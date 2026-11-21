Der Ausverkauf dieser Woche richtete sich gegen eine bestimmte Wette: dass Konzerne immer mehr Geld für KI-Rechenzentren ausgeben. Verkauft wurde, wer daran verdient – Chiphersteller, Speicherproduzenten, Rechenzentrumsbetreiber. Apple gehört nicht dazu. Der Konzern verdient mit Geräten und Diensten und hat sich beim Aufbau eigener KI-Infrastruktur zurückgehalten. Was Anleger monatelang als Schwäche auslegten, wirkt in dieser Woche wie ein Schutz. Ob das so bleibt, hängt davon ab, ob der Ausverkauf auf den breiten Markt übergreift – dann fällt auch die Apple-Aktie nicht mehr nur relativ wenig.