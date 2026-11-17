Fugman ist ein klassisches Apple-Gewächs. Nach Angaben aus seinem LinkedIn-Profil, auf das sich 9to5Mac beruft, kam er im September 2000 als Merchandising Manager zu Apple Retail. Von 2019 bis 2021 verantwortete er Apple Card und Apple Cash, seit November 2021 führte er als Senior Director den Bereich Apple Pay und Wallet. Er berichtet laut Bloomberg an Eddy Cue, den Services-Chef des Konzerns.

Bailey bleibt dem Unternehmen vorerst erhalten: Sie soll in den kommenden Monaten als Beraterin zur Verfügung stehen. Bloomberg hatte bereits im August berichtet, dass sie Ende Oktober in den Ruhestand gehen werde; eine öffentliche Nachfolgeregelung blieb im Oktober jedoch aus.