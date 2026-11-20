Die Apple Aktie (Ticker AAPL, ISIN US0378331005) hat den Donnerstag an der Wall Street so überstanden, wie es sich Anleger an einem schlechten Tag wünschen: mit kleinen Schrammen. Zum Handelsschluss um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) steht der iPhone-Konzern an der Nasdaq bei 349,21 US-Dollar und damit 0,92 Prozent im Minus – während der Nasdaq 100 gleichzeitig 2,21 Prozent auf 26.517,05 Punkte und der Dow Jones 2,19 Prozent einbüßen. Auslöser des Ausverkaufs waren der Börsengang von Anthropic, Zinssorgen und Umschichtungen aus KI-Werten. Für diese Apple Aktienanalyse stellt sich deshalb eine doppelte Frage: Warum hält sich Apple so gut – und ist ein Konzern mit 5,11 Billionen Dollar Börsenwert nach dem Rekordquartal schon zu teuer?
Apple Aktienanalyse: Rekordquartal, 5-Billionen-Bewertung und ein Marktcrash drumherum – wie viel Luft hat die Apple Aktie noch?
Apple Aktienanalyse zum Wall-Street-Schluss am 19.11.2026: Die Apple Aktie (AAPL, US0378331005) verliert nur 0,92 Prozent auf 349,21 US-Dollar, während der Nasdaq 100 um 2,21 Prozent fällt. Rekordumsatz, 5,11 Billionen Dollar Börsenwert, aber sinkende Margen – was die Apple Aktienprognose der Analysten sagt und wo die Risiken liegen.
Rekord im September-Quartal
Umsatz 114,5 Milliarden US-Dollar (+12 Prozent), Gewinn je Aktie 2,10 US-Dollar (+14 Prozent) – laut Unternehmensmitteilung vom 2. November 2026.
Margendruck im Dezember-Quartal
Apple stellt eine Bruttomarge von 45 bis 46 Prozent in Aussicht, nach 47,9 Prozent im September-Quartal. Höhere Speicherpreise und KI-Kosten belasten.
Bewertung ambitioniert
Erwartetes KGV um 36, das durchschnittliche Analysten-Kursziel von 346,37 US-Dollar liegt knapp unter dem aktuellen Kurs.
Defensiver Hafen im Tech-Crash
Während Alphabet, Amazon und Nvidia stärker fallen, liegt Apple nur gut drei Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 360,83 US-Dollar.
Was ist passiert?
Warum schlägt sich die Apple Aktie besser als der Markt?
Der Anthropic-Handelstag hat die Wall Street gedreht: Aus einem freundlichen Start wurde ein breiter Ausverkauf, 29 der 30 Dow-Werte schlossen im Minus. Apple gehörte dabei zu den fünf Dow-Werten mit dem geringsten Verlust.
Eine eigene Nachricht gab es von Apple am Donnerstag nicht. Die relative Stärke der Apple Aktie lässt sich deshalb nur einordnen, nicht belegen. Nach Einschätzung der Redaktion wirkt Apple im KI-Rausch der vergangenen Tage wie ein Gegenentwurf: Der Konzern gibt vergleichsweise wenig Geld für eigene Rechenzentren aus, verdient sein Geld mit Geräten und Diensten und zahlt Aktionären viel zurück. Alphabet, Amazon, Microsoft und Nvidia dagegen hängen direkter an der Frage, ob sich die gewaltigen KI-Investitionen auszahlen – und genau diese Frage stellten Anleger am Tag des Anthropic-Börsengangs lauter als zuvor. Die Folge: Alphabet drehte von einem Plus von mehr als vier Prozent auf ein Minus von 3,5 Prozent, Nvidia fiel auf ein neues 52-Wochen-Tief, Apple verlor nicht einmal ein Prozent.
Am Vortag hatte die Aktie bei 352,45 US-Dollar geschlossen. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 360,83 US-Dollar fehlen rund drei Prozent, das Jahrestief liegt bei 243,42 US-Dollar – der Kurs steht also gut 43 Prozent darüber (eigene Rechnung). Wer die Apple Aktie in den vergangenen zwölf Monaten gehalten hat, sitzt auf einem kräftigen Plus; wer jetzt neu einsteigt, kauft ein Papier, das nahe an seinem Rekord notiert.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Apple sein Geld – und was hat sich geändert?
