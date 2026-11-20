Eine eigene Nachricht gab es von Apple am Donnerstag nicht. Die relative Stärke der Apple Aktie lässt sich deshalb nur einordnen, nicht belegen. Nach Einschätzung der Redaktion wirkt Apple im KI-Rausch der vergangenen Tage wie ein Gegenentwurf: Der Konzern gibt vergleichsweise wenig Geld für eigene Rechenzentren aus, verdient sein Geld mit Geräten und Diensten und zahlt Aktionären viel zurück. Alphabet, Amazon, Microsoft und Nvidia dagegen hängen direkter an der Frage, ob sich die gewaltigen KI-Investitionen auszahlen – und genau diese Frage stellten Anleger am Tag des Anthropic-Börsengangs lauter als zuvor. Die Folge: Alphabet drehte von einem Plus von mehr als vier Prozent auf ein Minus von 3,5 Prozent, Nvidia fiel auf ein neues 52-Wochen-Tief, Apple verlor nicht einmal ein Prozent.