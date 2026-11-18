Was war die Ursache der Apple-Störung?

Nach Angaben von Apple ein internes Update. Laut Reuters handelte es sich nicht um einen Cyberangriff.

Wie belasten die Speicherpreise Apple?

Apple hat seine Abnahmeverpflichtungen um 33 Milliarden Dollar erhöht. Konzernchef John Ternus spricht von beispiellosen Speicherpreisen.

Welche Kursziele nennen Analysten für die Apple Aktie?

China Renaissance 425 Dollar, Bernstein 380 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.