Die Apple Anleihe ist eine der größten Unternehmensemissionen des Novembers: Der iPhone-Konzern hat laut Marktberichten vom 6. November 2026 7,5 Milliarden Dollar in sieben Tranchen aufgenommen, mit Laufzeiten von 2028 bis 2036. Die Kupons der fünf festverzinslichen Teile reichen von 4,65 Prozent (Anleihe 2028) bis 5,35 Prozent (Anleihe 2036); zwei weitere Tranchen sind variabel verzinst. Die Nachfrage war mit Orders von rund 31 Milliarden Dollar mehr als vierfach so hoch wie das Angebot. Verwendet wird das Geld laut Bericht für allgemeine Unternehmenszwecke, ausdrücklich auch für Aktienrückkäufe. Was heißt das für die Apple Aktie und für Anleger am Anleihemarkt?
Apple Anleihe: 7,5 Milliarden Dollar in sieben Tranchen, bis 5,35 Prozent Kupon, Orderbuch von rund 31 Milliarden - Warum leiht sich der Konzern Geld für Aktienrückkäufe?
Apple hat Anfang November eine siebenteilige Anleihe über 7,5 Milliarden Dollar begeben, mit Laufzeiten von 2028 bis 2036 und Kupons von 4,65 bis 5,35 Prozent. Nach Marktberichten lagen Orders von rund 31 Milliarden Dollar vor. Wir erklären Tranchen, Kupon und Rendite, den Verwendungszweck und was die Emission für Anleihe- und Aktienanleger bedeutet.
Apple Anleihe
Wie sind die sieben Tranchen der Apple Anleihe aufgebaut?
Eine Tranche ist ein Teilstück einer Emission mit eigener Laufzeit und eigenem Zins. Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite die Verzinsung zum Ausgabekurs bis zur Fälligkeit.
Die fünf Festzins-Tranchen sind je 1 bis 2 Milliarden Dollar groß; die größte ist die Anleihe 2036 mit 2 Milliarden Dollar und 5,35 Prozent Kupon. Die zwei variablen Tranchen (500 Millionen Dollar bis 2028 und 750 Millionen Dollar bis 2029) zahlen einen Aufschlag auf den Referenzzins SOFR von 22 beziehungsweise 33 Basispunkten. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Führende Banken waren laut Bericht Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs und JPMorgan.
|Tranche
|Volumen
|Fälligkeit
|Verzinsung
|Variabel 1
|500 Mio. $
|2028
|SOFR + 22 Bp
|Variabel 2
|750 Mio. $
|2029
|SOFR + 33 Bp
|Festzins 1
|1 Mrd. $
|2028
|4,65%
|Festzins 2
|1 Mrd. $
|2029
|4,75%
|Festzins 3
|1 Mrd. $
|2031
|4,90%
|Festzins 4
|1,25 Mrd. $
|2033
|5,10%
|Festzins 5
|2 Mrd. $
|2036
|5,35%
Angaben aus einer Zweitquelle (Merger Monday, Nachdruck), nicht mit Emissionsunterlagen abgeglichen. Ratings in der Quelle nicht genannt.
Quelle: Merger Monday / HERE Columbia, 06.11.2026
Warum nimmt Apple Schulden auf, obwohl der Konzern Geld hat?
Laut Bericht dient der Erlös allgemeinen Unternehmenszwecken, einschließlich Aktienrückkäufen. Anleihen seien für Apple eine günstigere Finanzierung von Rückkäufen als die Auflösung von Barvermögen im Ausland, das nach Steuern teurer wäre. Die letzte Apple-Emission kam im Mai 2025 mit 4,5 Milliarden Dollar. Für die Apple Aktie bedeutet ein Rückkauf grundsätzlich weniger Aktien im Umlauf; ob und wann Apple zurückkauft, steht nicht in den Anleihebedingungen. Wir geben dazu keine Einschätzung ab.
Wie viel Aufschlag verlangt der Markt von Apple?
Der Bericht nennt, dass die Spreads jüngerer Emissionen von Morgan Stanley, Meta Platforms und Oracle höher lagen. Der Spread (Renditeaufschlag auf vergleichbare Staatsanleihen) ist das Maß dafür, wie viel zusätzliches Risiko der Markt einpreist. Eine hohe Nachfrage, hier das Vierfache des Volumens, erlaubt dem Emittenten meist, den Aufschlag gegenüber der ersten Preisindikation zu senken. Zum Vergleich: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt am 20. November laut Trading Economics bei rund 4,99 Prozent.
Große Nachfrage
Orders von rund 31 Milliarden Dollar bei 7,5 Milliarden Dollar Volumen.
Breite Laufzeitstaffel
Von zwei bis zehn Jahren, drei der sieben Tranchen sind kürzer als fünf Jahre.
Rückkäufe als Zweck
Die Anleihen finanzieren laut Bericht auch den Rückkauf eigener Aktien.
Was kosten Anleihen großer Tech-Konzerne im Vergleich?
Der November ist ein Rekordmonat für Konzernanleihen. Meta, Oracle, Schneider Electric und Apple haben große Tranchen aufgelegt, wie wir in früheren Beiträgen berichteten. Wer die Emissionen vergleicht, achtet auf Laufzeit, Kupon, Rendite und Aufschlag auf Staatsanleihen, aber auch auf die Bonität, die hier nicht belegt ist.
FAQ: Apple Anleihe und Rendite
Wie hoch ist der Kupon der Apple Anleihe? Die Festzins-Tranchen tragen 4,65 bis 5,35 Prozent, je nach Laufzeit zwischen 2028 und 2036.
Wie groß ist die Emission? 7,5 Milliarden Dollar in sieben Tranchen, Orders von rund 31 Milliarden Dollar.
Wofür nutzt Apple das Geld? Laut Bericht für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich Aktienrückkäufen.
Kann ich die Apple Anleihe kaufen? Das hängt von Broker und Stückelung ab; dies ist keine Kaufaufforderung. Die Bedingungen stehen in den Emissionsunterlagen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.