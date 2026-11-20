Volumen der siebenteiligen Apple Anleihe (Bericht vom 6. November 2026) 7,5 Mrd. $

Orders im Orderbuch, etwa das Vierfache des Volumens rund 31 Mrd. $

Kupons der fünf Festzins-Tranchen, Laufzeiten 2028 bis 2036 4,65-5,35%