Apple lebt vom iPhone, aber längst nicht mehr nur davon. Im September-Quartal stammten 57,6 Milliarden US-Dollar des Umsatzes vom iPhone, 31,6 Milliarden von den Diensten – von App Store über iCloud bis Apple Pay. Das iPhone wächst mit 17 Prozent schneller als der Konzern insgesamt, die Dienste mit 10 Prozent bei einer Bruttomarge von 76 Prozent. Dazu kommen Mac, iPad, Wearables und Zubehör. Seit 1. September 2026 führt John Ternus den Konzern, Tim Cook ist Executive Chairman.
Das Produktjahr hat einen neuen Star: das faltbare iPhone Duo, das seit dem 23. Oktober für 1.999 US-Dollar im Handel ist. Die Lieferzeiten reichen laut Berichten bis in den Januar. Apple nennt keine Absatzzahlen; erste Marktschätzungen für 2026 liegen bei sechs bis acht Millionen Geräten. Hinzu kommt die neue, KI-gestützte Siri, die nach Angaben des Managements Teil des Weihnachtsgeschäfts ist.
Zahlen und Bewertung
Wie steht es um die Zahlen – und was kostet die Apple Aktie?
|Kennzahl
|Q4 GJ 2026
|Veränderung
|Umsatz
|114,5 Mrd. USD
|+12 %
|iPhone
|57,6 Mrd. USD
|+17 %
|Dienste
|31,6 Mrd. USD
|+10 %
|Region Greater China
|–
|+21 %
|Bruttomarge
|47,9 %
|–
|Gewinn je Aktie (verwässert)
|2,10 USD
|+14 %
Quartal bis 26.09.2026, berichtet am 02.11.2026. Das Ergebnis je Aktie enthält 0,05 US-Dollar aus Zollrückerstattungen, die Bruttomarge rund einen Prozentpunkt.
Quelle: Apple, Unternehmensmitteilung vom 02.11.2026 und Telefonkonferenz
Im gesamten Geschäftsjahr 2026 kam Apple auf 478,83 Milliarden US-Dollar Umsatz (+15,1 Prozent) und einen Nettogewinn von 132,18 Milliarden US-Dollar, das entspricht 8,98 US-Dollar je Aktie. Die Dividende beträgt 0,27 US-Dollar je Aktie und wurde am 16. November gezahlt; die Rendite liegt bei rund 0,30 Prozent. Im Quartal flossen 28 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurück, davon 24 Milliarden über Aktienrückkäufe. Der operative Cashflow betrug 28 Milliarden US-Dollar, die Barmittel samt Wertpapieren 137 Milliarden bei rund 80 Milliarden Schulden.
Entscheidend für den Aktienkurs ist der Ausblick. Für das Dezember-Quartal erwartet Apple ein Umsatzplus von 7 bis 10 Prozent bei begrenztem Angebot, die Dienste sollen um 8 bis 9 Prozent wachsen. Die Bruttomarge soll aber auf 45 bis 46 Prozent fallen – Grund sind höhere Speicherpreise und die Kosten der neuen Siri. Genau diese Margenwarnung ließ die Aktie nach den Zahlen zeitweise um bis zu vier Prozent nachgeben. Bewertet wird die Apple Aktie aktuell mit etwa dem 39-Fachen des Gewinns der letzten zwölf Monate (eigene Rechnung auf Basis von 8,98 US-Dollar) und rund dem 36-Fachen des für das nächste Jahr erwarteten Gewinns.
|Kennzahl
|Apple
|Alphabet (A)
|Kurs
|352,45 USD
|282,44 USD
|Marktkapitalisierung
|5,11 Bio. USD
|3,42 Bio. USD
|52-Wochen-Spanne
|243,42–360,83 USD
|272,11–408,61 USD
|Abstand zum 52-Wochen-Hoch
|-2,3 %
|-30,9 %
|Dividendenrendite
|0,30 %
|0,31 %
Kurse vom Handelsschluss 18.11.2026; Abstand zum 52-Wochen-Hoch: eigene Rechnung.
