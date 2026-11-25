Reuters meldete am 6. November, dass die Emission von US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating bis zum 4. November auf 1,88 Billionen Dollar gestiegen war, ein Rekord. Allein die fünf großen KI-Ausgeber Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Oracle kamen laut Reuters auf mehr als 370,7 Milliarden Dollar, rund ein Fünftel des Gesamtvolumens. Die Kreditausfallversicherung für Oracle erreichte im Oktober laut Reuters mit 325,45 Basispunkten ein Rekordhoch. Die Apple-Emission fügt sich in diese breite Emissionswelle ein.

Für Anleger bedeutet das: Der Zinsaufschlag, den der Markt für Unternehmensanleihen verlangt, hängt stark von Bonität und Geschäftsmodell ab. Auch die Apple Aktie wird über die Kreditseite mitbewertet, weil Rückkäufe das Ergebnis je Aktie stützen können. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.