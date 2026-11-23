Der Wochenstart ist eine Erholung der KI-Hardware: Chip- und Speicherwerte wie Micron, Lam Research und Marvell legten vorbörslich um mehr als 7 Prozent zu, SK Hynix um fast 10 Prozent. Die Apple-Aktie ist weniger direkt mit dem KI-Rechenzentrumsgeschäft verbunden und profitiert daher in diesem Rebound nur moderat.

Eine mögliche Lesart, die wir als eigene Einschätzung kennzeichnen: Anfang November hatte die Apple-Aktie nach den US-Zwischenwahlen kräftig zugelegt, weil ein langsamerer Ausbau der KI-Infrastruktur den Druck auf die Preise für Speicherchips mildern könnte, die für den iPhone-Hersteller zu einem wachsenden Kostenproblem geworden sind. Steigen die Speicherchip-Aktien nun kräftig, kann das auch als Zeichen gelesen werden, dass die Nachfrage nach Speicher hoch bleibt - was für Apple eher Kostendruck bedeutet.