Quelle: Börsendaten, Stand 18.11.2026
Analysten
Wie steht es um die Apple Aktienprognose der Analysten?
Die Wall Street ist bei Apple gespalten, die Mehrheit aber positiv. Von 45 erfassten Analysten raten nach dem Stand vom 12./13. November 26 zum Kauf, 13 zum Halten und 6 zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 346,37 US-Dollar und damit leicht unter dem Schlusskurs von 349,21 US-Dollar; der Median beträgt 356,50 US-Dollar. Die Spanne reicht von 250 bis 425 US-Dollar. Die Apple Aktienprognose der Analysten ist damit weniger ein Kaufsignal als eine Bestätigung: Die Aktie hat ihr Potenzial laut Konsens weitgehend ausgeschöpft, solange der Margendruck anhält.
|Kennzahl
|Wert
|Kaufen
|26
|Halten
|13
|Verkaufen
|6
|Durchschnittliches Kursziel
|346,37 USD
|Median-Kursziel
|356,50 USD
|Spanne der Kursziele
|250–425 USD
Stand 12./13.11.2026, nicht tagesaktuell. Kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de.
Quelle: Konsens von 45 Analysten
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Apple Aktie?
Rein beschreibend: Der Kurs notiert über der 20-Tage-Linie (rund 347,70 US-Dollar) und der 50-Tage-Linie (rund 341,15 US-Dollar), der Relative-Stärke-Index liegt mit etwa 57 im neutralen Bereich. Als Widerstand gilt der Bereich um 356 US-Dollar, knapp unter dem Jahreshoch von 360,83 US-Dollar; als Unterstützung die Marke bei rund 332 US-Dollar. Das Handelsvolumen war zuletzt unterdurchschnittlich – ein Hinweis, dass das Papier gerade eher ausgesessen als gehandelt wird. Das sind Marken, die Marktteilnehmer beobachten, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Was beobachten Anleger jetzt bei der Apple Aktie?
Die nächsten Anhaltspunkte: Das Weihnachtsgeschäft mit dem iPhone Duo und der neuen Siri, die Entwicklung der Speicherchip-Preise und die Frage, ob Apple die Marge am oberen Ende der Spanne von 45 bis 46 Prozent halten kann. Die Zahlen für das Dezember-Quartal legt Apple üblicherweise Ende Januar vor; ein bestätigter Termin liegt noch nicht vor. Am Markt insgesamt bleiben die Signale der US-Notenbank vor der Dezember-Sitzung und die Entwicklung der Anthropic-Aktie entscheidend – sie bestimmen, ob Anleger KI-Werte weiter verkaufen und Apple als Ausweichziel nutzen.
Häufige Fragen zur Apple Aktienanalyse
Wie hat die Apple Aktie am 19.11.2026 geschlossen? Die Apple Aktie schloss an der Nasdaq um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) bei 349,21 US-Dollar, ein Minus von 0,92 Prozent. Der Nasdaq 100 verlor im gleichen Zeitraum 2,21 Prozent.
Wie sieht die Apple Aktienprognose der Analysten aus? Laut Konsens vom 12./13. November 2026 empfehlen 26 von 45 Analysten die Aktie zum Kauf, 13 zum Halten und 6 zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 346,37 US-Dollar, die Spanne reicht von 250 bis 425 US-Dollar.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Apple? Zuletzt lag der Börsenwert bei 5,11 Billionen US-Dollar (Stand 18. November 2026).
Was erwartet Apple für das Dezember-Quartal? Das Unternehmen stellt ein Umsatzplus von 7 bis 10 Prozent und eine Bruttomarge von 45 bis 46 Prozent in Aussicht.
Zahlt die Apple Aktie eine Dividende? Ja, zuletzt 0,27 US-Dollar je Aktie, gezahlt am 16. November 2026. Die Dividendenrendite beträgt rund 0,30 Prozent.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.