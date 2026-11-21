Man muss nicht steigen, um zu gewinnen. Es reicht, weniger zu fallen als alle anderen. Die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Handelssymbol Xetra: APC, US-Handelssymbol: AAPL, Nasdaq) verlor am Freitag 1,9 Prozent auf 342,56 Dollar – an einem Tag, an dem die Nasdaq 5,28 Prozent einbrach und Nvidia 14 Prozent abgab. Das Ergebnis ist eine Rangliste, die vor zwei Monaten niemand erwartet hätte.
Apple-Aktie: 5,08 Billionen Dollar – der Vorsprung auf Microsoft beträgt jetzt 1,36 Billionen
Während Nvidia in sieben Wochen 46 Prozent verliert, steht Apple unangefochten an der Spitze der wertvollsten Konzerne. Die Apple-Aktie gab am Crash-Freitag nur 1,9 Prozent nach. Die Wochenbilanz.
Die Rangliste
Wie Apple die Spitze zurückbekam
Noch im Oktober war Nvidia mit rund 5,7 Billionen Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt. Seither hat der Chipkonzern etwa 2,6 Billionen Dollar an Börsenwert verloren und ist auf Platz vier zurückgefallen. Apple hat ihn dabei ebenso überholt wie Microsoft und zuletzt Alphabet. Nach LSEG-Daten vom Freitagvormittag liegt Apple bei 5,08 Billionen Dollar – rund 1,36 Billionen vor Microsoft.
Die Woche
Warum die Apple-Aktie weniger fällt
Yahoo Finance hat die großen Technologiewerte nach ihren Wochenverlusten sortiert. Nvidia, Micron und Marvell verloren mehr als 20 Prozent, AMD und TSMC 15 bis 19 Prozent, Tesla, Meta und Broadcom 11 bis 14 Prozent, Amazon und Microsoft rund 7 Prozent. Apple taucht in keiner dieser Gruppen auf. Der Halbleiterindex SOX büßte etwa 17 Prozent ein, der S&P 500 fiel an jedem Tag der Woche.
Einen exakten Wochenwert für die Apple-Aktie nennt dieser Artikel nicht, weil er bei Erstellung nicht belegt vorlag.
Einordnung der Redaktion
Der sichere Hafen im eigenen Sektor
Der Ausverkauf dieser Woche richtete sich gegen eine bestimmte Wette: dass Konzerne immer mehr Geld für KI-Rechenzentren ausgeben. Verkauft wurde, wer daran verdient – Chiphersteller, Speicherproduzenten, Rechenzentrumsbetreiber. Apple gehört nicht dazu. Der Konzern verdient mit Geräten und Diensten und hat sich beim Aufbau eigener KI-Infrastruktur zurückgehalten. Was Anleger monatelang als Schwäche auslegten, wirkt in dieser Woche wie ein Schutz. Ob das so bleibt, hängt davon ab, ob der Ausverkauf auf den breiten Markt übergreift – dann fällt auch die Apple-Aktie nicht mehr nur relativ wenig.
FAQ
Häufige Fragen zur Apple-Aktie
Ist Apple das wertvollste Unternehmen?
Ja. Nach LSEG-Daten vom 20.11. liegt Apple mit 5,08 Billionen Dollar vor Microsoft, Alphabet und Nvidia.
Wie hat die Apple-Aktie am Crash-Freitag abgeschnitten?
Sie verlor 1,9 Prozent auf 342,56 Dollar, die Nasdaq 5,28 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Apple-Aktie?
ISIN US0378331005, WKN 865985. In Deutschland lautet das Kürzel APC, an der Nasdaq AAPL.
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