ohnehin unter dem Generalverdacht steht, der sich im Markt breitmacht: Rechenzentrumsbauer finanzieren gigantische Projekte mit Schulden und Kapitalerhöhungen, während die Nachfrage nach KI-Rechenleistung erstmals hinterfragt wird. B. Riley sieht das Kursziel dagegen weiter bei 51 US-Dollar, der Durchschnitt der Analysten liegt bei 56,42 US-Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Das Paradox
Rekordwachstum und Milliardenverbrauch
Operativ wirkt die Lage auf den ersten Blick glänzend. Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 367,8 Prozent auf 300,39 Millionen US-Dollar. Der Vertragsbestand beläuft sich nach Unternehmensangaben auf rund 36 Milliarden US-Dollar, wichtigster Mieter ist der KI-Cloudanbieter CoreWeave. Die Kehrseite: Der freie Cashflow lag in den vergangenen zwölf Monaten bei minus 4,5 Milliarden US-Dollar. Applied Digital baut erst und kassiert später, und jede Verzögerung bei Finanzierung oder Mietern trifft die Aktie überproportional.
Damit hängt die Applied Digital Aktie an einem Klumpenrisiko. CoreWeave selbst steht an der Börse unter Druck, und Anleger fragen sich, wie belastbar die langfristigen Mietverträge in einem Abschwung wären. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rund 53 Prozent im Minus.
Einordnung der Redaktion: Die Applied Digital Aktie ist zum Stimmungsbarometer für die Frage geworden, ob der KI-Infrastrukturboom finanzierbar bleibt. Ein solcher Absturz kann Ausdruck einer Kapitulation sein, er kann aber auch einen fundamental berechtigten Neubewertungsprozess widerspiegeln. Für Anleger zählt vor allem, ob die Finanzierung der nächsten Bauabschnitte gesichert ist. Das Risiko ist hoch, eine Bodenbildung ist bislang nicht erkennbar.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Applied Digital Aktie
Warum ist die Applied Digital Aktie so stark gefallen?
Morgan Stanley senkte das Kursziel von 41 auf 25 US-Dollar. Zugleich belasten der hohe Kapitalverbrauch und die Zweifel an der Finanzierung des KI-Rechenzentrumsbooms.
Wer ist der wichtigste Kunde von Applied Digital?
Der wichtigste Mieter der KI-Rechenzentren ist CoreWeave. Der gesamte Vertragsbestand liegt nach Unternehmensangaben bei rund 36 Milliarden US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Applied Digital Aktie?
ISIN: US0381692070, WKN: nicht verifiziert, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: nicht verifiziert, US-Handelssymbol: APLD (Nasdaq).
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