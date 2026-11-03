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Apple Quartalszahlen: Rekordzahlen, Rekordausblick – und trotzdem verliert Apple mehr als 200 Milliarden Dollar Börsenwert. Was den Analysten nicht gefallen hat

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 09:36 13 Min.

Um 22:30 Uhr sah alles nach einem Triumph aus. Die Apple Quartalszahlen lagen in jeder großen Kategorie über den Erwartungen, die Aktie bewegte sich kaum. Dann begann um 23 Uhr die Telefonkonferenz – und mit jedem Satz von Finanzchef Kevan Parekh rutschte die Apple-Aktie tiefer. Am Ende des Abends lag sie nachbörslich zeitweise 4,4 Prozent im Minus, seit Freitag rechnerisch mehr als 200 Milliarden Dollar Börsenwert. Der Grund steht nicht in den Apple Zahlen des abgelaufenen Quartals, sondern in drei Prozentzahlen für das kommende: 45, 46 und 8. Was dahintersteckt und warum die Analysten über Nacht ihre Modelle umbauen

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Apple Quartalszahlen: Rekordzahlen, Rekordausblick – und trotzdem verliert Apple mehr als 200 Milliarden Dollar Börsenwert. Was den Analysten nicht gefallen hat Autor: Redaktion, aktiencheck.de · 3. November 2026 · Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, US-Symbol: AAPL) Apple Quartalszahlen: Die Kritikpunkte der Analysten auf einen Blick Bruttomarge Dezemberquartal: 45 bis 46 Prozent (September-Quartal: 47,9 Prozent, Erwartung rund 46,3 Prozent) Services-Wachstum Dezemberquartal: 8 bis 9 Prozent (Erwartung rund 10,7 Prozent) Speicherkosten: laut CEO John Ternus „beispiellos", weiter steigend auch nach dem Dezemberquartal Siri AI: Cloud-Kosten werden künftig die Services-Marge belasten Lieferengpässe: iPhone Duo, Mac und iPad im Weihnachtsquartal knapp – ohne Zeitplan für Entspannung Greater China: 17,54 Mrd. US-Dollar statt erwarteter rund 18,58 Mrd. US-Dollar – zweiter Fehlschlag in Folge Die Ausgangslage: Apple Zahlen schlagen alle Schätzungen Zunächst zur Bilanz des abgelaufenen Quartals, denn die Apple Quartalszahlen selbst waren stark. Der Umsatz stieg im vierten Geschäftsquartal, das von Juli bis September reicht, um 12 Prozent auf 114,48 Milliarden Dollar. Erwartet waren laut LSEG rund 113,4 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie kletterte um 14 Prozent auf 2,10 Dollar und lag damit deutlich über den Schätzungen von 1,99 bis 2,00 Dollar. Das iPhone lieferte 57,58 Milliarden Dollar Umsatz und übertraf die Erwartung um rund 1,1 Milliarden Dollar, obwohl das iPhone 18 Pro nur acht Tage im Quartal verkauft wurde. Der Mac schlug die Prognose sogar um mehr als eine Milliarde Dollar. Auch der Umsatzausblick ist auf den ersten Blick ein Erfolg. Apple erwartet für das Weihnachtsquartal ein Wachstum von 7 bis 10 Prozent. Gemessen am Vorjahresrekord von 143,8 Milliarden Dollar wären das rund 154 bis 158 Milliarden Dollar – der umsatzstärkste Zeitraum der Firmengeschichte. Der Konsens hatte nur rund 6 Prozent Wachstum unterstellt. Goldman Sachs hatte sogar eine Prognose im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich befürchtet. Doch genau hier liegt das Paradox der Apple Quartalszahlen: Mehr Umsatz bedeutet diesmal nicht mehr Gewinn pro Dollar. Und das ist der Punkt, an dem sich die Analysten festgebissen haben. Kritikpunkt 1: Die Bruttomarge fällt auf 45 bis 46 Prozent Der größte Stein des Anstoßes ist die Margenprognose. Apple erwartet für das Dezemberquartal eine Bruttomarge von 45 bis 46 Prozent. Im September-Quartal waren es noch 47,9 Prozent, im