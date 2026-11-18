Für Millionen Apple-Kunden begann der Dienstag mit einer bösen Überraschung: iCloud, Apple Pay und der App Store fielen zeitweise aus. Auslöser war nach Angaben des Konzerns ein internes Update, ein Cyberangriff war es laut Reuters nicht. Die Apple Aktie ließ sich davon kaum beeindrucken. Sie schloss mit einem leichten Minus von 0,25 Prozent bei 351,91 Dollar und wurde im nachbörslichen Handel bei 349,88 Dollar gehandelt. Seit Jahresbeginn liegt die Apple Aktie rund 29 Prozent im Plus.
Apple Aktie: Störung bei iCloud und Apple Pay, Speicherpreise auf Rekord – und trotzdem sieht ein Analyst 425 Dollar
Ein internes Update legt iCloud, Apple Pay und den App Store lahm, Apple-Chef John Ternus spricht von beispiellosen Speicherpreisen – und doch hält sich die Apple Aktie nahe ihrem Rekord. Die große Analyse: was hinter der Störung steckt, wie stark die Speicherkosten die Marge belasten und warum China Renaissance die Apple Aktie hochstuft.
Die Störung
Kein Einzelfall in dieser Woche
Der Ausfall bei Apple reiht sich in eine Serie von Störungen bei großen US-Technologiekonzernen ein. In derselben Woche hatten bereits Microsoft 365 und der Software-Anbieter Workday mit Problemen zu kämpfen. Für Apple ist die Störung vor allem ein Imagethema: Der Konzern verdient einen wachsenden Teil seines Gewinns mit Diensten wie iCloud, Apple Pay und dem App Store, und deren Zuverlässigkeit ist ein zentraler Teil des Markenversprechens. Finanziell dürfte ein kurzer Ausfall kaum ins Gewicht fallen. Sollten sich solche Pannen häufen, könnte das Vertrauen in das Ökosystem aber leiden.
Die Kosten
Speicherpreise als Margenrisiko
Größere Sorgen bereitet Anlegern ein anderes Thema. Apple hat seine Abnahmeverpflichtungen gegenüber Lieferanten um 33 Milliarden Dollar erhöht, vor allem wegen steigender Preise für Speicherchips. Konzernchef John Ternus bezeichnete die Speicherpreise als beispiellos. Der KI-Boom treibt die Nachfrage nach Speicher in Rechenzentren, und Smartphone-Hersteller konkurrieren nun mit Cloud-Konzernen um dieselben Chips. Berichten zufolge verhandelt Apple mit Samsung über eine langfristige Liefervereinbarung. Für die Apple Aktie ist entscheidend, ob der Konzern die höheren Kosten an Kunden weitergeben kann.
Die Analysten
China Renaissance stuft hoch
Trotz der Kostensorgen gibt es frischen Rückenwind von Analystenseite. China Renaissance mit Analyst Jack Zhou hat die Apple Aktie auf Kaufen hochgestuft und sieht das Kursziel bei 425 Dollar. Bernstein nennt 380 Dollar. Beide Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Bewertung ist allerdings anspruchsvoll: Mit rund 37- bis 38-fachen erwarteten Gewinnen ist die Aktie deutlich teurer als im historischen Durchschnitt. Neue Wachstumsfantasie soll unter anderem eine KI-Brille liefern, die Apple Berichten zufolge für Juni 2027 plant. Zudem hat der Konzern Anfang November eine Anleihe in sieben Tranchen platziert.
Häufige Fragen zur Apple Aktie
Was war die Ursache der Apple-Störung?
Nach Angaben von Apple ein internes Update. Laut Reuters handelte es sich nicht um einen Cyberangriff.
Wie belasten die Speicherpreise Apple?
Apple hat seine Abnahmeverpflichtungen um 33 Milliarden Dollar erhöht. Konzernchef John Ternus spricht von beispiellosen Speicherpreisen.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Apple Aktie?
China Renaissance 425 Dollar, Bernstein 380 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
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