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Apple Aktie vor dem Ausbruch? Chartanalyse

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 09:24 2 Min. UBS

Die Apple Aktie feiert nach dem jüngsten Kursrücksetzer ein spektakuläres Comeback und erreicht mit 354,50 USD ein neues Allzeithoch

Bild: Unsplash

Nach dem Rücksetzer vom Vortag ist die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) gestern nach oben gesprungen und auf ein neues Rekordhoch gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Der iPhone-Konzern habe am späten Montagabend die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal präsentiert, woraufhin die Aktie am Dienstag unter Druck geraten sei und im Tief bis auf 325,33 USD zurückgesetzt habe. Zur gestrigen Wochenmitte sei jedoch der direkte Konter gefolgt. Dabei sei es in der Spitze auf das neue Allzeithoch bei 354,50 USD hinaufgegangen, ehe zum Handelsschluss ein kräftiges Plus von 5,3% auf der Anzeigetafel gestanden habe. Ausblick: Die Apple-Aktie habe gestern zwar ein neues Allzeithoch erreicht, per Tagesschluss (349,51 USD) seien die Kurse allerdings noch nicht über das Vormonatshoch hinausgekommen. ▲ Das Long-Szenario: Um nun weitere Impulse auf der Oberseite auszulösen, müssten die Notierungen im nächsten Schritt auch das Oktober-Hoch bei 351,73 USD überbieten. Gehe es danach oberhalb von 354,50 USD auf weitere Rekordmarken hinaus, wäre der Weg vorerst frei von charttechnischen Hindernissen. Im Fall eines größeren Aufwärtsabschnitts wäre sogar ein Anstieg bis an die 400 USD-Marke möglich. ▼ Das Short-Szenario: Würden die Notierungen hingegen wieder nach unten abdrehen und unter das Juli-Hoch bei 344,57 USD zurückfallen - wodurch der jüngste Kursverlauf zunächst als Fehlausbruch gewertet werden müsste -, wäre die nächste Unterstützung auf dem Niveau der oberen Begrenzung des neu entstandenen Aufwärts-Gaps bei 340,99 USD zu finden. Setze die Aktie zu einem Gap-Close an, könnte zudem die kurzfristige 50-Tage-Linie (334,84 USD) auf den Prüfstand gestellt werden. Danach solle auf das Oktober- und das aktuelle November-Tief bei 325,81 USD bzw. 325,33 USD geachtet werden, ehe die mittelfristige 100-Tage-Linie (322,86 USD) angesteuert werden dürfte. (Analyse vom 05.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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