Juni-Quartal sogar 50,1 Prozent. Analysten hatten laut Marktberichten mit rund 46,3 Prozent gerechnet. Die Mitte der Apple-Spanne liegt damit gut 0,8 Prozentpunkte unter der Erwartung und 2,4 Punkte unter dem abgelaufenen Quartal. Das klingt nach wenig, ist es aber nicht. Bei einem Quartalsumsatz von rund 156 Milliarden Dollar kostet jeder Prozentpunkt Marge rund 1,6 Milliarden Dollar Rohertrag. Die Abweichung zur Erwartung entspricht damit überschlägig gut einer Milliarde Dollar weniger Bruttogewinn in einem einzigen Quartal. Morgan-Stanley-Analyst Erik Woodring verwies zudem auf einen Sondereffekt: Die Bank hatte für das Dezemberquartal rund eine Milliarde Dollar an Zollrückerstattungen modelliert, die sich nun offenbar nicht materialisieren. Bereinigt um diesen Faktor liege die Margenprognose nahezu im Rahmen der Erwartungen. Das macht die Lage allerdings nicht besser: Es bedeutet, dass der Rückenwind der vergangenen beiden Quartale wegfällt und die Speicherkosten nun ungeschützt durchschlagen. Wie stark das bereits jetzt wirkt, zeigen die aktuellen Apple Quartalszahlen. Parekh rechnete in der Telefonkonferenz vor: Ohne die Zollrückerstattungen im Juni- und September-Quartal wären sowohl die Konzern- als auch die Produktmarge gegenüber dem Vorquartal um rund einen Prozentpunkt gesunken – hauptsächlich wegen höherer Speicherkosten. Kritikpunkt 2: „Beispiellos" – das Speicherproblem wird größer, nicht kleiner Noch beunruhigender als die Zahl selbst war der Ton. John Ternus beschrieb die Entwicklung der Speicherpreise in seiner ersten Telefonkonferenz als Apple-Chef als „unprecedented" – beispiellos. Im Dezemberquartal erwartet Apple noch höhere Speicherkosten als im September-Quartal. Und auch darüber hinaus sieht der Konzern die Einkaufspreise für Speicherchips weiter steigen. Den Großteil des Margenrückgangs im Dezemberquartal führt Parekh ausdrücklich auf diesen Faktor zurück. Für die Investoren ist das eine unangenehme Botschaft, weil sie die zentrale These der Optimisten angreift. Die Bullen hatten argumentiert, Apple könne die höheren Bauteilkosten dank seiner Preissetzungsmacht und seiner Größe an die Kunden weitergeben. Die Preiserhöhungen bei Mac, iPad und iPhone in diesem Jahr waren genau dieser Versuch. Die Apple Zahlen zeigen nun: Sie reichen nicht aus. Ob weitere Preiserhöhungen kommen, ließ das Management auf Nachfrage offen. Bereits vor den Zahlen hatte Barclays gewarnt, dass die Einkaufsvorteile, die Apple dank seiner Größe am Speichermarkt genoss, zu schwinden beginnen. Diese Warnung ist nun Realität. Kritikpunkt 3: Das Servicegeschäft verliert an Tempo Der zweite große Kritikpunkt betrifft die Gewinnmaschine des Konzerns. Das Servicegeschäft mit App Store, iCloud, Apple Music und Apple Pay erreichte im September-Quartal zwar ein Allzeithoch von 31,57 Milliarden Dollar, das Wachstum lag aber nur noch bei 9,8 Prozent. Für das Dezemberquartal stellt Apple nur 8 bis 9 Prozent in Aussicht. Analysten hatten laut Reuters rund 10,7 Prozent erwartet. Als Gründe nannte Parekh Belastungen durch Lizenzerlöse von Drittanbietern, Währungseffekte und eine anhaltende Schwäche bei Handyspielen. Die Entwicklung im App Store bewegte sich auf Vorjahresniveau. Morgan Stanley senkte deshalb das Kursziel leicht von 355 auf 350 Dollar und bezeichnete die Verlangsamung im Servicegeschäft ausdrücklich als Sorge, auch wenn die Bank die Aktie weiter mit „Overweight" einstuft. Der Grund für die Nervosität: Services erzielt eine Bruttomarge von 76 Prozent und ist damit mehr als doppelt so profitabel wie das Hardwaregeschäft. Wächst ausgerechnet