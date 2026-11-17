Apple stellt eines seiner einträglichsten Dienstleistungsgeschäfte personell neu auf: Corey Fugman, seit 26 Jahren im Konzern, übernimmt nach einem Bericht von Bloomberg die Leitung von Apple Pay, Apple Card und Wallet. Er folgt auf Jennifer Bailey, die den Bezahldienst seit seinem Start im Jahr 2014 aufgebaut hat. Für die Apple-Aktie (Kürzel: AAPL, ISIN: US0378331005) ist die Personalie ein weiterer Baustein im Umbau der Führungsriege, der den Konzern 2026 prägt.
Apple-Aktie: Wachwechsel bei Apple Pay – ein 26-Jahre-Veteran übernimmt das Milliardengeschäft
Apple besetzt die Spitze von Apple Pay, Apple Card und Wallet neu: Laut Bloomberg folgt Corey Fugman auf Jennifer Bailey, die den Bezahldienst seit dem Start 2014 geführt hat. Der Wechsel fällt mitten in den Umzug der Apple Card von Goldman Sachs zu JPMorgan Chase.
Die Personalie
Wer ist der neue Chef von Apple Pay?
Fugman ist ein klassisches Apple-Gewächs. Nach Angaben aus seinem LinkedIn-Profil, auf das sich 9to5Mac beruft, kam er im September 2000 als Merchandising Manager zu Apple Retail. Von 2019 bis 2021 verantwortete er Apple Card und Apple Cash, seit November 2021 führte er als Senior Director den Bereich Apple Pay und Wallet. Er berichtet laut Bloomberg an Eddy Cue, den Services-Chef des Konzerns.
Bailey bleibt dem Unternehmen vorerst erhalten: Sie soll in den kommenden Monaten als Beraterin zur Verfügung stehen. Bloomberg hatte bereits im August berichtet, dass sie Ende Oktober in den Ruhestand gehen werde; eine öffentliche Nachfolgeregelung blieb im Oktober jedoch aus.
Corey Fugman
Seit September 2000 bei Apple, zuletzt Senior Director Apple Pay und Wallet, berichtet an Eddy Cue.
Jennifer Bailey
Leitete Apple Pay seit dem Start 2014, bleibt vorerst als Beraterin an Bord.
Der Bereich
Umfasst Apple Pay, Apple Card, Apple Cash und die Wallet-App.
Das Geschäft
Warum ist Apple Pay für die Apple-Aktie wichtig?
Apple Pay ist längst mehr als eine Komfortfunktion des iPhones. Bloomberg zufolge wickelt der Dienst jährlich zig Milliarden Transaktionen in mehr als 90 Märkten ab, Apple verdient an jeder Zahlung prozentual mit. Das Geschäft soll Schätzungen zufolge Milliarden Dollar pro Jahr einbringen. Damit zählt Apple Pay zum Services-Segment, auf das viele Anleger als stabilen, margenstarken Gegenpol zum zyklischeren Hardwaregeschäft blicken.
Zum Zeitpunkt des Wechsels läuft zudem ein heikles Projekt: Die Apple Card zieht von Goldman Sachs zu JPMorgan Chase um. Fugman ist laut Bloomberg maßgeblich an diesem Übergang beteiligt, der noch nicht abgeschlossen ist. Dass Apple hier auf einen erfahrenen Insider setzt statt auf einen externen Manager, spricht für Kontinuität in einer sensiblen Phase.
Der große Umbau
Was bedeutet der Wechsel im Gesamtbild?
Die Personalie reiht sich in eine Serie von Veränderungen an der Konzernspitze ein. Nach Darstellung von 9to5Mac hat John Ternus Tim Cook als Vorstandschef abgelöst, Jeff Williams hat den Posten des Chief Operating Officer abgegeben, und Phil Schiller ist von der Verantwortung für App Store und Apple-Events zurückgetreten. Eddy Cue hat in diesem Zuge zusätzliche Bereiche übernommen, darunter App Store und Health – sein Einfluss im Services-Reich wächst damit weiter.
Für Anleger ist der Schritt vor allem ein Signal der Ordnung: Die seit Monaten erwartete Nachfolge ist geregelt, und zwar intern. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen hat die Personalie nicht; Apple hat keine geänderten Ziele für das Services-Geschäft genannt.
Häufige Fragen zur Apple-Aktie
Wer leitet künftig Apple Pay? Laut Bloomberg Corey Fugman, ein 26-jähriger Apple-Veteran, der zuvor als Senior Director Apple Pay und Wallet tätig war.
Was passiert mit Jennifer Bailey? Die langjährige Chefin von Apple Pay geht in den Ruhestand und bleibt laut Bericht vorerst als Beraterin tätig.
Ändert sich etwas an der Apple Card? Die Apple Card wechselt unabhängig von der Personalie von Goldman Sachs zu JPMorgan Chase; dieser Übergang läuft noch.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Apple-Aktie gehandelt? Die Apple-Aktie trägt das Kürzel AAPL und die ISIN US0378331005; Heimatbörse ist die Nasdaq.
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