Apple gehört zu den bestbewerteten Schuldnern der Welt und hat trotzdem Anfang November 7,5 Milliarden Dollar am Anleihemarkt aufgenommen. Die Anleihe von Apple, aufgeteilt in sieben Tranchen mit Laufzeiten bis 2036, stieß auf Gebote von rund 31 Milliarden Dollar.
Apple Anleihe: 7,5 Milliarden Dollar in sieben Tranchen, bis zu 5,35 Prozent bis 2036 – was kostet die Top-Bonität am Kapitalmarkt?
Apple hat Anfang November eine Dollar-Anleihe über 7,5 Milliarden Dollar in sieben Teilen platziert, die längste Tranche mit 5,35 Prozent Kupon bis 2036. Warum ein Konzern mit rund 137 Milliarden Dollar Barmitteln neue Schulden aufnimmt und was die Nachfrage über den Kreditmarkt verrät.
Nach Berichten, die sich auf Reuters und Bloomberg stützen, wurde die Anleihe am 5. November platziert, am Tag eines Ausverkaufs bei KI-Aktien, und wird am 9. November abgerechnet. Es war die erste Apple-Emission seit einem Deal über 4,5 Milliarden Dollar im Mai 2025. Wer nach der Apple Anleihe sucht, findet keine Privatanleger-Anleihe im Stil des Mittelstands, sondern eine klassische Investment-Grade-Emission für institutionelle Investoren. Dieser Text ist keine Aufforderung zum Kauf; maßgeblich sind allein die Emissionsunterlagen.
Apple Anleihe 2026
Welche Tranchen hat die Apple-Anleihe im Detail?
Eine Tranche ist ein Teilstück einer Anleihe mit eigener Laufzeit und eigenem Kupon. Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite hängt zusätzlich vom Kurs ab.
|Tranche
|Betrag
|Kupon / Verzinsung
|Fälligkeit
|1
|500 Mio. $
|variabel (Compounded SOFR)
|2028
|2
|750 Mio. $
|variabel (Compounded SOFR)
|2029
|3
|1,0 Mrd. $
|4,65 %
|2028
|4
|1,0 Mrd. $
|4,75 %
|2029
|5
|1,0 Mrd. $
|4,90 %
|2031
|6
|1,25 Mrd. $
|5,10 %
|2033
|7
|2,0 Mrd. $
|5,35 %
|2036
Spread nur für die 2036er-Tranche berichtet. Angaben aus Sekundärquellen, ISIN nicht geprüft.
Quelle: Gadget Review und Analytics Insight (6.11.2026) unter Berufung auf Bloomberg/Reuters/SEC-Unterlagen
Die längste Tranche wurde laut den Berichten rund 55 Basispunkte über vergleichbaren US-Staatsanleihen platziert, 25 Basispunkte enger als die erste Preisindikation. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Der Aufschlag auf Staatsanleihen, der Spread, ist der Preis für das Kreditrisiko; je kleiner er ist, desto sicherer stuft der Markt den Schuldner ein.
Geld und Schulden
Warum nimmt Apple Schulden auf, obwohl der Konzern Milliarden hortet?
Laut Yahoo Finance (GuruFocus) hielt Apple zum Ende des Geschäftsjahres 2026 rund 136,9 Milliarden Dollar an Barmitteln und Wertpapieren, dem standen 78,7 Milliarden Dollar festverzinsliche Anleihen gegenüber. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke dienen; laut Unterlagen sind unter anderem Aktienrückkäufe, Dividenden, Übernahmen und die Tilgung von Schulden möglich, konkret zugewiesen ist nichts. Berichten zufolge strebt der Konzern keine Netto-Cash-Neutralität mehr an. Ob das ein Strategiewechsel ist, lässt sich aus den Quellen nicht ableiten.
Aus Sicht des Anleihemarkts ist die Emission ein Gradmesser: Gebote von 31 Milliarden Dollar für 7,5 Milliarden Dollar zeigen, dass Käufer für erstklassige Schuldner auch in einem schwachen Aktienumfeld bereitstehen. Als Rating nennt eine Quelle AA+ von S&P Global.
Das große Bild
Wie passt die Apple-Anleihe in den Boom der Tech-Anleihen?
Reuters meldete am 6. November, dass die Emission von US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating bis zum 4. November auf 1,88 Billionen Dollar gestiegen war, ein Rekord. Allein die fünf großen KI-Ausgeber Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Oracle kamen laut Reuters auf mehr als 370,7 Milliarden Dollar, rund ein Fünftel des Gesamtvolumens. Die Kreditausfallversicherung für Oracle erreichte im Oktober laut Reuters mit 325,45 Basispunkten ein Rekordhoch. Die Apple-Emission fügt sich in diese breite Emissionswelle ein.
Für Anleger bedeutet das: Der Zinsaufschlag, den der Markt für Unternehmensanleihen verlangt, hängt stark von Bonität und Geschäftsmodell ab. Auch die Apple Aktie wird über die Kreditseite mitbewertet, weil Rückkäufe das Ergebnis je Aktie stützen können. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.
Häufige Fragen zur Apple-Anleihe
Wie viel hat Apple mit der Anleihe aufgenommen? 7,5 Milliarden Dollar in sieben Tranchen mit Laufzeiten bis 2036.
Welchen Kupon hat die Apple-Anleihe? Die festverzinslichen Tranchen tragen Kupons von 4,65 bis 5,35 Prozent, zwei Tranchen sind variabel verzinst.
Wofür braucht Apple das Geld? Laut Unterlagen für allgemeine Unternehmenszwecke, etwa Rückkäufe, Dividenden oder Schuldentilgung; nichts ist zweckgebunden.
Kann ich die Apple Anleihe kaufen? Dieser Artikel enthält keine Handelsempfehlung; Informationen zur Handelbarkeit liefert allein das Emissionsdokument und die jeweilige Depotbank.
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