dieser Bereich langsamer, während die Hardware wegen der Speicherkosten weniger verdient, gerät die Gewinnrechnung von zwei Seiten unter Druck. Kritikpunkt 4: Siri AI kostet erstmals echtes Geld Ein Detail aus der Telefonkonferenz dürfte Analysten länger beschäftigen als die Prognose selbst. Bislang galt Apple als der Technologiekonzern, der von künstlicher Intelligenz profitiert, ohne die Milliardenkosten der Konkurrenz zu tragen. Diese Erzählung bekommt nun Risse. Parekh erklärte, dass mit der Ausweitung von Siri AI auf mehr Nutzer Cloud-Kosten für Rechenleistung anfallen, die in den Kosten des Servicegeschäfts verbucht werden. Ein Teil des Umsatzes mit Geräten, die Siri AI enthalten, wird zudem über die Lebensdauer des Geräts verteilt verbucht. Die Verarbeitung direkt auf dem Gerät sei kostengünstig, auf den Servern entstünden aber Inferenzkosten. Ternus kündigte außerdem Nutzungsgrenzen für serverbasierte KI-Funktionen wie Siri AI an – wer mehr nutzen will, soll künftig zusätzliche Kapazität kaufen können. Das ist ein möglicher neuer Umsatzstrom, aber zugleich das Eingeständnis, dass KI auch für Apple teuer wird. Wie hoch diese Kosten ausfallen, konnte Parekh noch nicht beziffern: Der Mix sei in einer sehr frühen Phase und schwer vorherzusagen. Kritikpunkt 5: Apple kann nicht liefern, was die Kunden kaufen wollen Der fünfte Punkt ist eine Mischung aus guter und schlechter Nachricht. Die Nachfrage ist offenbar höher, als Apple produzieren kann. Das faltbare iPhone Duo, mit 1.999 Dollar das teuerste iPhone aller Zeiten, ist nach Aussage von Ternus derzeit knapp, und Apple kann laut COO Sabih Khan nicht vorhersagen, wann Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sein werden. Auch bei Mac und iPad erwartet Apple im Dezemberquartal Engpässe, vor allem wegen fehlender Speicherchips, weil die Nachfrage höher sei als erwartet. Die Umsatzprognose spiegele ausdrücklich die beste Einschätzung eines begrenzten Angebots wider. Für Anleger heißt das: Apple lässt Umsatz liegen, den es mit mehr Chips hätte machen können. Hinzu kamen Fragen zu Displayproblemen beim iPhone Duo. Ternus sprach von einem sehr kleinen Anteil zurückgegebener Geräte, die ersetzt würden. Für ein Produkt, auf dem ein großer Teil der Hoffnungen für das Weihnachtsgeschäft ruht, ist das kein idealer Start. Kritikpunkt 6: China verfehlt erneut die Erwartungen Bereits in den Apple Quartalszahlen selbst steckte ein Makel. Der Umsatz im Großraum China stieg zwar um 21 Prozent auf 17,54 Milliarden Dollar, Analysten hatten aber rund 18,58 Milliarden Dollar erwartet. Es ist das zweite Quartal in Folge, in dem China hinter den Schätzungen zurückbleibt, und gegenüber dem Juni-Quartal mit 18,82 Milliarden Dollar ging der Umsatz sogar zurück. Ternus zeigte sich in der Telefonkonferenz mit der Entwicklung in China sehr zufrieden – die Börse sieht das offensichtlich anders. Die Börsenreaktion: Vom Rekordhoch in die Gewinnmitnahme Die Apple-Aktie war bereits mit einem Minus von 1,83 Prozent bei 338,32 Dollar aus dem regulären Handel gegangen. Nach Veröffentlichung der Apple Quartalszahlen legte sie zunächst leicht zu, drehte aber mit Beginn der Telefonkonferenz ins Minus. Im Tief fiel sie nachbörslich auf 323,33 Dollar, 4,4 Prozent unter dem Schlusskurs; später notierte sie bei rund 329 Dollar. Vom Rekordhoch von 351,73 Dollar Ende Oktober ist die Aktie damit rund 7 Prozent entfernt. Gemessen am Schlusskurs vom Freitag summieren sich die Verluste auf mehr als 200 Milliarden Dollar Börsenwert. Die Bewertung erklärt die Heftigkeit. