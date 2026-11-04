Apple Aktie: Trotz Zollschock und Chip-Krise - Top-Analyst sieht gewaltiges Kurspotenzial!

Argus-Analyst Jim Kelleher habe das Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) nach den überraschend starken Ergebnissen des vierten Geschäftsquartals von 375 auf 400 USD angehoben und das "buy"-Votum bestätigt. Das iPhone habe ein ausgesprochen starkes Quartal verzeichnet, obwohl die weltweit stark gestiegenen Speicherchippreise den Absatz von Endgeräten unter Druck setzen würden. Gleichzeitig würden die Lieferengpässe, die den iPhone-Verkauf bislang beeinträchtigt hätten, zunehmend nachlassen. Besonders bemerkenswert sei die Widerstandsfähigkeit des Technologiekonzerns angesichts zahlreicher Herausforderungen. Dazu würden neue geopolitische Unsicherheiten, weiterhin spürbare Auswirkungen von Handelszöllen, überhöhte Komponentenpreise sowie anhaltende Lieferbeschränkungen zählen, die das Produktgeschäft von Apple belasten würden.