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von fast 38 auf Basis des Gewinns im Geschäftsjahr 2026 war Apple vor den Zahlen so hoch bewertet wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lag bereits unter dem Kurs. Bei einer solchen Ausgangslage genügt ein Ausblick, der mehr Umsatz, aber weniger Marge verspricht, für einen Rücksetzer. Die Gegenrede: Warum viele Analysten gelassen bleiben So deutlich die Kritik ausfällt – ein Ausverkauf der Analysten ist es nicht. Bernstein bestätigte die Einstufung „Outperform" mit einem Kursziel von 370 Dollar; der Gewinn je Aktie habe 6 Prozent über der eigenen Schätzung gelegen. Morgan Stanley sieht in der Umsatzprognose ein Zeichen für die Stärke des Produktportfolios und für eine Preissetzungsmacht, die bis ins Geschäftsjahr 2027 anhalten dürfte, sobald mehr Angebot verfügbar ist. Der CNBC Investing Club hob sein Kursziel sogar von 340 auf 360 Dollar an, belässt die Aktie wegen der hohen Bewertung aber bei einer neutralen Einstufung – mit dem Argument, Apple gewinne weiter Marktanteile bei Smartphones und PCs und die Speicherkosten seien ein vorübergehendes Problem. Auch das stärkste Argument der Bullen bleibt intakt: Das Problem ist nicht die Nachfrage, sondern das Angebot. Ein Konzern, der mehr verkaufen könnte, wenn er nur genug Chips hätte, steht fundamental anders da als einer, dem die Kunden weglaufen. Die Analysten von Barclays (Underweight, 245 Dollar), Jefferies (Sell, rund 271 Dollar) und UBS (Neutral, 296 Dollar) dürften sich dagegen in ihrer Skepsis bestätigt sehen. Worauf Anleger nach den Apple Quartalszahlen achten sollten Die Speicherpreise: Solange die Preise für DRAM und NAND steigen, bleibt die Marge unter Druck. Jedes Signal einer Entspannung am Speichermarkt wäre ein Kurstreiber für die Apple-Aktie. Weitere Preiserhöhungen: Apple hat sie nicht ausgeschlossen. Ob die Kunden eine weitere Runde mittragen, entscheidet über die Margen 2027. Die Lieferfähigkeit beim iPhone Duo: Je schneller Apple die Produktion hochfährt, desto mehr Umsatz landet im Weihnachtsquartal – und desto eher liegt Apple am oberen Ende der Prognose. Das Servicegeschäft: Fällt das Wachstum dauerhaft unter 10 Prozent, verliert die Apple-Aktie einen zentralen Grund für ihre Bewertungsprämie. Die Kosten von Siri AI: Die nächsten Apple Zahlen Ende Januar werden erstmals zeigen, wie stark die KI-Infrastruktur die Services-Marge belastet. Apple Inc. auf einen Blick Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, US-Symbol: AAPL) Schlusskurs 2. November 2026: 338,32 US-Dollar (−1,83 Prozent) Nachbörslich nach den Apple Quartalszahlen: Tief 323,33 US-Dollar (−4,4 Prozent), später rund 329 US-Dollar Allzeithoch im Handelsverlauf: 351,73 US-Dollar (23. Oktober 2026) Umsatz Q4 GJ 2026: 114,48 Mrd. US-Dollar (+12 Prozent), Konsens rund 113,4 Mrd. US-Dollar Gewinn je Aktie Q4 GJ 2026: 2,10 US-Dollar (+14 Prozent), Konsens 1,99 bis 2,00 US-Dollar Bruttomarge Q4 GJ 2026: 47,9 Prozent (inkl. rund 1 Prozentpunkt Zollrückerstattungen) Prognose Dezemberquartal: Umsatz +7 bis +10 Prozent, Services +8 bis +9 Prozent, Bruttomarge 45 bis 46 Prozent Quartalsdividende: 0,27 US-Dollar (Zahltag 16. November 2026) Kursziele nach den Zahlen: Bernstein 370 US-Dollar (Outperform), Morgan Stanley 350 US-Dollar (Overweight, zuvor 355), Barclays 245 US-Dollar (Underweight) CEO: John Ternus, CFO: Kevan Parekh Häufige Fragen zu den Apple Quartalszahlen Warum fällt die Apple-Aktie trotz starker Quartalszahlen? Wegen des Ausblicks. Apple erwartet für das Weihnachtsquartal eine Bruttomarge von nur 45 bis 46 Prozent statt der erwarteten rund 46,3 Prozent und ein Services-Wachstum von 8 bis 9 Prozent statt rund 10,7 Prozent. Hauptgrund sind stark steigende Speicherkosten und erste Kosten für Siri AI. Wie sind die Apple Zahlen im Vergleich zu den Erwartungen ausgefallen? Umsatz (114,48 Milliarden Dollar), Gewinn je Aktie (2,10 Dollar), iPhone und Mac lagen über den Erwartungen. China, iPad und Wearables blieben darunter, Services lag im Rahmen. Welche Prognose gibt Apple für das Weihnachtsquartal? Ein Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent, was einem Rekordumsatz von rund 154 bis 158 Milliarden Dollar entspräche, ein Services-Wachstum von 8 bis 9 Prozent und eine Bruttomarge von 45 bis 46 Prozent. Was sagen Analysten nach den Apple Quartalszahlen? Morgan Stanley senkte das Kursziel leicht auf 350 Dollar und sieht die Services-Verlangsamung als Sorge. Bernstein bleibt mit 370 Dollar optimistisch. Barclays bleibt mit Underweight und 245 Dollar skeptisch. Welche ISIN und welches US-Handelssymbol hat die Apple-Aktie? ISIN US0378331005, WKN 865985, US-Handelssymbol AAPL an der Nasdaq. Fazit: Apple verkauft mehr denn je – und verdient pro Dollar weniger Die Apple Quartalszahlen erzählen die Geschichte eines Konzerns, dessen Produkte so gefragt sind wie lange nicht mehr. Rekordumsatz im September-Quartal, ein erwarteter Allzeitrekord im Weihnachtsgeschäft, ein iPhone Duo, das Apple nicht schnell genug bauen kann. Unter John Ternus hat Apple bewiesen, dass die Nachfrage stimmt. Doch die Börse bezahlt nicht für Umsatz, sondern für Gewinn – und genau dort zeigen die Apple Zahlen Risse. Die Speicherkosten steigen schneller, als Apple die Preise erhöhen kann, das hochprofitable Servicegeschäft verliert an Tempo, und die künstliche Intelligenz, die Apple lange fast kostenlos zu bekommen schien, beginnt Geld zu kosten. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis nahe 38 ist das genug, um den Status als sicherer Hafen im Technologiesektor zu hinterfragen. Ob die Apple-Aktie den Rücksetzer schnell aufholt, hängt nun weniger an Ternus' Produkten als an einem Markt, den Apple nicht kontrolliert: dem Markt für Speicherchips. Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Unternehmenszahlen stammen aus der Pressemitteilung und dem ungeprüften Konzernabschluss der Apple Inc. vom 2. November 2026 sowie aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Konsensschätzungen stammen aus öffentlich verfügbaren Analystenumfragen (u. a. LSEG, Bloomberg, Reuters) und können je nach Datenanbieter abweichen. Wiedergegebene Analystenmeinungen, Zitate und Kursziele sind Einschätzungen Dritter; englische Zitate wurden im Original wiedergegeben und sinngemäß übersetzt. Absolute Umsatzwerte zur Prognose, Margeneffekte und Veränderungen des Börsenwerts sind eigene Berechnungen der Redaktion. Kursangaben beziehen sich auf den US-Handel an der Nasdaq (Stand: 2. November 2026, Schlusskurs und nachbörslicher Handel). Investitionen in Aktien sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Offenlegung möglicher Interessenkonflikte (Art. 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Delegierter Verordnung (EU) 2016/958): Der Vorstand der aktiencheck.de AG hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags eine Netto-Longposition in Aktien der Apple Inc. (ISIN: US0378331005). Es besteht daher ein möglicher Interessenkonflikt, insbesondere die Möglichkeit, dass der Vorstand von einer positiven Kursentwicklung der Apple-Aktie profitiert. Leser sollten diesen Umstand bei ihrer eigenen Anlageentscheidung berücksichtigen. Redaktion, aktiencheck.de

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